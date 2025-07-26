Trong đó, Galaxy Z Fold7 chiếm hơn 75% tổng số lượng đặt cọc và màu sắc được yêu thích nhất là màu xanh Navy. Trong khi đó phần lớn khách hàng khi lựa chọn Galaxy Z Flip7 lại yêu thích màu Đỏ Coral, sau đó đến màu Xanh Navy.

Một thông tin không kém phần thú vị khác cũng được chia sẻ từ Đại diện CellphoneS, đó là tỉ lệ khách hàng lựa chọn bán máy cũ lên đời Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 đạt khoảng 60%.

CellphoneS ghi nhận bộ đôi Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 tăng trưởng 20%

Chia sẻ từ nhiều khách hàng trải nghiệm Galaxy Z Fold7 và Flip7 thì bộ đôi Galaxy Z Mới năm nay mang đến cảm giác rất đã nhờ sự mỏng nhẹ ấn tượng, các tính năng mới từ Galaxy AI cũng rất là một điểm cộng vô cùng đáng giá. Điều này cũng chung quan điểm với các đánh giá nhanh từ đại diện của CellphoneS tại sự kiện ra mắt ở Mỹ cách đây ít ngày.

Khách hàng khi mua Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 tại CellphoneS sẽ nhận được nhiều ưu đãi

Đại diện CellphoneS cũng chia sẻ thêm rằng, hiện tại khách hàng trên toàn quốc đã có thể đến 150 cửa hàng CellphoneS để trải nghiệm và mua trực tiếp Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 với nhiều ưu đãi hấp dẫn như:

Giảm ngay 2 triệu

Giảm thêm lên đến 2 triệu khi thanh toán qua cổng thanh toán VNPAY-QR hoặc MoMo.

Gói quà đặc quyền gồm: giảm 1 triệu khi trả góp 0% qua Samsung Finance+, 1 năm bảo hành cao cấp Samsung Care+, dán màn hình VIP 2 lần, dịch vụ Z Elite …

CellphoneS giảm thêm tới 5% khi mua máy và phụ kiện, trợ giá đến 1 triệu khi thu cũ lên đời cho thành viên SMember.

Đặc biệt, chính sách ưu đãi trả góp 3-Không trên giá ưu đãi gồm: trả trước 0đ, lãi suất 0%, không phụ phí; giúp cho khách hàng sở hữu siêu phẩm Galaxy mới với chi phí tối ưu nhất.

Khách hàng cũng sẽ được giảm thêm đến 50% khi mua kèm phụ kiện bao da samsung chính hãng, ốp lưng chống sốc, dán cường lực cao cấp bảo vệ, tai nghe, đồng hồ, … lên đến 50% trong hệ sinh thái Samsung. Ưu đãi giảm 30% khi nâng cấp Samsung Care+ từ 1 năm lên 2 năm – bảo vệ toàn diện cho tình huống rơi vỡ, vào nước.

Bên cạnh Galaxy Z Mới, hệ thống cũng mở bán đồng hồ thông minh Galaxy Watch8 series

Là 1 trong 3 nhà bán lẻ cao cấp nhất của Samsung tại thị trường Việt Nam, CellphoneS mang đến cho khách hàng không chỉ sự an tâm, những trải nghiệm tốt nhất mà còn những ưu đãi mua hàng riêng biệt so với thị trường. Hệ thống tự tin mang đến cho khách hàng nơi mua sắm tin cậy và hàng hóa đa dạng, không chỉ smartphone tablet mà còn các phụ kiện ốp lưng bao da, tai nghe, đồng hồ thuộc hệ sinh thái Samsung.

Khách hàng mua sắm tại CellphoneS còn được hưởng chính sách bảo hành đổi mới trong 30 ngày

Khách hàng mua sắm tại CellphoneS còn được hưởng chính sách bảo hành đổi mới trong 30 ngày tại các trung tâm bảo hành của hãng. Cũng như đến hệ thống 30 trung tâm bảo hành sửa chữa Điện Thoại Vui của CellphoneS để được hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện hư hỏng sau thời gian sử dụng. Hệ thống tự tin mang đến khách hàng nơi mua sắm tin cậy và hàng hóa đa dạng, không chỉ smartphone tablet mà còn các phụ kiện tai nghe, đồng hồ, robot hút bụi, máy lọc không khí … thuộc hệ sinh thái Samsung.