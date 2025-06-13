Tai nạn Boeing Dreamliner đầu tiên gây chấn động thế giới hàng không. Có 242 người trên máy bay khi chiếc Boeing Dreamliner đâm vào khu dân cư, khiến hầu hết mọi người trên chuyến bay thiệt mạng, ngoại trừ một người. Ảnh: Reuters.

Dreamliner là loại máy bay gì

Chiếc máy bay gặp nạn là Boeing 787-8 Dreamliner, dòng phản lực thân rộng hiện đại được thiết kế cho các chặng bay dài với hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu cao. Đây là dòng máy bay chủ lực của nhiều hãng hàng không quốc tế nhờ tính năng tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái.

Theo công ty dữ liệu hàng không Cirium, chiếc máy bay xấu số thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12 năm 2013 và được giao cho Air India từ tháng 1 năm 2014. Tính đến ngày xảy ra tai nạn, hãng này đang khai thác 34 chiếc Dreamliner và có kế hoạch đặt mua thêm ít nhất 20 chiếc nữa.

Trên toàn thế giới, hơn 1.100 chiếc Dreamliner đang hoạt động thường xuyên, phục vụ hàng triệu hành khách mỗi năm.

Chuyến bay định mệnh và những giây cuối cùng

Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, tín hiệu từ chiếc máy bay bị mất chỉ khoảng 45 giây sau khi cất cánh, vào lúc 13 giờ 38 phút giờ địa phương. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, máy bay chỉ kịp đạt độ cao 625 feet, một con số thấp bất thường so với tiêu chuẩn an toàn.

Chiếc Dreamliner sau đó rơi xuống một khu dân cư, bốc cháy thành quả cầu lửa khổng lồ. Một số thông tin từ báo chí Ấn Độ cho biết có thể có thêm nạn nhân thiệt mạng dưới mặt đất. Hiện chưa rõ vì sao máy bay lại mất độ cao đột ngột và không thể tiếp tục tăng độ cao.

Giới chức Ấn Độ và các bên liên quan đang nhanh chóng tìm kiếm hai hộp đen của máy bay gồm thiết bị ghi âm buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay. Đây sẽ là chìa khóa để giải mã nguyên nhân gây ra thảm họa.

Cuộc điều tra sẽ bao gồm việc rà soát hồ sơ bảo trì kỹ thuật của máy bay, tình trạng sức khỏe và đào tạo của phi công, điều kiện thời tiết tại thời điểm cất cánh, cũng như các đoạn video giám sát ghi lại quá trình máy bay rời đường băng.

Theo thông lệ quốc tế, Ấn Độ sẽ giữ vai trò chủ trì điều tra, với sự tham gia hỗ trợ từ Boeing, GE Aerospace (hãng sản xuất động cơ), Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ và Cục Hàng không Liên bang Mỹ.

Mặc dù Boeing Dreamliner từng gặp nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất trong quá khứ, hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy nguyên nhân vụ tai nạn có liên quan đến chất lượng chế tạo. Nhiều chuyên gia cho rằng việc chiếc máy bay đã bay được hơn 10 năm khiến khả năng lỗi sản xuất là không cao.

Jeff Guzzetti, cựu điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết: “Máy bay dường như cất cánh bình thường nhưng không thể duy trì hoặc tăng độ cao, điều này có thể do lỗi hệ thống điều khiển hoặc vấn đề động cơ. Tuy nhiên, hiện tại còn quá sớm để đưa ra kết luận.”

Trước đó, Boeing từng bị chỉ trích vì chậm giao Dreamliner do lỗi sản xuất khiến một số bộ phận thân máy bay không khớp. Một người tố cáo nội bộ cũng từng cho rằng hãng đã rút ngắn quy trình nhằm đẩy nhanh tiến độ giao hàng.

Tác động đối với Boeing

Tai nạn lần này tiếp tục kéo dài chuỗi khủng hoảng an toàn hàng không đối với Boeing sau hai thảm họa liên quan đến dòng 737 Max và sự cố bung cửa trên một chiếc Max 9 hồi đầu năm nay. Dù chưa rõ nguyên nhân chính thức, đây có thể là cú giáng mạnh vào hình ảnh của Boeing giữa lúc hãng đang nỗ lực giành lại niềm tin thị trường.

Tuy nhiên, các nhà phân tích từ Wolfe Research cho rằng tác động tài chính tức thì có thể không lớn do nhu cầu máy bay mới vẫn đang ở mức cao và các đơn hàng thường kéo dài nhiều năm.

“Chúng tôi không kỳ vọng vụ tai nạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ sản xuất, nhưng rõ ràng nó sẽ gây áp lực lớn về mặt danh tiếng,” Wolfe Research nhận định.

Theo thông tin từ trang web chính thức của Boeing, hãng vẫn còn hơn 900 đơn đặt hàng Dreamliner đang chờ bàn giao.

Vụ rơi máy bay Dreamliner của Air India không chỉ là bi kịch nhân mạng mà còn là lời cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong vận hành hàng không hiện đại. Dù nguyên nhân cụ thể còn chờ điều tra làm rõ, thảm kịch lần này chắc chắn sẽ tạo ra những làn sóng dư luận mạnh mẽ, không chỉ với Boeing mà còn với toàn bộ ngành công nghiệp hàng không toàn cầu.