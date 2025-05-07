Mua vé máy bay bằng VNPT Money nhận ngay 500.000 đồng

Điều kiện để được hưởng quyền lợi này là người dùng sử dụng thẻ Visa hợp lệ và thực hiện thanh toán trên ứng dụngVNPT Money, không giới hạn số lần hưởng ưu đãi. Đặc biệt, mỗi thẻ Visa sẽ được hoàn tiền một lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình, đồng nghĩa với việc khách hàng sở hữu nhiều thẻ Visa có thể nhận số lần hoàn tiền tương ứng với số thẻ hiện có.

Chia sẻ về chương trình, đại diện VNPT Money cho biết: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng một trải nghiệm không giới hạn, khách hàng không nhất thiết phải có Tài khoản ví hoặc Mobile Money của VNPT Money thì mới thanh toán được các dịch vụ trên VNPT Money. Cụ thể với chương trình lần này, khách hàng chỉ cần có thẻ Visa là có thể được hưởng ưu đãi trên VNPT Money. Việc mở rộng ưu đãi theo số lượng thẻ Visa là cách để chúng tôi gia tăng giá trị sử dụng và khuyến khích thói quen thanh toán số, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không – du lịch.”

Chương trình áp dụng cho cả thẻ tín dụng (Visa Credit) và thẻ ghi nợ (Visa Debit) phát hành tại Việt Nam. Ưu đãi này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí cho chuyến đi, mà còn là giải pháp linh hoạt cho những ai thường xuyên mua vé cho người thân, gia đình hoặc đối tác công tác.

Cụ thể, dể nhận ưu đãi, khách hàng chỉ cần thực hiện 3 bước sau:

Mở ứng dụng VNPT Money, chọn mục Vé máy bay/Vé máy bay Vietjet/Vé máy bay Bamboo, nhập điểm đến. Điền thông tin hành khách, chọn nguồn tiền thanh toán là thẻ Visa. Hoàn tất giao dịch, hệ thống sẽ tự động hoàn 500.000 đồng vào tài khoản VNPT Money.

Chương trình áp dụng cho khách hàng mua vé máy bay của các hãng Vietjet và Bamboo. Chi tiết thể lệ truy cập https://km.vnptmoney.vn/500kvmb

Được biết, đây là chương trình ưu đãi nằm trong chiến lược thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, đồng thời hỗ trợ người tiêu dùng tận hưởng kỳ nghỉ tiết kiệm và thuận tiện hơn mà VNPT Money phối hợp cùng Visa để triển khai.

VNPT Money là Hệ sinh thái tài chính số của Tập đoàn VNPT là giải pháp thanh toán không tiền mặt đơn giản, an toàn, tiện lợi với nhiều hình thức như qua Mobile Money, Ví điện tử, Tài khoản ngân hàng, đáp ứng mọi nhu cầu thanh toán hàng ngày và phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng. Tận dụng được ưu thế của các loại hình thanh toán số được phát triển mạnh mẽ hiện nay, VNPT Money hiện là một trong những hệ sinh thái tài chính số được nhiều khách hàng tín dụng.