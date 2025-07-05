LG DUALCOOL™ AI Air 2025: Điều hòa AI tốt nhất

Nhờ trang bị trí tuệ nhân tạo AI thấu cảm mà dòng điều hòa DUALCOOL™ AI Air thế hệ mới của LG có thể mang đến cuộc sống tiện nghi hơn, giúp người dùng bảo vệ sức khỏe, quản lý hóa đơn tiền điện một cách chủ động.

Nhờ trang bị Cánh quạt kép, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh luồng khí ấm hoặc mát theo nhiều hướng khác nhau. Điều khiển cánh quạt dưới để làm mát không gian bên dưới và sử dụng cánh quạt trên để có được làn gió mát dịu mà không ê buốt, hay khi cần làm mát ‘thần tốc’ có thể sử dụng đồng thời cả hai cánh quạt cùng lúc. Một cải tiến nhỏ đã tạo nên hiệu quả lớn, giúp cho luồng khí mát hoặc ấm lan tỏa xa hơn lên đến 22m, tăng 23% so với các sản phẩm thông thường, đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu suất làm mát lên đến 23% và khả năng sưởi ấm nhanh hơn đến 6%.

Tính năng kiểm soát độ ẩm cũng được trang bị để điều hòa có thể duy trì độ ẩm tương thích với nhiệt độ môi trường và đặc thù khí hậu gió mùa của Việt Nam. Việc tự động kiểm soát hiệu quả cả nhiệt độ và độ ẩm nhờ công nghệ AI thấu cảm mang đến cảm giác dễ chịu cho người dùng ngay cả khi sử dụng điều hòa liên tục trong thời gian dài.

Nhờ trang bị cánh quạt kép mà người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh luồng khí ấm hoặc mát theo nhiều hướng khác nhau

LG cũng sử dụng công nghệ AI để điều hòa có thể phát hiện cửa sổ mở thông qua sự thay đổi nhiệt độ của môi trường. Theo đó khi phát hiện nhiệt độ chênh lệch đột ngột trong 5 phút, điều hoà sẽ tự động kích hoạt chế độ tiết kiệm điện năng. Với cảm biến này người dùng cũng có thể cài đặt tùy chỉnh hiệu suất điện năng ở mức 40%, 60% hoặc 80% và thời gian tiết kiệm từ 10 đến 60 phút thông qua ứng dụng LG ThinQ trên điện thoại di động. Và như vậy, khi phát hiện cửa sổ mở chế độ tiết kiệm điện năng sẽ được kích hoạt, giúp người dùng tiết kiệm điện năng.

Một cảm biến thông minh khác là cảm biến phát hiện người sử dụng. Theo đó, điều hoà có thể phát hiện sự hiện diện của người dùng trong phạm vi 5m với góc quét lên đến 90° theo phương thẳng đứng và 100° theo phương ngang để tự động điều chỉnh hướng gió phù hợp. Đồng thời điều hòa cũng sẽ chủ động chuyển sang chế độ tiết kiệm điện năng hoặc tự tắt sau thời gian mặc định (tuỳ theo cài đặt của người dùng) khi phát hiện không có sự hiện diện của người dùng.

Ở chế độ quản lý điện năng kW Manager trên ứng dụng LG ThinQ, người dùng có thể chủ động thiết lập hạn mức sử dụng điện năng mong muốn và theo dõi mức tiêu thụ thực tế để từ đó điều chỉnh và kiểm soát hóa đơn điện hàng tháng một cách dễ dàng. Bên cạnh các cài đặt tùy chỉnh nhiệt độ, thời gian tắt và mở… giúp người dùng tiết kiệm điện năng một cách chủ động. LG cũng trang bị hệ thống máy nén biến tần kép Dual Inverter Compressor™ để giúp nâng cao hiệu suất làm mát vượt trội, đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng lên đến 70% so với các điều hòa thông thường.

Với cam kết bảo đảm chất lượng không khí sạch toàn diện cả bên ngoài lẫn bên trong điều hòa, thế hệ điều hòa DUALCOOL™ AI Air mới cũng được trang bị hệ thống lọc giúp giảm bụi mịn, vi khuẩn và virus. Đặc biệt, công nghệ lọc khí Plasmaster™ Ionizer++ được nâng cấp với khả năng giải phóng đến 10 ngàn tỷ ion, giúp tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn chỉ trong 60 phút. Trong khi chế độ tự làm sạch dàn lạnh từ bên trong Freeze Cleaning giúp cuốn trôi bụi và mùi ô nhiễm, giảm bớt sự tích tụ của các yếu tố gây bệnh như nấm mốc hay vi khuẩn bên trong dàn lạnh, mang đến luồng khí mát lành, an toàn cho người dùng.

Đáng chú ý, năm nay LG cũng đã làm mới thế hệ điều hòa DUALCOOL™ AI Air bằng một thiết kế mới, vuông vức hơn, hiện đại hơn và sang trọng hơn. Thiết kế này không chỉ giúp DUALCOOL™ AI Air dễ dàng phù hợp với nhiều không gian nội thất mà còn giúp tôn vinh phong cách sống của gia chủ.