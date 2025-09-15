Chuyển đổi số
Trường Đại học Hòa Bình đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trang cho tân sinh viên

Phương Nhung

Phương Nhung

15:03 | 15/09/2025
Hơn 1.500 tân sinh viên Trường Đại học Hòa Bình đã có trải nghiệm đặc biệt khi tiếp cận kiến thức về trí tuệ nhân trong tuần vừa qua.

Năm học 2025-2026, Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức chương trình “Rạng Rỡ Khát Vọng” với điểm nhấn là chuyên đề “AI trong kỷ nguyên chuyển đổi song sinh”. Buổi học do ThS. Nguyễn Phước Thắng, Phó trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Trường Đại học Hoà Bình, chuyên gia về chuyển đổi số và phát triển bền vững trực tiếp giảng dạy.

Sinh viên được tiếp cận kiến thức cốt lõi về trí tuệ nhân tạo, những tác động to lớn của công nghệ này tới học tập, nghiên cứu, kinh doanh và quản lý xã hội. Không dừng ở lý thuyết, thầy Thắng đưa ra nhiều ví dụ thực tiễn, gợi mở cách ứng dụng AI trong công việc và đời sống.

Trường Đại học Hòa Bình đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trang cho tân sinh viên
ThS. Nguyễn Phước Thắng cùng các bạn tân sinh viên trong buổi học "AI trong kỷ nguyên chuyển đổi song sinh". Ảnh: Trường cung cấp

Điểm đặc biệt của chương trình là sự lồng ghép yếu tố lịch sử và nhân văn. Những chia sẻ về tầm nhìn phát triển bền vững, chuyển đổi xanh giúp sinh viên nhận thức AI không chỉ là công nghệ, mà còn gắn với trách nhiệm xã hội và đạo đức.

Với sinh viên năm nhất, đây là bước khởi đầu quan trọng để hình thành tư duy công nghệ, khơi gợi hứng thú nghiên cứu, sáng tạo và định hướng tương lai. Sự kiện cũng khẳng định vai trò tiên phong của trường trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng hội nhập thời đại trí tuệ nhân tạo.

Song song với chuyên đề AI, chương trình còn giúp sinh viên rèn luyện những kỹ năng nền tảng. Ở chủ đề “Định vị và phát triển bản thân trong kỷ nguyên số”, cô Bùi Thị Ngần, Phó Tổng Giám đốc Novaedu chia sẻ cách sinh viên xác định mục tiêu, xây dựng thương hiệu cá nhân và thích nghi với thay đổi. Đây là hành trang quan trọng để mỗi bạn trẻ tự tin trên con đường học tập và sự nghiệp.

Trường Đại học Hòa Bình đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trang cho tân sinh viên
Các bạn tân sinh viên năng động tham gia trong các buổi học "Định vị và phát triển bản thân trong kỷ nguyên số". Ảnh: Trường cung cấp

Ngoài ra, buổi học về chủ đề “Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước đám đông” do MC Trịnh Vân Anh đảm nhận đã mang đến trải nghiệm thực hành trực tiếp. Sinh viên được hướng dẫn cách làm chủ giọng nói, ngôn ngữ cơ thể và xử lý tình huống. Những góp ý tại lớp giúp các bạn nâng cao sự tự tin, coi kỹ năng thuyết trình là chìa khóa mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.

Trường Đại học Hòa Bình đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trang cho tân sinh viên
Ảnh: Trường cung cấp

Ba chủ đề trong chương trình “Rạng Rỡ Khát Vọng” đã mở ra hành trang vững chắc cho tân sinh viên Đại học Hòa Bình. Từ kỹ năng mềm đến công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, sinh viên được trang bị nền tảng toàn diện để tự tin hội nhập và làm chủ tương lai.

Ngày 11/9, Samsung Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết dự án Phát triển Nhân tài Công nghệ – Samsung Innovation Campus năm học 2024 – 2025 (SIC 2024 -2025) nhằm tổng kết và đánh giá hiệu quả thực hiện của dự án.
