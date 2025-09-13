Acer chính thức ra mắt dải sản phẩm gia dụng thông minh Acerpure tại Việt Nam

Được thành lập với triết lý nâng cao chất lượng cuộc sống, Acerpure tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: không khí - ánh sáng - nước. Xuất phát từ định hướng này, thương hiệu không ngừng phát triển hệ sinh thái sản phẩm thông minh nhằm mang đến trải nghiệm sống khỏe mạnh, tiện nghi, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.

Tại sự kiện lần này, Acerpure giới thiệu nhiều sản phẩm gia dụng thiết thực như:

Máy lọc không khí kết hợp quạt dối lưu Acerpure COOL C2-UVC

Máy lọc không khí Acerpure COOL C2-UVC (AC553-50W): Đây là mẫu máy lọc không khí kết hợp quạt đối lưu 2 trong 1 được trang bị bộ lọc HEPA 4in1+ giúp làm sạch không khí lên đến 45m² cùng công nghệ tia cực tím UV-C như lớp bảo vệ thứ 5 loại bỏ triệt để 99.99% vi khuẩn. Sản phẩm tích hợp quạt đối lưu không khí đưa luồng gió xa đến 24m và tiết kiệm 50% lượng tiêu thụ điện năng nhờ động cơ DC-Inverter.

Máy lọc không khí Acerpure COOL C3 3in1 (AC333-10W): Là mẫu máy lọc không khí 3 in 1, kết hợp quạt đối lưu nhỏ gọn, bao gồm bộ lọc HEPA 3in1 loại bỏ 99.99% vi khuẩn, bụi mịn 1.0/2.5 trong không khí, quạt đối lưu tạo ra luồng gió xoắn ốc 3D với khoảng cách xa đến 25m và đèn ngủ cho ra ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên không gian hoàn hảo cho giấc ngủ ngon.

Acerpure PRO P2 (AP551-50W): là máy lọc không khí được trang bị bộ lọc HEPA 4in1+ loại bỏ 99.97% bụi mịn 1.0 và 99% vi khuẩn không khí và các tác nhân gây dị ứng. Màng lọc than hoạt tính loại bỏ 99% khí formaldehyde và nicotine.

Acerpure PRO P2 Classic (AP352-10W): được trang bị bộ lọc HEPA 3in1+ loại bỏ 99.9% bụi PM2.5, khí độc hại và chất gây dị ứng trong không khí với 4 lớp bảo vệ. Màng lọc than hoạt tính xử lý khí formaldehyde, benzene…

Máy lọc nước Acerpure AQUA WP3

Ở dòng máy lọc nước, Acerpure mang đến 2 mẫu máy lọc nước nhỏ gọn, thích hợp cho các gia đình nhỏ, bao gồm:

Acerpure AQUA WP3 (WP333-20W): Được thiết kế nhỏ gọn chỉ 8cm, trang bị công nghệ lọc nước DCF, làm nóng tức thì trong 3 giây, tích hợp chức năng tự làm sạch và cơ chế bảo vệ thông minh, đảm bảo tiện nghi và an toàn cho người tiêu dùng, tiết kiệm 95% điện năng so với ấm đun truyền thống.

Máy lọc nước Acerpure AQUA WP3 (WP333-20W) được thiết kế nhỏ gọn chỉ 8cm, trang bị công nghệ lọc nước DCF, làm nóng tức thì trong 3 giây

Acerpure AQUA WP5 (WP744-40B): Với bộ lọc RO 5 trong 1 kết hợp tia UV kép diệt khuẩn, làm nóng trong 3 giây, làm lạnh đến 5°C, bình chứa tinh khiết 1,6L dễ tháo rời, màn hình TDS giám sát chất lượng nước, đạt chứng nhận NSF loại bỏ đến 99.9% vi khuẩn.

Quạt đối lưu Acerpure COZY

Ở dòng quạt đối lưu không khí, Acerpure cũng mang đến 2 lựa chọn cho người tiêu dùng, đó là:

Acerpure COZY F2 (AF773-20W): Được thiết kế sang trọng với hai phiên bản hồng và trắng. Động cơ DC-Inverter giảm tiêu thụ điện năng, luồng gió 3D nghiêng lên xuống, xoay trái phải 90 độ mạnh mẽ đi xa đến 25m cùng 16 cấp độ gió điều chỉnh đa dạng, bao phủ diện tích lên đến 308m2. Đặc biệt, có thể điều chỉnh độ cao linh hoạt.

Acerpure COZY F1 (AF551-20W): Với kiểu dáng đứng hiện đại, 12 cấp độ gió, công nghệ 3D Airflow, động cơ DC Inverter tiết kiệm điện, đi kèm điều khiển từ xa.

Đại diện Acerpure cho biết, trong thời gian tới Acerpure sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam với các dòng thiết bị chăm sóc cá nhân và gia dụng nhà bếp, hướng đến mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái toàn diện, phục vụ đời sống người tiêu dùng Việt.

Nhân dịp ra mắt, Acerpure triển khai chương trình ưu đãi lên đến 50%, áp dụng độc quyền tại sự kiện, dành riêng cho khách tham dự trong ngày 13/09/2025.

Sau sự kiện, người tiêu dùng có thể tìm mua các sản phẩm Acerpure thông qua các kênh bán hàng trực tuyến của hệ thống phân phối chính thức gồm Điện Máy Xanh, Phong Vũ, Điện Thoại Giá Kho.