Giá bạc hôm nay 9/9/2025: Trong nước tăng nhẹ, thế giới lập đỉnh 44,22 USD/ounce

08:45 | 09/09/2025
Thị trường bạc hôm nay 9/9/2025 ghi nhận giá bạc trong nước có xu hướng tăng nhẹ tại hầu hết các thị trường, trong khi kim loại "trắng" trên sàn quốc tế giá bạc gần 44,22 USD/ounce, đây là mức cao nhất trong 14 năm qua.

Sáng 9/9, thị trường bạc trong nước ghi nhận xu hướng khác biệt giữa các thương hiệu lớn. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), giá bạc được niêm yết 1.578.000 - 1.627.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm nhẹ 1.000 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất từ website chính thức của Phú Quý, giá bạc miếng và bạc thỏi 999 hiện đạt 1.586.000 - 1.635.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 8.000 đồng ở chiều bán ra. Đây là mức giá cao nhất trong vòng một tuần qua.

Tại các thị trường khác, giá bạc có xu hướng tăng nhẹ:

Hà Nội: Bạc 99.9 giao dịch 1.311.000 - 1.345.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4.000 đồng cả hai chiều. Bạc 99.99 đạt 1.319.000 - 1.353.000 đồng/lượng.

TP. Hồ Chí Minh: Bạc 99.9 neo ở 1.313.000 - 1.351.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 6.000 đồng so với hôm qua. Bạc 99.99 giao dịch 1.321.000 - 1.359.000 đồng/lượng.

Giá bạc quốc tế sáng 9/9 bứt phá mạnh mẽ, đạt 41,334 USD/ounce tại thời điểm 6h10 (giờ Việt Nam), tăng 0,459 USD tương đương 1,12% so với phiên trước. Đây là phiên tăng mạnh nhất trong tuần sau khi kim loại trắng vừa chạm đỉnh 14 năm ở mức 42,29 USD/ounce cuối tuần trước.

Quy đổi theo tỷ giá, giá bạc thế giới hiện tương đương 1.091.000 - 1.097.000 đồng/ounce, tăng 13.000 đồng cả hai chiều.

Về mặt kỹ thuật, bạc đang giữ vững trên ngưỡng hỗ trợ 39,96 USD/ounce, với các mốc hỗ trợ sâu hơn tại 36,31 và 35,28 USD/ounce.

Mục tiêu ngắn hạn của kim loại trắng là vùng kháng cự 44,22 USD/ounce - nếu vượt qua được mốc này, bạc có thể tiến tới đỉnh lịch sử 49,82 USD/ounce.

Với giá bạc quốc tế hiện tại, khi quy đổi theo tỷ giá, bạc thế giới tương đương khoảng 1,091,000 đồng/ounce. So sánh với giá bạc trong nước đang giao dịch 1,311,000 - 1,359,000 đồng/lượng (mua vào - bán ra) , mức chênh lệch vẫn khá lớn, từ 220,000 - 268,000 đồng/ounce.

Chênh lệch này phần lớn do chi phí vận chuyển, thuế, phí và lợi nhuận của các nhà phân phối trong nước.

Giá bạc hôm nay 9/9/2025 cho thấy kim loại trắng đang "chuẩn bị" cho đợt bứt phá lớn sau gần 14 năm chờ đợi. Dù vẫn đối mặt với thách thức từ nhu cầu công nghiệp, môi trường lãi suất thuận lợi và tâm lý trú ẩn an toàn vẫn là động lực chính thúc đẩy giá bạc trong thời gian tới.

Giá vàng 9/9/2025: Vàng SJC giảm 800,000 đồng xuống 133,1-135,1 triệu/lượng sau chỉ đạo thanh tra của Chính phủ, trong khi vàng thế giới lập đỉnh 3.630,72 USD/ounce nhờ kỳ vọng Fed cắt lãi suất.
