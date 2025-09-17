Cũng trong bài phân tích này, Agoda đã phân loại 10 điểm đến phổ biến nhất tại mỗi thị trường vào nhóm “điểm đến chính”, và các điểm đứng hạng 11 trở đi sẽ được xếp vào nhóm “điểm đến thứ cấp”

Cụ thể, tốc độ tìm kiếm các điểm đến thứ cấp trên toàn châu Á đang tăng nhanh hơn 15% so với các điểm đến chính trong cùng kỳ năm 2023. Xu hướng này cũng tương đồng tại Việt Nam khi mà lượng tìm kiếm chỗ ở tại các điểm đến thứ cấp tăng 9% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả này cho thấy sức hút mạnh mẽ của các thành phố nhỏ và các khu vực vùng ven, những nơi đang dần phát triển nhờ vào cơ sở hạ tầng được cải thiện, tổ chức các hoạt động trải nghiệm du lịch văn hóa, và được quảng bá rộng rãi hơn trên các nền tảng kỹ thuật số như Agoda.

“Điểm đến thứ cấp” bảng xếp hạng mới của Agoda

Với vai trò là một nền tảng du lịch kỹ thuật số, Agoda góp phần thúc đẩy sự phát triển của các thành phố thứ cấp tại châu Á, bằng cách hỗ trợ các điểm lưu trú tại đây tiếp cận với môi trường trực tuyến, giúp tăng khả năng hiển thị và tiếp cận với du khách toàn cầu. Nhờ sự hợp tác với các Tổ chức Quản lý Điểm đến (Destination Management Organization), Agoda tận dụng thế mạnh về dữ liệu chuyên sâu sẵn có và hệ thống kênh tiếp thị của mình để hỗ trợ tăng cường nhận diện và thu hút du khách đến với những điểm đến ít được biết đến hơn

“Việc các điểm đến thứ cấp ngày càng được du khách lựa chọn nhiều hơn mở ra cơ hội xây dựng ngành du lịch thịnh vượng hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Agoda tự hào góp phần đưa những điểm đến này đến gần hơn với du khách toàn cầu. Khi dòng chi tiêu du lịch được phân bổ rộng hơn, cộng đồng địa phương sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển.” Ông Omri Morgenshtern, Giám đốc Điều hành tại Agoda, chia sẻ.

Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới, Agoda triển khai chương trình ưu đãi giảm đến 60% khi đặt phòng khách sạn, kéo dài từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. Đặc biệt, trong hai ngày 27 tháng 9 và 6 tháng 10, chương trình Flash Sale sẽ diễn ra với mức ưu đãi lên đến 70%, cùng các deal độc quyền giảm giá vé máy bay và các hoạt động trải nghiệm.

Các thành viên VIP của Agoda sẽ được ưu tiên tiếp cận các ưu đãi sớm từ ngày 21 đến 23 tháng 9.

