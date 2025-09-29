YouTube Music thử nghiệm người dẫn chương trình AI

YouTube Music

YouTube Music đang thử nghiệm tính năng AI mới là người dẫn chương trình âm nhạc, làm nhiệm vụ cung cấp các thông tin liên quan tới sự kiện, câu chuyện thú vị dành cho người hâm mộ và bình luận về các bản nhạc.

Tính năng mới của YouTube Music được xây dựng dựa trên nền tảng của AI đàm thoại. Cũng vào tháng 7 vừa qua, dịch vụ này đã tung ra một tính năng radio hội thoại AI cho phép người dùng tạo một chương trình radio cá nhân bằng cách mô tả những gì người dùng muốn nghe cho AI.

Những người dẫn chương trình âm nhạc AI của YouTube Music hiện đang được thử nghiệm trên YouTube Labs, nơi diễn ra phần lớn các hoạt động thử nghiệm dự án AI của YouTube. YouTube Labs khả dụng đối với tất cả người dùng nền tảng. Tuy nhiên, chỉ một số lượng giới hạn người tham gia tại Mỹ mới được cấp quyền truy cập vào chương trình thử nghiệm người dẫn chương trình âm nhạc AI lần này.

Theo TechCrunch, động thái ra mắt tính năng AI mới của YouTube Music diễn ra hai năm sau khi Spotify ra mắt một DJ AI chuyên cung cấp playlist nhạc được tuyển chọn kèm theo phần bình luận bằng giọng nói do AI tạo ra.

YouTube được ghi nhận đang rất tích cực trong việc cải tiến và ra mắt các tính năng, công cụ AI hỗ trợ trải nghiệm người dùng. Đầu tháng 9 tại sự kiện Made on Youtube, một loạt tính năng AI được phát hành dành cho các nhà sáng tạo sáng tạo nội dung, đặc biệt là các mẫu AI hỗ trợ cho các video định dạng Shorts. Điều này thể hiện nỗ lực của YouTube trong việc thúc đẩy quảng bá các video ngắn đang rất thịnh hành trên nền tảng của mình.

Mặc dù YouTube đang đón nhận và ngày một mở rộng các tính năng AI, nền tảng này cũng thể hiện trách nhiệm khi thắt chặt kiểm soát đối với nội dung AI kém chất lượng. Gần đây, YouTube đã cập nhật các chính sách hạn chế khả năng kiếm tiền của nhà sáng tạo nội dung không xác thực, bao gồm các video sản xuất hàng loạt và những dạng nội dung lặp đi lặp lại. Trong bối cảnh tràn lan rác AI, đây là bước đi hợp lý của YouTube để nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội.