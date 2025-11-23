Chuyển động số
Tối ngày 21/11, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội đã khai mạc Festival Thu Hà Nội 2025 với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức”. Chương trình nhằm tạo nên không gian mùa thu đặc trưng, giúp người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm ký ức, đồng thời cảm nhận hơi thở hiện đại của Thủ đô
Festival Thu Hà Nội 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21-23/11, quy tụ sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không, các làng nghề, nghệ nhân… tạo nên bức tranh mùa thu đa sắc màu.

Khai mạc Festival Thu Hà Nội 2025
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu tại lễ khai mạc Festival Thu Hà Nội 2025.

Chương trình nghệ thuật khai mạc quy tụ các di sản văn hóa đặc sắc như múa Lân sư rồng Thanh Oai, rối cạn Tế Tiêu, chèo tàu Đan Phượng; kết hợp cùng các tiết mục trẻ trung của sinh viên và thiếu nhi sẽ là điểm nhấn đưa khán giả đi qua hành trình cảm xúc của mùa thu Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, thông qua việc tổ chức Festival Thu Hà Nội, ngành Du lịch Thủ đô đưa du khách trải nghiệm Hà Nội qua sự tái hiện vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế của mùa thu Hà Nội.

Khai mạc Festival Thu Hà Nội 2025
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Sự kiện với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp, khu, điểm du lịch, làng nghề truyền thống, nghệ nhân và nghệ sĩ, mang đến một không gian văn hóa - du lịch đa sắc màu, giàu cảm xúc. “Festival Thu Hà Nội góp phần tạo động lực quan trọng để ngành du lịch Hà Nội đổi mới, sáng tạo và phát huy mạnh mẽ bản sắc của một Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại” - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh.

Tại Festival Thu Hà Nội 2025, người dân và du khách sẽ được khám phá nhiều không gian chủ đề đặc sắc. “Sắc màu mùa thu” với tiểu cảnh nghệ thuật mang gam đỏ - vàng đặc trưng; “Điểm đến Hà Nội” giới thiệu di sản, làng nghề và các điểm du lịch của Thủ đô; “Miền Lữ hành Phố cổ” mang đến các chương trình kích cầu du lịch mùa thu; “Hà Nội - nhịp sống thanh xuân” mang đến các hoạt động nghệ thuật đường phố, workshop thủ công, ký họa, âm nhạc tương tác và sân chơi cho trẻ em…

Khai mạc Festival Thu Hà Nội 2025
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Festival Thu Hà Nội 2025.

Đặc biệt, không gian “Vị ký ức” giới thiệu tinh hoa ẩm thực ba miền và những món ăn gắn với mùa thu Hà Nội. Du khách có thể trải nghiệm thương hiệu Cốm Mộc Huyền có truyền thống làm cốm từ trăm năm trước với các sản phẩm như trà sữa cốm, xúc xích cốm, bánh mochi cốm, sữa chua cốm hay món kem cốm độc đáo hình các địa danh nổi tiếng của Hà Nội. Hay như cửa hàng Dimsum Gia Bảo với sản phẩm “bánh bao yêu nước” hình cờ đỏ sao vàng.

Khai mạc Festival Thu Hà Nội 2025
Gian hàng Dimsum Gia Bảo với “bánh bao yêu nước” hình cờ đỏ sao vàng thu hút sự quan tâm của du khách.
Khai mạc Festival Thu Hà Nội 2025
Góc trưng bày sản phẩm cafe của Công ty cổ phần cơ khí Vina Nha Trang tại triển lãm.

“Bánh bao đã được cải biến hương vị, có mộc nhĩ, nấm hương, hạt tiêu, nước mắm... đặc trưng của ẩm thực người Việt. Chúng tôi cũng giới thiệu nhiều loại bánh bao, há cảo với nguyên liệu thuần tự nhiên như lá nếp, sữa dừa... Riêng bánh bao yêu nước là sản phẩm với màu đỏ từ củ dền, ruột thanh long đỏ, màu vàng từ nghệ rất được du khách thích thú”, Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Thị Ánh - Chủ thưởng hiệu Dimsum Gia Bảo chia sẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có triển lãm ảnh “Hà Nội - Mùa thu nhìn từ ống kính”, giới thiệu góc nhìn của các nhiếp ảnh gia về vẻ đẹp mùa thu Thủ đô. Cùng với đó là chuỗi sự kiện kết nối cộng đồng như “Thu trong mắt em” dành cho thiếu nhi; cuộc thi ảnh trực tuyến “Khoảnh khắc ký ức Hà Nội”; tour trải nghiệm “Hà Nội 5 cửa ô”; Photo tour “Tôi, Hà Nội” khám phá các điểm đến như Ba Vì, Sóc Sơn, Hương Sơn, Đường Lâm, Bát Tràng, Hồ Tây…

Festival Thu Hà Nội 2025

