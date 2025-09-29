Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ 4 - năm 2025: Gìn giữ và phát huy di sản UNESCO

Sự kiện nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca trù – loại hình nghệ thuật đã được UNESCO ghi danh cần bảo vệ khẩn cấp.

Liên hoan năm nay quy tụ 105 thí sinh tham gia các phần thi Đào nương, Kép đàn, Trống chầu cùng 16 tiết mục múa hát tập thể của 21 nhóm, câu lạc bộ Ca trù trên địa bàn Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại lễ khai mạc.

Trong đó, thí sinh lớn tuổi nhất 86 tuổi, thí sinh nhỏ tuổi nhất 8 tuổi. Có 22 thí sinh là đào nương và kép đàn, trống chầu dưới 18 tuổi, chiếm 20,9%; 83 thí sinh là đào nương, kép đàn, trống chầu trong độ tuổi trên 18 tuổi (không kể nhóm múa), chiếm 79,1% (không kể nhóm múa).

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai khẳng định: Liên hoan Ca trù là dịp động viên, thúc đẩy hoạt động truyền dạy, thực hành Ca trù tại cơ sở, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới mục tiêu gìn giữ di sản Ca trù cho mai sau.

Một tiết mục biểu diễn tại Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025.

Hiện Hà Nội là địa phương có số lượng nghệ nhân Ca trù được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý nhiều nhất cả nước. Tính đến nay, thành phố có 32 nghệ nhân Ca trù được vinh danh (8 Nghệ nhân Nhân dân, 24 Nghệ nhân Ưu tú).

Năm 2025, Hội đồng thành phố đã đề xuất thêm 31 hồ sơ phong tặng (8 Nghệ nhân Nhân dân, 23 Nghệ nhân Ưu tú) trong lĩnh vực Ca trù.

Khai mạc Liên hoan ca trù Hà Nội lần thứ 4 - năm 2025.

Cùng với việc ban hành Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND về chế độ đãi ngộ nghệ nhân và Đề án bảo vệ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể UNESCO đến năm 2030, Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 4/5/2024 phê duyệt đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó có hát ca trù đưa vào danh mục cần bảo vệ khẩn cấp.