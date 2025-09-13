Đặt trước iPhone 17 series và iPhone Air chính hãng, ưu đãi đến 7 triệu

Cụ thể, toàn hệ thống CellphoneS đã chính thức cho khách hàng đặt cọc trước thế hệ iPhone mới từ 19:00 ngày 12/09 cho đến hết ngày 18/09 bao gồm các sản phẩm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Khách hàng đặt trước để sở hữu sớm iPhone 17 series và iPhone Air chính hãng tại CellphoneS sẽ nhận ưu đãi đến 7 triệu

Đặc biệt, CellphoneS mang đến rất nhiều ưu đãi cho khách đặt cọc và nhận máy sớm, bao gồm:

- Trợ giá lên đến 5 triệu khi bán máy cũ lên đời; giảm thêm lên đến 2 triệu khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết.

- Khách hàng thành viên Smember còn được giảm thêm tới 1% giá trị đơn hàng đối với hạng SVIP.

CellphoneS sẽ tổ chức Mở bán iPhone 17 series và iPhone Air từ 8:00 sáng ngày 19/09 tại 150 cửa hàng toàn quốc. Ngoài ra, sản phẩm tai nghe Airpods Pro 3 sẽ được mở bán từ ngày 27/09 tại hệ thống. Đây là năm đầu tiên thị trường Việt Nam được lên wave 1, khách hàng CellphoneS được mua hàng sớm trong đợt mở bán toàn cầu.

Bù thật ít, Đổi thật nhanh tại CellphoneS

CellphoneS cũng triển khai chương trình trả góp “3-Không” cho toàn bộ sản phẩm Apple trên giá khuyến mãi: Trả trước 0 đồng, Không lãi suất, Không phụ phí khi đăng ký trả góp kỳ hạn 12 tháng; đối với khách hàng sở hữu thẻ tín dụng của 1 trong gần 30 ngân hàng.

Khi mua kèm phụ kiện cùng iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max tại CellphoneS, khách hàng được giảm lên đến 50% với sản phẩm phụ kiện ốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

"Từ khi mở thông tin, hệ thống đã ghi nhận gần 30,000 khách hàng quan tâm đăng ký thông tin sớm về iPhone 17 series và iPhone Air. Hiện nay, con số này vẫn đang tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt". Đại diện CellphoneS chia sẻ.

Đáng chú ý, hệ thống cũng tự tin trong việc giao hàng sớm cho khách hàng đặt cọc thành công tại hệ thống từ nay đến ngày 18/09.

Đại diện CellphoneS cũng khẳng định, mục tiêu của hệ thống là mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng mua sắm iPhone 17 năm nay qua thông điệp "Bù thật ít - Đổi thật nhanh", bằng cách ra mắt chính sách mới hỗ trợ khách hàng mua iPhone 17 được giữ trọn ưu đãi trợ giá thu cũ lên đời trong vòng 3 ngày, từ khi mua máy mới.

Đối với khách hàng vẫn muốn tham gia trade in ngay tại thời điểm mua máy mới nhưng vẫn muốn tiết kiệm thời gian đồng thời yên tâm về mức giá thu là tốt nhất, CellphoneS hỗ trợ định giá trước ngày mở bán, khách hàng có thể định giá trước và CellphoneS cam kết giữ giá thu lại trong vòng 3 ngày.

Cả 2 hình thức mua trước- thu sau hoặc thu trước - mua sau, CellphoneS đều cam kết giữ giá thu mua đã báo với khách hàng, giúp khách hàng có trải nghiệm thoải mái khi trade in tại CellphoneS.

CellphoneS hiện có hơn 150 cửa hàng bán lẻ phủ khắp tỉnh thành toàn quốc, đặc biệt gần 80 cửa hàng trải nghiệm hệ sinh thái Multi Brand Authorized cao cấp Apple, phục vụ hơn 500,000 thiết bị Apple cho khách hàng mỗi năm. CellphoneS cũng đang là nhà bán lẻ ủy quyền cấp 1 của Apple. Ngay trong thời gian mở bán, khách hàng sẽ có cơ hội được trên tay trải nghiệm để đưa ra các quyết định mua các sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Hệ thống hiện cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành sửa chữa uỷ quyền chính hãng CareS Apple ASP (Apple Authorized Service Provider), được đặt hầu hết trong các cửa hàng CellphoneS giúp khách hàng mua các sản phẩm Apple có thể an tâm và dễ dàng, nhanh chóng khi cần bảo hành, sửa chữa các thiết bị chính hãng.