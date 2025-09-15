LG OLED evo AI G5: chiếc TV cao cấp nhất của LG có gì?

Cả 4 model TV cao cấp này đều được LG giới thiệu đến người dùng Việt Nam vào cuối tháng 5 vừa qua tại sự kiện “Đột phá AI – Tuyệt đỉnh Thấu cảm”. Trong đó, LG OLED evo AI G5 là model OLED TV evo AI cao cấp nhất, với kích thước khung hình lên đến 98inch và phiên bản chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này là model 77inch hiện đang có giá bán là 117 triệu đồng.

LG đã khẳng định rất rõ dòng TV cao cấp thế hệ mới của họ sẽ được trang bị công nghệ AI thấu cảm.

AI thấu cảm, hiểu bạn như chính bạn

Theo LG thì công nghệ AI thấu cảm của họ đến từ khả năng cá nhân hóa sâu sắc, tức là các thiết bị được trang bị công nghệ này sẽ tự động điều chỉnh và tối ưu hoạt động theo nhu cầu và sở thích riêng của từng người dùng cụ thể, thay vì chỉ là các tính năng điều khiển thông minh đơn thuần.

Ví dụ cụ thể với mẫu TV evo AI G5 mà chúng ta đang trải nghiệm thì công nghệ AI thấu cảm sẽ tự động nhận biết “bạn, cá nhân bạn” thông qua nhận diện giọng nói khi bạn nói “Hi LG”. Công nghệ AI thấu cảm này của TV LG OLED evo AI G5 sẽ giúp bạn đưa ra các gợi ý chương trình, bộ phim mà bạn đang nghe dở xem dở, hay chương trình mà bạn thường xem, những dòng nhạc mà bạn thường nghe, thậm chí nó còn tự động điều chỉnh âm lượng, âm thanh, hình ảnh sáng tối… sau một thời gian ghi nhận và học các thói quen của bạn.

LG trang bị công nghệ AI thấu cảm, giúp người dùng có được sự cá nhân hóa đặc biệt

Đáng chú ý là với tính năng Voice ID trên dòng TV OLED evo AI thế hệ mới có thể nhận diện chính xác giọng nói của từng thành viên trong gia đình, tự động chuyển đổi hồ sơ mượt mà. LG cho biết là ở dòng TV thế hệ mới này họ đã trang bị 1.6 tỷ chế độ hình ảnh và 40 triệu chế độ âm thanh khác nhau. Thậm chí, thông qua tính năng Voice ID bạn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm thông minh thông qua Microsoft Copilot, nó cho phép chúng ta tìm kiếm các thông tin bên ngoài phạm vi giải trí một cách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả.

Một tính năng đáng chú ý khác của công nghệ AI thấu cảm trên dòng TV OLED evo AI thế hệ mới của LG đó chính là sử dụng thuật toán nghiên cứu sâu để tái tạo hiệu ứng âm thanh lan tỏa với âm thanh vòm ảo 11.1.2. Công nghệ này giúp cho âm thanh trở nên sống động và chân thực hơn như đang chìm đắm trong không gian đa chiều ngay cả khi không có sự hiện diện của hệ thống âm thanh soundbar đi kèm. Đặc biệt, tính năng AI Voice Remastering trên dòng OLED evo AI G5 sẽ giúp phân tách giọng nói khỏi âm thanh nền, để nâng cao độ rõ và chi tiết cho âm thanh.

Công nghệ AI thấu cảm trên LG OLED evo AI G5 cho phép người dùng tìm kiếm thông tin dễ dàng

Bên cạnh đó, AI còn tái tạo các chi tiết bị mất ở độ phân giải thấp trong từng khung hình thông qua công nghệ AI Super Upscaling và 4K Upscaling. Thông qua hai tính năng này, công nghệ AI sẽ giúp những hình ảnh trở nên rõ ràng, chân thực và sắc nét hơn nếu hình ảnh từ nguồn phát chưa đạt chuẩn 4K.

Để phù hợp hơn với mọi đối tượng người dùng khác nhau, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi, LG cũng đã cải tiến điều khiển từ xa, không chỉ mỏng nhẹ hơn mà còn tích hợp sẵn phím AI thông minh. Người dùng chỉ cần nhấn, giữ và ra lệnh bằng giọng nói để kích hoạt trợ

lý AI. Từ đó dễ dàng tìm kiếm nội dung, đặt câu hỏi, tùy chỉnh chế độ âm thanh và hình ảnh hay nhận hỗ trợ từ AI Chatbot và Microsoft Copilot mà không cần thêm bất cứ thiết bị hỗ trợ nào.

LG OLED evo AI G5 được trang bị vi xử lý mới nhất và mạnh mẽ nhất: α11 AI thế hệ thứ 2

Mua một ‘được’ hai

Để có thể thông minh đến như vậy, LG đã trang bị cho LG OLED evo AI G5 vi xử lý mới nhất và mạnh mẽ nhất, đó chính là bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ 2. Xin nhấn mạnh rằng, vi xử lý mới này hiện chỉ được trang bị cho 2 model TV cao cấp nhất của LG đó là dòng OLED evo AI G5 và OLED evo AI M5. Không chỉ mạnh mẽ, bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ 2 còn mang đến khả năng truyền tải chất lượng 4K 165Hz mà không làm giảm chất lượng hình ảnh hoặc gây nên độ trễ.

Đây là tốc độ truyền tải cao nhất trên dòng TV thông minh thế hệ mới của LG, bởi con số này ở model OLED evo AI M5 thấp hơn một chút, là 144Hz. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể biến TV thành một cỗ máy chơi game xịn sò với kích thước màn hình cực khủng lên đến 77inch khi kết hợp với thiết bị chơi game chuyên biệt. Tốc độ đường truyền này của LG OLED evo AI G5 cũng là tốc độ truyền tải 4K cao đầu tiên trong ngành, đã được chứng nhận bởi NVIDIA® G-SYNC® và AMD FreeSync Premium.

LG OLED evo AI G5 có khả năng truyền tải chất lượng 4K 165Hz, đây là tốc độ truyền tải cao nhất hiện nay trên các dòng TV thông minh của LG

Ngoài ra, vi xử lý α11 AI thế hệ thứ 2 được trang bị trên LG OLED evo AI G5 cũng giúp TV sẵn sàng trở thành một trung tâm điều khiển thiết bị nhà thông minh một cách hoàn hảo. Việc sử dụng ứng dụng LG Home Hub trên TV LG OLED evo AI G5 để theo dõi chu trình giặt sấy, quản lý thực phẩm bên trong tủ lạnh hay tắt bật và điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, kiểm tra máy lọc không khí… theo thời gian thực không còn là 'khoa học viễn tưởng', mà mang đến trải nghiệm thật sự thấu cảm cho người dùng. Tất cả chỉ bằng một thao tác đơn giản là kết nối qua ứng dụng LG ThinQ và trải nghiệm sức mạnh của công nghệ kết nối mới.

TV LG OLED evo AI G5 mang đến trải nghiệm âm thanh và hình ảnh chuẩn rạp hát như chứng nhận hình ảnh Hollywood Dolby Vision & âm thanh vòm Dolby ATMOS

Hơn cả một thiết bị giải trí thông thường

Không chỉ mang đến khả năng kết nối mượt mà cùng công nghệ AI thấu cảm tuyệt vời, dòng TV LG OLED evo AI G5 còn đạt rất nhiều chứng nhận từ các tổ chức quốc tế uy tín để mang đến trải nghiệm âm thanh và hình ảnh chuẩn rạp hát như chứng nhận hình ảnh Hollywood Dolby Vision & âm thanh vòm Dolby ATMOS để mang đến trải nghiệm rạp chiếu phim ngay tại nhà. Hay chứng nhận "Perfect Black” (chứng nhận từ UL Solutions), chứng nhận khả năng tái tạo màu sắc vượt trội (chứng nhận "Perfect Color" từ UL Solutions) và độ trung thực màu sắc đạt 100% (chứng nhận từ Intertek).

Đây cũng là dòng TV đạt độ ổn định về ánh sáng và nhiệt độ màu tốt nhất, và chứng nhận "Quick Stability with Image Quality" của TÜV Rheinland đã chứng minh rằng chất lượng hình ảnh vượt trội của TV LG OLED evo AI G5 là không thể bàn cãi.

TV LG OLED evo AI G5 còn được Underwriter Laboratories chứng nhận là màn hình có ánh sáng xanh thấp (chỉ 35% so với ngưỡng 50%), giúp bảo vệ hiệu quả đôi mắt người dùng ngay cả khi xem TV trong thời gian dài.

Được biết, chứng nhận "Trải nghiệm hình ảnh chân thực trong điều kiện ánh sáng trong nhà" từ TÜV Rheinland là kết quả đánh giá dựa trên năm tiêu chí: màu đen, độ sống động, độ tương phản, độ chuyển màu và độ điều chỉnh tương phản môi trường. (Thử nghiệm thực hiện dưới ánh sáng 500 lux, tương đương với điều kiện ánh sáng trong phòng khách vào ban ngày) đã cho thấy TV OLED evo AI thế hệ mới của LG có khả năng duy trì độ trung thực hình ảnh cao trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Trong khi đó, công nghệ ánh sáng xanh thấp, giúp bảo vệ mắt eyesafe® giúp giảm thiểu tác động đến nhịp sinh học của người dùng, nhờ đó mà nó có khả năng ức chế melatonin thấp hơn, giúp hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn. Hay hiện tượng không nhấp nháy (Flicker Free) ở tấm nền OLED đã đạt đến mức 1.3% so với 9.6% của màn hình tiêu chuẩn, giúp mắt thoải mái hơn khi xem lâu.

Là thương hiệu TV OLED số 1 thế giới 12 năm liên tiếp, LG tiếp tục thiết lập nên một chuẩn mực giải trí tại gia mới

Là thương hiệu TV OLED số 1 thế giới 12 năm liên tiếp, LG cũng đã tiếp tục thiết lập nên một chuẩn mực giải trí tại gia mới. Với thiết kế siêu mỏng, liền tường trứ danh, TV LG OLED evo AI G5 có độ mỏng chỉ 6mm, và độ dày bao gồm cả khung khi treo lên tường cũng chỉ 24.3mm, mang đến điểm nhấn cho bất cứ không gian nội thất nào mà nó hiện diện.

Đặc biệt, khi kết hợp với loa thanh LG Soundbar SG10TY 3.1 kênh, LG đã tạo nên hệ thống giải trí tại gia hoàn hảo. Có thể nói việc đồng nhất trong thiết kế cũng như sử dụng chung vật liệu và màu sắc giữa TV LG OLED evo AI G5 với loa thanh LG Soundbar SG10TY 3.1 đã cho thấy rõ chủ ý của nhà sản xuất trong việc mang đến một hệ thống giải trí tại gia trọn vẹn và đồng bộ, đẳng cấp và thời thượng, hiện đại và đẳng cấp.

LG OLED evo AI G5 hiện đang được bán ra với đa dạng kích thước khung hình từ 55 đến 97 inch, tương đương với mức giá bán lẻ đề xuất từ 48,9 đến 449 triệu đồng.