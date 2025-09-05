Chuyển đổi số
Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

21:34 | 05/09/2025
Trong lễ khai giảng năm học mới, Trường Đại học Điện lực (EPU) vinh dự nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo, khẳng định uy tín, cam kết chất lượng và mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
Ngày 5/9, Trường Đại học Điện lực (EPU) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), tạo sự lan tỏa về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng. Đồng thời, Nhà trường Công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 7 chương trình đào tạo.

EPU
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 là dịp toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên cùng nhau khởi đầu một năm học mới với quyết tâm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học và khẳng định vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

EPU
PGS. TS. Vũ Đình Ngọ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS. TS. Vũ Đình Ngọ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, năm học vừa qua, tập thể Trường Đại học Điện lực đã nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và tạo ra một môi trường học tập hiện đại, cởi mở.

Một dấu mốc quan trọng là việc Nhà trường đã hoàn thiện và phát triển hệ thống 32 ngành đào tạo trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kỹ thuật – công nghệ, năng lượng – môi trường, khoa học dữ liệu – trí tuệ nhân tạo, kinh tế, quản lý, logistics, du lịch đến ngôn ngữ.

EPU
PGS. TS. Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại Lễ công bố.

Sự phong phú này mang đến cho sinh viên cơ hội lựa chọn đa dạng, vừa đáp ứng những ngành nghề truyền thống, vừa đón đầu các lĩnh vực mới của thời đại số. Mỗi ngành học của Trường đều được thiết kế dựa trên triết lý "Giáo dục toàn diện - Vững nền tảng - Bền tương lai".

Sinh viên của Trường không chỉ học kiến thức chuyên môn vững vàng, mà còn được khuyến khích rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, mở rộng tầm nhìn quốc tế và xây dựng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nhà trường hy vọng sau khi tốt nghiệp, các em sẽ trở thành những người trẻ tự tin, có bản lĩnh, sẵn sàng tạo ra giá trị cho xã hội và đất nước.

EPU
Lễ công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 7 chương trình đào tạo.

Trong khuôn khổ Lễ khai giảng, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa:Trao bằng khen cho Thủ khoa tuyển sinh đầu vào của trường năm 2025; Phát động phong trào thi đua năm học 2025 - 2026; Trao Học bổng EPU; Trao Học bổng tài trợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Cầu Giấy, đồng thời vinh danh các sinh viên đạt giải tại các kỳ thi Olympic Hóa học, Toán học toàn quốc năm 2025.

Cùng với đó, Trường Đại học Điện lực đã vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 7 chương trình đào tạo. Đây là minh chứng khẳng định cam kết về chất lượng, đồng thời tạo nền tảng và động lực để Nhà trường tiếp tục nâng cao uy tín, khẳng định giá trị thương hiệu trong lòng người học và toàn xã hội.

