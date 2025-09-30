Bộ Khoa học và Công nghệ được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Bộ Khoa học và Công nghệ

Với thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023-2025, Bộ KH&CN được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, theo quyết định của Chủ tịch nước.

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng KH&CN, Thiếu tướng, nguyên Chủ tịch - Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội, được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Trong Quyết định của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được ghi nhận "đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ kết hợp với quốc phòng an ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc".

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành BC&VT, 66 năm ngành KH&CN, và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I là sự kiện quy mô nhất kể từ tháng 3 khi Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ KH&CN hợp nhất thành Bộ Khoa học và Công nghệ. Sự kiện có sự tham gia của hơn 2.700 đại biểu, trong đó gần 2.000 cựu cán bộ thuộc hai ngành qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bộ KH&CN

Lễ kỷ niệm là dịp để ôn lại lịch sử vẻ vang, tri ân những cống hiến của các thế hệ đi trước, khơi dậy tinh thần đổi mới trong giai đoạn mới, khẳng định quyết tâm của ngành trong thời kỳ mới, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực trung tâm cho phát triển đất nước.