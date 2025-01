CellphoneS giao 10,000 đơn iPhone 16 series cho khách đặt trước

Theo đó, vào lúc 00:01 sáng tại đồng loạt 125 cửa hàng tại 30 tỉnh thành trên toàn quốc, CellphoneS đã chính thức giao máy iPhone 16 Series cho khách đặt trước cùng với chương trình ưu đãi và quà tặng hấp dẫn khi nâng cấp lên đời.

Tính đến hết ngày 26/09, hệ thống đã ghi nhận gần 30,000 khách hàng quan tâm và 10,000 khách hàng đặt trước thành công iPhone 16 series, tăng trưởng gần 70% so với thế hệ trước. Trong đó, model cao cấp nhất là iPhone 16 Pro Max chiếm gần 60% tổng số lượng máy đặt hàng. Đây là con số đã được cải thiện hơn so với thế hệ tiền nhiệm, khi mà Pro Max chiếm gần 70% số lượng cọc của iPhone 15 Series. Tiếp đến là iPhone 16 Pro chiếm khoảng 30% tổng lượng đơn hàng. Đây được xem là lựa chọn ưu tiên của khách hàng, chỉ sau Pro Max vì những nâng cấp như màn hình 6.3 inch to hơn, cấu hình tương đương và cải thiện về thời gian sử dụng pin. Sản phẩm này thích hợp cho những người yêu thích điện thoại cấu hình cao cấp với thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm nắm và thao tác.

Theo đại diện CellphoneS, số lượng hàng về dự kiến của Pro Max và Pro tại CellphoneS vẫn sẽ dồi dào, riêng iPhone 16 Pro màu Titan sa mạc vẫn còn suất đặt để nhận hàng từ 30/9 trở đi. Với các màu còn lại, khách hàng yêu thích dòng Pro vẫn có thể lựa chọn mua trực tiếp tại cửa hàng và hưởng ưu đãi đến 7 triệu đồng tương tự giai đoạn đặt cọc.

iPhone 16 và iPhone 16 Plus tại CellphoneS chiếm khoảng 10% tổng số cọc, bản Plus năm nay đạt được khoảng 5%. Số lượng hàng hóa bản Plus năm nay vẫn khá khớp với sức mua của khách hàng tại hệ thống, đảm bảo đủ hàng hóa cho khách đặt trước cũng như thoải mái mở bán lẻ trong những ngày đầu tiên mở bán.

Năm nay khách hàng lựa chọn bản thường và Plus đều quan tâm màu Hồng và Xanh Dương nhiều hơn, dung lượng 128GB và 256GB cũng được lựa chọn gần như tương đồng nhau.

Ghi nhận trong ngày đầu mở bán, hệ thống CellphoneS đã trả hơn 2,500 máy sớm đến cho khách hàng đặt trước đợt 1. Đáng chú ý, tất cả khách hàng đặt cọc sớm đều được hệ thống giữ ưu đãi suất ngân hàng trong quá trình đặt cọc, đảm bảo quyền lợi và sự tiện lợi khi đến nhận hàng sớm.

Hệ thống cũng bày tỏ sự lạc quan khi người tiêu dùng tại Việt Nam càng ngày được mua hàng sớm và giá bán tốt nhất những năm trở lại đây, khi mà iPhone 16 series đã mở bán chỉ sau 7 ngày so với quốc tế.

Tuy nhiên tình trạng cháy hàng bản Pro và Pro Max màu Titan Sa Mạc vẫn diễn ra, dù những khách hàng đã đặt hàng trước phần lớn là khách hàng S-VIP (hạng thành viên cao nhất khách hàng thân thiết Smember) chiếm đến hơn 50%, với đặc quyền không cần đặt cọc tiền, sẽ được ưu tiên nhận hàng trong đợt đầu mở bán.

Hệ thống CellphoneS cam kết, khi số lượng hàng được bổ sung sau 2 đến 3 tuần nữa thì khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua các phiên bản, màu sắc yêu thích. Đối với những phiên bản sẵn hàng theo thông tin trên website, khách hàng có thể ghé ngay đến tất cả cửa hàng để trải nghiệm và mua sắm từ sáng nay 27/9.

Ưu đãi dành cho khách mua trực tiếp cũng không kém phần hấp dẫn, sẽ nhận được ưu đãi trợ giá lên đến 5 triệu khi thu cũ lên đời, giảm đến 2 triệu khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết. Cũng như hỗ trợ trả góp lãi suất 0%, không phụ phí, không trả trước.

Khi mua sản phẩm phụ kiện ốp lưng, miếng dán, sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+ cùng iPhone 16 series tại cửa hàng CellphoneS, khách hàng sẽ được giảm đến 25%. Đặc biệt trong tháng đầu mở bán, khách hàng mua combo phụ kiện từ 3 món trở lên sẽ được giảm thêm từ 5% - 25%.

Các cửa hàng CellphoneS đạt chuẩn khu vực trải nghiệm Apple, theo kế hoạch vào đêm ngày mở bán, toàn bộ các cửa hàng sẽ trưng bày trải nghiệm các sản phẩm iPhone 16 để khách hàng trên tay và lựa chọn các phiên bản phù hợp.

Hệ thống hiện cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành sửa chữa uỷ quyền chính hãng CareS Apple ASP (Apple Authorized Service Provider), được đặt hầu hết trong các cửa hàng CellphoneS giúp khách hàng mua các sản phẩm Apple có thể an tâm và dễ dàng, nhanh chóng khi cần bảo hành, sửa chữa các thiết bị chính hãng.