Intel có thể phải trao cổ phần cho chính phủ Mỹ để lấy nguồn vốn từ đạo luật Chips

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nói với CNBC rằng chính phủ Hoa Kỳ phải nhận được cổ phần tại Intel để đổi lấy nguồn vốn từ Đạo luật CHIPS. Ảnh: Getty.

“Chúng ta nên nhận được cổ phần cho số tiền của mình,” Lutnick nhấn mạnh trên CNBC. “Chính quyền Trump sẽ không cấp tiền miễn phí, mà sẽ yêu cầu cổ phần để người dân Mỹ được hưởng lợi.”

Chính phủ Mỹ cân nhắc mua cổ phần tại Intel

Theo Bloomberg, Nhà Trắng đang thảo luận khả năng mua 10% cổ phần của Intel, qua đó có thể trở thành cổ đông lớn nhất của hãng chip Mỹ. Cổ phiếu Intel đã tăng gần 7% sau thông tin này.

Thỏa thuận tiềm năng, theo Lutnick, sẽ không trao cho chính phủ quyền quản lý hay quyền bỏ phiếu, mà chỉ nhằm chuyển đổi khoản tài trợ thành vốn chủ sở hữu.

Trước đó, Intel cho biết đã hoàn tất gần 8 tỷ USD tài trợ từ Đạo luật CHIPS để xây dựng các nhà máy sản xuất chip tại Mỹ. Ngoài ra, TSMC cũng đã nhận 6,6 tỷ USD để mở rộng sản xuất chip ở Arizona.

SoftBank và Trump cùng “áp sát” Intel

Song song với động thái từ Nhà Trắng, Intel và SoftBank vừa công bố một thỏa thuận đầu tư trị giá 2 tỷ USD, tương đương 2% cổ phần, đưa tập đoàn Nhật Bản trở thành cổ đông lớn thứ năm của Intel.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy chiến lược đưa hoạt động sản xuất chip trở lại Mỹ, giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất châu Á như TSMC và Samsung.

Intel đang xây dựng tổ hợp nhà máy “Silicon Heartland” tại Ohio, dự kiến sản xuất chip AI tiên tiến nhất. Tuy nhiên, công ty đã buộc phải giảm tốc độ triển khai do thị trường khó khăn. Nhà máy đầu tiên dự kiến hoạt động vào năm 2030.

CEO Lip-Bu Tan, người vừa thay thế Pat Gelsinger hồi tháng 3, khẳng định sẽ không còn “séc trắng” cho các dự án, nhấn mạnh Intel phải tận dụng được cơ hội từ bùng nổ AI để lấy lại vị thế trong ngành bán dẫn.

Tuần trước, ông Tan đã gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, sau khi ông chủ Nhà Trắng công khai chỉ trích Intel “không đủ quyết liệt” và nghi ngờ mối quan hệ của hãng với Trung Quốc.

“Biden đã cho Intel và TSMC tiền miễn phí. Trump sẽ khác: cho tiền thì phải có cổ phần,” Lutnick tuyên bố. “Nếu người dân Mỹ rót tiền, họ cũng cần được hưởng lợi từ thành công của ngành bán dẫn.”