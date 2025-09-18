Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025: Mở rộng chuỗi cung ứng F&B, kết nối thị trường miền Bắc

Sự kiện do Công ty VINEXAD tổ chức, với sự đồng hành của nhiều hiệp hội ngành hàng uy tín, hứa hẹn mang đến một không gian giao thương chuyên nghiệp, đa dạng và quốc tế.

Là triển lãm chuyên ngành thực phẩm đồ uống thường niên lớn nhất miền Bắc, Vietfood & Beverage – Propack Hanoi 2025 không chỉ giới thiệu sản phẩm và công nghệ hiện đại, mà còn tạo cầu nối thương mại giữa nhà sản xuất – phân phối – bán lẻ, mở ra cơ hội kết nối, hợp tác và mở rộng thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp F&B.

Triển lãm Quốc tế Thực phẩm – Đồ uống – Chế biến – Đóng gói Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2025 sẽ diễn ra từ ngày 5 – 8/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội.

Ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển năng động nhất của nền kinh tế Việt Nam. Theo Báo Chính phủ dẫn lại kết quả từ “Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2024” do iPOS.vn và Nestlé Professional thực hiện, doanh thu ngành thực phẩm & đồ uống (F&B) năm 2024 đạt khoảng 688.800 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2023, với số lượng cửa hàng F&B đạt khoảng 323.010 cửa hàng, tăng 1,8% so với cùng kỳ.

Ngành này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 9,6% trong năm 2025 nếu các yếu tố như chi tiêu nội địa, xuất khẩu và xu hướng tiêu dùng tiếp tục thuận lợi.

Trong bối cảnh hội nhập, việc tham gia những triển lãm quốc tế chuyên ngành là giải pháp tối ưu để các doanh nghiệp khẳng định vị thế, kết nối chuỗi cung ứng và thúc đẩy hợp tác thương mại dài hạn.

Hà Nội – thị trường chiến lược giàu tiềm năng

Khác với TP.HCM – nơi thị trường đã phát triển mạnh và có phần bão hòa, thị trường thực phẩm & đồ uống (F&B) khu vực phía Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng ổn định với nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng và khắt khe hơn về chất lượng.

Với dân số đông, thu nhập ngày càng cải thiện và ý thức cao về sức khỏe, người tiêu dùng tại đây có xu hướng ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm mới mẻ – đặc biệt là các sản phẩm nhập khẩu hoặc mang yếu tố quốc tế.

Bên cạnh đó, xu hướng nhập khẩu thực phẩm từ các quốc gia như Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc,... đang ngày càng tăng, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm chức năng, đồ uống và sản phẩm hữu cơ. Đây không chỉ là cơ hội cho các thương hiệu quốc tế, mà còn mở ra hướng đi mới cho các nhà sản xuất trong nước mong muốn nâng cấp tiêu chuẩn và tiếp cận phân khúc khách hàng cao cấp.

Trong bối cảnh đó, Vietfood & Beverage – ProPack 2025 tại Hà Nội đóng vai trò như một nền tảng xúc tiến thương mại hiệu quả, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận người tiêu dùng mục tiêu, kết nối với các nhà phân phối, nhà nhập khẩu, siêu thị, chuỗi bán lẻ và các hệ thống HORECA tại miền Bắc. Không chỉ đơn thuần là triển lãm, Vietfood còn là “điểm hẹn” để cập nhật xu hướng, trình diễn sản phẩm mới và khẳng định dấu ấn thương hiệu tại một trong những thị trường F&B năng động nhất cả nước.

Triển lãm Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 tại Hà Nội: Uy tín khẳng định, cơ hội nhân đôi

Tiếp nối thành công rực rỡ của kỳ triển lãm tại TP. Hồ Chí Minh tháng 8/2025 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, Triển lãm tại Hà Nội sẽ diễn ra từ 05-08/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc Hà Nội - 91 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Hà Nội. Với diện tích trưng bày 6.500m² , quy tụ 400 gian hàng của 350 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế là triển lãm thương mại uy tín hàng đầu ngành F&B và công nghệ chế biến - đóng gói tại Việt Nam.

Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2024 tại Hà Nội đã thu hút hơn 17,000 khách tham quan chuyên ngành từ 08 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ đông đảo nhà sản xuất, hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ, nhà hàng - khách sạn và các chuyên gia trong ngành. Thành công ấy không chỉ khẳng định sức hút mạnh mẽ mà còn tạo nền tảng vững chắc để triển lãm mở rộng quy mô, nâng cao giá trị thương mại và đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Tham gia Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 tại Hà Nội, doanh nghiệp sẽ có cơ hội kết nối trực tiếp với hàng nghìn khách hàng tiềm năng, nhà phân phối, nhập khẩu và hệ thống bán lẻ, từ đó mở rộng thị phần một cách hiệu quả. Không chỉ vậy, đây còn là dịp để quảng bá sản phẩm, công nghệ mới đến đúng đối tượng mục tiêu, giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Đặc biệt, triển lãm mang lại giá trị vượt trội trong việc nâng cao độ nhận diện thương hiệu tại khu vực miền Bắc – thị trường tiêu thụ sôi động và giàu tiềm năng nhất cả nước. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể mở rộng quan hệ hợp tác với các chuỗi F&B, siêu thị, nhà hàng – khách sạn, cùng các nhà cung cấp nguyên liệu chiến lược. Đồng thời, việc tham gia sự kiện còn giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng phát triển bền vững, công nghệ chế biến và đóng gói tiên tiến, thân thiện với môi trường, bắt kịp dòng chảy toàn cầu.

Có thể khẳng định, triển lãm không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà còn là cầu nối chiến lược giúp doanh nghiệp bứt phá kinh doanh, mở rộng thị phần và chinh phục người tiêu dùng miền Bắc.

Doanh nghiệp tiêu biểu quy tụ – Khẳng định tính chuyên nghiệp và tầm vóc quốc tế

Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2025 tại Hà Nội tiếp tục khẳng định sức hút khi quy tụ hàng loạt thương hiệu uy tín trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và công nghệ chế biến – đóng gói. Sự góp mặt của những tên tuổi lớn như TH True Food, Vimex Việt Nam, Want Want Việt Nam, Tân Nhất Hương, Soy Asahi Việt Nam, Cánh Đồng Vàng hay Bách Dương trong nhóm thực phẩm – nguyên phụ liệu; các doanh nghiệp nổi bật trong ngành đồ uống như Lương Gia, Trà & Cà phê Lâm Chấn Âu, Âu Việt Food, Trà Chính Sơn, Thực Phẩm.com, Hoàn Phát MC; cùng với những đơn vị hàng đầu về máy móc, chế biến – đóng gói như Hưng Dụ, Minh Long, Fuji Impulse Việt Nam, Bao bì Ánh Dương, VinaOrganic, Gemtech Vina, V.M.S, New Diamond, Nhãn bao bì Vi Na Úc hay PSS Việt Nam đã tạo nên một không gian trưng bày đa dạng, toàn diện và giàu tính chuyên nghiệp.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp tiêu biểu này không chỉ chứng minh tính quốc tế và sức lan tỏa của triển lãm, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng cho các doanh nghiệp tham gia, giúp liên kết chuỗi giá trị, tiếp cận đối tác chiến lược và đón đầu xu hướng phát triển bền vững của ngành F&B.

Tại Vietfood & Beverage – Propack Hanoi 2025, doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận trực tiếp hơn 17.000 khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước, từ đó mở rộng kênh phân phối và tăng trưởng doanh thu.

Đây cũng là dịp để khẳng định uy tín thương hiệu tại triển lãm F&B lớn và uy tín nhất Việt Nam, đồng thời quảng bá sản phẩm đến đúng đối tượng mục tiêu, giúp doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường. Không chỉ dừng lại ở đó, triển lãm còn mang đến cơ hội để doanh nghiệp đón đầu xu hướng tiêu dùng mới và mở rộng thị trường theo hướng bền vững, bắt kịp sự chuyển động của ngành F&B toàn cầu.