Từ Elon Musk đến Satya Nadella: Hành trình của các nhà lãnh đạo công nghệ Mỹ nhờ thị thực H-1B

Chương trình thị thực H-1B đã trở thành chủ đề tranh luận giữa các nhà lập pháp tại Washington, với nhiều người phản đối cho rằng chương trình này tước đi cơ hội việc làm cho công dân Hoa Kỳ.

Trong khi một số người cho rằng H-1B làm giảm cơ hội việc làm cho công dân Mỹ, các nhà lãnh đạo công nghệ hàng đầu lại nhìn nhận chương trình này như bước ngoặt trong sự nghiệp của họ.

Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới và nhà sáng lập SpaceX, Tesla, từng là người sở hữu thị thực H-1B khi đến Mỹ từ Nam Phi vào năm 1992. Musk từng nhấn mạnh rằng chính H-1B đã giúp ông và hàng trăm công ty khác tạo nên sức mạnh công nghệ của Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng ủng hộ việc cải cách chương trình để hạn chế lạm dụng.

Eric Yuan, nhà sáng lập Zoom, nhập cư từ Trung Quốc vào Mỹ năm 1997 bằng H-1B, nhưng phải trải qua tám lần từ chối trước khi được chấp thuận. Dù rào cản ngôn ngữ và thủ tục, Yuan vẫn thành công đưa Zoom trở thành công ty tỷ đô với IPO năm 2019. Ông đánh giá cao sự cởi mở của Mỹ với nhân tài nước ngoài.

Trong khi đó, Satya Nadella, CEO Microsoft, sinh ra tại Ấn Độ và từng từ bỏ thẻ xanh để đưa vợ vào Mỹ bằng H-1B. Ông nhận định: “Ý tưởng phải từ bỏ thẻ xanh để lấy H-1B thật ngớ ngẩn. Chúng ta cần cải cách để vừa bảo đảm an ninh, vừa nâng cao khả năng cạnh tranh.” Nadella cũng nhấn mạnh H-1B giúp Microsoft tuyển dụng nhân lực chất lượng cao.

Jayshree Ullal, CEO Arista Networks, nhận thị thực H-1B khi mới tốt nghiệp và tham gia vào ngành công nghệ Mỹ. Bà từng nói quá trình nhập cư quá khó khăn, mất đến 15 năm để có thẻ thường trú. Ullal tin rằng nhân tài kỹ thuật xuất sắc có thể đến từ bất cứ đâu trên thế giới, và việc mở cửa cho lao động nước ngoài là cần thiết.

Jeff Skoll, Chủ tịch đầu tiên của eBay, là người Canada nhận H-1B vào năm 1996. Cũng giống như Elon Musk ông ủng hộ H-1B, đồng thời nhấn mạnh cần cải cách để nâng mức lương tối thiểu và khuyến khích tuyển dụng lao động trong nước. Skoll cho rằng nếu không có H-1B, nhiều người tài năng có thể buộc phải rời Mỹ.

Dù H-1B luôn là đề tài gây tranh cãi, những nhà lãnh đạo công nghệ này chứng minh chương trình đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các công ty đổi mới và dẫn đầu toàn cầu. Việc cải cách H-1B, nếu đi đúng hướng, có thể vừa bảo vệ lao động trong nước, vừa thu hút nhân tài quốc tế.