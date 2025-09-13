Kinh tế số
Hà Nội khởi động Tuần lễ Kết nối 2025: Chung tay thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững

Gia Hân

Gia Hân

12:44 | 13/09/2025
Ngày 12/9, Chương trình chuỗi kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững”; Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại The Line - Khu đô thị ParkCity Hanoi, Dương Nội, TP Hà Nội.
Sự kiện do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội Hoàng Minh Lâm cho hay, thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thủ đô.

so-cong-thuong

Ông Hoàng Minh Lâm, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Hà Nội) khai mạc Chương trình. Ảnh Nguyễn Dương

Kế hoạch nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng theo hướng tiếp cận vòng đời sản phẩm, đẩy mạnh liên kết trong các khâu từ khai thác tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu đến sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ, tái sử dụng và tái chế; sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Trong các hoạt động của kế hoạch, chương trình Chuỗi kết nối "Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững"; Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất-tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025 có các hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm; vinh danh các doanh nghiệp sản xuất và tiêu dùng bền vững điển hình; tổ chức lễ ký kết hợp tác chuỗi sản xuất-tiêu dùng xanh.

so-cong-thuong

Các đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình.

Bên cạnh đó, từ ngày 12/9/2025 đến ngày 14/9/2025 tại Trung tâm thương mại The Linc còn diễn ra Chuỗi kết nối mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng sản phẩm thân thiện môi trường, quy mô 50 gian hàng; Chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành công nghiệp thực phẩm thân thiện, an toàn, quy mô 80 gian hàng của các đơn vị trong lĩnh vực này.

Tiếp đến, từ ngày 16-18/9, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức Chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững trong nhóm ngành sản xuất các sản phẩm tái chế và ứng dụng nguyên liệu, vật liệu nguồn gốc tự nhiên thân thiện với môi trường. Địa điểm tổ chức tại Trung tâm thương mại Mega Market Thăng Long (số 236 Đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội) với quy mô 80 gian hàng.

so-cong-thuong

Lễ ký kết hợp tác trong chuỗi sản xuất – tiêu dùng xanh tại sự kiện.

Từ ngày 29/9-3/10, tại khu vực Quảng trường đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình (đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội), Sở tiếp tục tổ chức Chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững lĩnh vực đồ gỗ mỹ nghệ, nội thất, quy mô 120 gian hàng.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, Tuần lễ Kết nối 2025 là dịp để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và làng nghề gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, hình thành mạng lưới sản xuất – tiêu dùng bền vững.

Hoạt động này góp phần quảng bá sản phẩm xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới công nghệ, đồng thời đưa làng nghề truyền thống hòa nhập xu thế phát triển bền vững, hướng tới nền kinh tế các-bon thấp theo Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.

