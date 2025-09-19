Giá bạc hôm nay 19/9/2025: Trong nước tăng, thế giới giảm

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc ngược dòng tăng mạnh trong phiên sáng nay với mức 1.602.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.652.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 7.000-8.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua. Đây là diễn biến bất ngờ khi thị trường quốc tế đang có xu hướng giảm.

Ngược lại, tại các địa điểm kinh doanh khác ở Hà Nội, giá bạc lại điều chỉnh giảm xuống 1.329.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.363.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 8.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước đó. Theo khảo sát khác, mức giá tại Hà Nội còn được ghi nhận ở ngưỡng 1.338.000-1.372.000 đồng/lượng, giảm nhẹ 1.000 đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường bạc cũng chịu áp lực giảm với giá niêm yết 1.331.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.469.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 8.000-9.000 đồng/lượng so với phiên trước. Một số nơi khác ghi nhận mức giá 1.339.000-1.377.000 đồng/lượng, cũng giảm 1.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Đối với bạc chất lượng cao hơn, giá bạc 99.99 tại Hà Nội được niêm yết ở mức 1.337.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.371.000 đồng/lượng (bán ra). Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh, bạc 99.99 có giá 1.339.000-1.377.000 đồng/lượng.

Tại Ancarat Silver, bạc miếng 999 loại 1 lượng được giao dịch ở mức 1.596.000 đồng (mua vào) và 1.634.000 đồng (bán ra), cho thấy mức giá vẫn neo ở ngưỡng cao.

Giá bạc quốc tế tiếp tục xu hướng giảm trong phiên giao dịch ngày 19/9. Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạc giao ngay giảm xuống 41.67 USD/ounce, giảm 0.37% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, kim loại này vẫn duy trì mức tăng ấn tượng 9.91% trong tháng qua và 33.66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giabac.net, tại thời điểm 6h11 sáng 19/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 41.759 USD/ounce, giảm 0.015 USD/ounce so với phiên sáng hôm qua. Quy đổi ra đồng Việt Nam, giá bạc thế giới hiện ở mức 1.101.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.106.000 đồng/ounce (bán ra), tương ứng khoảng 35.4-35.57 triệu đồng/kg.

Đà giảm của bạc thế giới chủ yếu xuất phát từ việc các nhà đầu tư chốt lời sau khi giá bạc đạt đỉnh cao gần 14 năm vào đầu tháng 9.

So với giá bạc quốc tế quy đổi khoảng 35.4 triệu đồng/kg, giá bạc trong nước cao hơn đáng kể. Cụ thể, bạc Phú Quý với giá 42.7-44 triệu đồng/kg cao hơn 20-25% so với giá quốc tế. Khoảng cách này phản ánh chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu và biên độ lợi nhuận của các nhà phân phối trong nước.

Sự chênh lệch giá giữa các thương hiệu trong nước cũng khá lớn, với bạc Phú Quý có mức giá cao hơn khoảng 250.000-290.000 đồng/lượng so với các địa điểm khác. Điều này cho thấy yếu tố thương hiệu và chất lượng sản phẩm có tác động đáng kể đến mức giá.

Trading Economics dự báo giá bạc sẽ đạt 43.08 USD/ounce vào cuối quý này và có thể tăng lên 45.96 USD/ounce trong 12 tháng tới. Triển vọng tích cực này được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện tử và y tế.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường bạc vẫn sẽ chịu tác động từ hoạt động chốt lời và biến động của đồng USD. Với mức tăng hơn 33% từ đầu năm, áp lực điều chỉnh kỹ thuật vẫn là yếu tố cần theo dõi. Các nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến chính sách tiền tệ của các quốc gia và tình hình cung cầu vật lý để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.