Tạp chí Đồ uống Việt Nam kỷ niệm 25 năm thành lập

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà báo, nhà thơ cùng đông đảo bạn đọc và cộng đồng ngành đồ uống.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Tạp chí Đồ uống Việt Nam Nguyễn Văn Chương khẳng định: “Với phương châm ‘Truyền thông có trách nhiệm, vì cộng đồng và phát triển bền vững’, Tạp chí luôn là cầu nối tin cậy giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần quảng bá, bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngành và cộng đồng tiêu dùng”.

Dấu ấn 25 năm: Đổi mới – Sáng tạo – Trách nhiệm

Là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA), Tạp chí Đồ uống Việt Nam luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích; thực hiện tốt vai trò truyền thông chính thống về ngành đồ uống. Từ bộ măng-sét mới năm 2005 đến bộ nhận diện thương hiệu ra mắt cuối 2024, Tạp chí liên tục cải tiến hình thức và nội dung để theo kịp xu hướng truyền thông hiện đại, phục vụ độc giả trong và ngoài nước.

Tổng Biên tập Tạp chí Đồ uống Việt Nam Nguyễn Văn Chương phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, việc ra mắt trang điện tử Douongvietnam.vn từ tháng 2/2025 đánh dấu bước phát triển mới của Tạp chí trên không gian số, với nội dung song ngữ Việt – Anh, chuyên sâu, đa dạng về hình thức thể hiện và công nghệ.

Song song với hoạt động báo chí, Tạp chí còn tổ chức nhiều hội thảo, cuộc thi viết, tọa đàm, tham gia Hội báo toàn quốc, các hoạt động vì cộng đồng như trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách, người dân vùng lũ…

Với những đóng góp đó, Tạp chí vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2015; Bằng khen của Bộ Công Thương, Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2020; năm 2025 và nhiều Bằng khen của các Bộ-Ban ngành liên quan trao tặng.

Tôn vinh văn hóa ẩm thực qua thơ

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Tạp chí đã trao giải cho 11 tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi “Thơ với văn hóa ẩm thực và đồ uống Việt Nam”. Cuộc thi thu hút hàng trăm tác phẩm từ khắp cả nước, khai thác sâu sắc vẻ đẹp văn hóa, lịch sử gắn với văn minh ẩm thực, góp phần nâng cao nhận thức về việc sử dụng đồ uống một cách có văn hóa.

BTC trao giải Cuộc thi “Thơ với văn hóa ẩm thực và Đồ uống Việt Nam.

Đánh giá về chất lượng Cuộc thi, nhà báo Hồ Quang Lợi - Chủ tịch Hội đồng Chấm giải cho biết, đây là một cuộc thi thực sự có ý nghĩa vì góp phần giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào về những nét văn hóa ẩm thực lành mạnh. Phần lớn các tác phẩm đã đi sâu khai thác các chủ đề ca ngợi nét đẹp văn hóa ẩm thực, đồ uống Việt Nam gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống trong xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời gắn liền sản phẩm đồ uống với đời sống sinh hoạt, uống có văn hóa, văn minh.

Cuộc thi có ý nghĩa sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào và tôn vinh giá trị truyền thống văn hóa ẩm thực của dân tộc.