Cập nhật Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương

14:14 | 30/09/2025
Cập nhật thị trường Châu Á: sản xuất Trung Quốc giảm, cổ phiếu Zijin Gold bùng nổ
Zijin Gold: 'Gã khổng lồ vàng' của Trung Quốc vươn ra thế giới
IPO tại Hồng Kông tăng bùng nổ
Các công ty fintech hàng đầu thế giới bứt phá nhờ công nghệ đột phá
Cập nhật thị trường Châu Á - Thái Bình Dương
Cảnh quan thành phố ven sông của trung tâm thành phố Sydney vào ban đêm với ánh sáng rực rỡ của các công trình kiến ​​trúc hiện đại ở Sydney, Úc. Ảnh: Getty.

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 30/9, khi số liệu kinh tế mới nhất từ Trung Quốc cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục giảm tháng thứ sáu liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất tháng 9 đạt 49,8 điểm, cao hơn dự báo 49,6 điểm trong khảo sát của Reuters, đồng thời là mức cải thiện mạnh nhất kể từ tháng 3. Tuy nhiên, con số này vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm, cho thấy sự co hẹp trong sản xuất.

Trong khi đó, chỉ số PMI sản xuất do hãng khảo sát tư nhân RatingDog công bố đạt 51,2 điểm, vượt xa mức dự báo 50,2 và đánh dấu đỉnh cao nhất kể từ tháng 5, phản ánh một số tín hiệu hồi phục từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Trên thị trường, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục gần như đi ngang khi mở cửa. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng tăng 0,45% và chỉ số công nghệ Hang Seng bật 1,01%, trong đó cổ phiếu Zijin Gold tăng vọt hơn 60% ngay trong ngày giao dịch đầu tiên sau IPO.

Ở các thị trường khác trong khu vực, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,1%, Topix đi ngang. Kospi của Hàn Quốc gần như không đổi, trong khi Kosdaq giảm 0,34%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc ít biến động, khi nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Theo khảo sát của Reuters, RBA nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,6% do lạm phát còn cao.

Bà Shier Lee Lim, chiến lược gia vĩ mô và ngoại hối hàng đầu khu vực APAC tại Convera, nhận định: “Cuộc họp chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc là sự kiện quan trọng. Bất kỳ thay đổi nào về giọng điệu hoặc định hướng tương lai đều có thể tác động đến đồng AUD, đặc biệt sau biến động gần đây ở lĩnh vực xây dựng”.

Trong khi đó, Phố Wall đêm qua ghi nhận sắc xanh, với chỉ số S&P 500 tăng 0,26% lên 6.661,21 điểm, Nasdaq Composite tăng 0,48% lên 22.591,15 điểm và Dow Jones cộng thêm 68,78 điểm, tương đương 0,15%, đạt 46.316,07 điểm.

Diễn biến trái chiều của các thị trường châu Á phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, khi những tín hiệu phục hồi yếu ớt từ Trung Quốc vẫn chưa đủ để xóa bỏ lo ngại về triển vọng tăng trưởng của khu vực.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc vẫn đang tăng tốc trong tháng 9

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc vẫn đang tăng tốc trong tháng 9

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 9 cho thấy những tín hiệu cải thiện, song các chỉ số chính thức vẫn duy trì dưới ngưỡng tăng trưởng, phản ánh thách thức mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt trong bối cảnh nhu cầu trong nước yếu và căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng.
Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Giá vàng SJC lập đỉnh lịch sử 137 triệu đồng/lượng sáng 30/9/2025, tăng 800.000 đồng. Vàng nhẫn cũng tăng mạnh 1-1,5 triệu đồng. Chuyên gia dự báo vàng thế giới chạm 4.000-4.500 USD/ounce cuối năm.
Zijin Gold:

Zijin Gold: 'Gã khổng lồ vàng' của Trung Quốc vươn ra thế giới

Zijin Gold, công ty khai thác vàng quốc tế của Trung Quốc, vừa có màn ra mắt bùng nổ trên sàn chứng khoán Hồng Kông khi cổ phiếu tăng vọt hơn 60% trong ngày giao dịch đầu tiên.
20 triệu sản phẩm Hàn Quốc chất lượng cao chính thức hiện diện trên LazMall

20 triệu sản phẩm Hàn Quốc chất lượng cao chính thức hiện diện trên LazMall

Hợp tác này nhằm thúc đẩy đà phát triển dựa trên thương hiệu của Lazada thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm chính hãng, chất lượng cao trên LazMall. Qua đó, người tiêu dùng tại các quốc gia Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam có thể trực tiếp mua sắm sản phẩm Hàn Quốc ngay trên Lazada.
Ra mắt Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon

Ra mắt Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon

Amazon Global Selling Việt Nam vừa công bố ra mắt “Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon”.
