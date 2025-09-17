Kinh tế số
'Điểm đến thứ cấp' bảng xếp hạng mới của Agoda

Hồng Anh

Hồng Anh

16:42 | 17/09/2025
Theo Agoda, sự gia tăng trong số lượt tìm kiếm chỗ ở tại các địa điểm này đã phản ánh mong muốn của du khách được khám phá những trải nghiệm mới lạ, độc đáo. Xu hướng không chỉ làm phong phú các trải nghiệm du lịch mà còn đồng thời mở ra các cơ hội kinh tế cho cộng đồng địa phương
Cũng trong bài phân tích này, Agoda đã phân loại 10 điểm đến phổ biến nhất tại mỗi thị trường vào nhóm “điểm đến chính”, và các điểm đứng hạng 11 trở đi sẽ được xếp vào nhóm “điểm đến thứ cấp”

Cụ thể, tốc độ tìm kiếm các điểm đến thứ cấp trên toàn châu Á đang tăng nhanh hơn 15% so với các điểm đến chính trong cùng kỳ năm 2023. Xu hướng này cũng tương đồng tại Việt Nam khi mà lượng tìm kiếm chỗ ở tại các điểm đến thứ cấp tăng 9% trong nửa đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả này cho thấy sức hút mạnh mẽ của các thành phố nhỏ và các khu vực vùng ven, những nơi đang dần phát triển nhờ vào cơ sở hạ tầng được cải thiện, tổ chức các hoạt động trải nghiệm du lịch văn hóa, và được quảng bá rộng rãi hơn trên các nền tảng kỹ thuật số như Agoda.

"Điểm đến thứ cấp" bảng xếp hạng mới của Agoda
“Điểm đến thứ cấp” bảng xếp hạng mới của Agoda

Với vai trò là một nền tảng du lịch kỹ thuật số, Agoda góp phần thúc đẩy sự phát triển của các thành phố thứ cấp tại châu Á, bằng cách hỗ trợ các điểm lưu trú tại đây tiếp cận với môi trường trực tuyến, giúp tăng khả năng hiển thị và tiếp cận với du khách toàn cầu. Nhờ sự hợp tác với các Tổ chức Quản lý Điểm đến (Destination Management Organization), Agoda tận dụng thế mạnh về dữ liệu chuyên sâu sẵn có và hệ thống kênh tiếp thị của mình để hỗ trợ tăng cường nhận diện và thu hút du khách đến với những điểm đến ít được biết đến hơn

“Việc các điểm đến thứ cấp ngày càng được du khách lựa chọn nhiều hơn mở ra cơ hội xây dựng ngành du lịch thịnh vượng hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Agoda tự hào góp phần đưa những điểm đến này đến gần hơn với du khách toàn cầu. Khi dòng chi tiêu du lịch được phân bổ rộng hơn, cộng đồng địa phương sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển.” Ông Omri Morgenshtern, Giám đốc Điều hành tại Agoda, chia sẻ.

Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới, Agoda triển khai chương trình ưu đãi giảm đến 60% khi đặt phòng khách sạn, kéo dài từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. Đặc biệt, trong hai ngày 27 tháng 9 và 6 tháng 10, chương trình Flash Sale sẽ diễn ra với mức ưu đãi lên đến 70%, cùng các deal độc quyền giảm giá vé máy bay và các hoạt động trải nghiệm.

Các thành viên VIP của Agoda sẽ được ưu tiên tiếp cận các ưu đãi sớm từ ngày 21 đến 23 tháng 9.

Truy cập Agoda.com hoặc ứng dụng Agoda ngay để khám phá các ưu đãi đặc biệt trong dịp này!

Có trụ sở ở Singapore, Agoda là thành viên của Booking Holdings (Nasdaq: BKNG), có hơn 7.000 nhân viên tại 27 quốc gia, sử dụng công nghệ hàng đầu trong ngành để giúp việc kế hoạch du lịch trở nên dễ dàng hơn

Agoda điểm đến thứ cấp Ngày Du lịch thế giới

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,457
USD20 26,200 26,250 26,457
USD1 26,200 26,250 26,457
AUD 17,310 17,410 18,522
EUR 30,962 30,962 32,279
CAD 18,781 18,881 20,194
SGD 20,360 20,510 20,971
JPY 177.01 178.51 183.09
GBP 35,574 35,724 36,850
XAU 13,028,000 0 13,232,000
CNY 0 3,557 0
THB 0 812 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 17/09/2025 16:45
watchOS 26: 26 tính năng mới đáng thử cho người dùng Apple Watch

watchOS 26: 26 tính năng mới đáng thử cho người dùng Apple Watch

WGC ra mắt phim tài liệu

WGC ra mắt phim tài liệu 'Dấu ấn vàng'

'Dương Thụ - Bài hát Thu về': Đêm nhạc gợi ký ức đẹp của tình yêu và tuổi trẻ

Thủ tướng: Khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà

Thủ tướng: Khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà

LG OLED evo AI G5: chiếc TV cao cấp nhất của LG có gì?

LG OLED evo AI G5: chiếc TV cao cấp nhất của LG có gì?

Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Acer chính thức ra mắt dải sản phẩm gia dụng thông minh Acerpure tại Việt Nam

Acer chính thức ra mắt dải sản phẩm gia dụng thông minh Acerpure tại Việt Nam

JBL ra mắt tai nghe nhỏ gọn JBL SENSE LITE

JBL ra mắt tai nghe nhỏ gọn JBL SENSE LITE

Nano Banana đưa Gemini đứng đầu bảng xếp hạng App Store

Nano Banana đưa Gemini đứng đầu bảng xếp hạng App Store

CYSEEX 2025: Doanh nghiệp Việt chủ động ứng dụng AI trong an ninh mạng

CYSEEX 2025: Doanh nghiệp Việt chủ động ứng dụng AI trong an ninh mạng

Mạng 5G bùng nổ và cuộc đua phổ cập kết nối toàn cầu

Mạng 5G bùng nổ và cuộc đua phổ cập kết nối toàn cầu

Spotify nâng cấp dịch vụ cho người dùng miễn phí

Spotify nâng cấp dịch vụ cho người dùng miễn phí

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Công nghệ IGBT7 mới giúp tiết kiệm điện năng 20% cho thiết bị công nghiệp

Công nghệ IGBT7 mới giúp tiết kiệm điện năng 20% cho thiết bị công nghiệp

Việt Nam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Việt Nam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Cần đẩy nhanh triển khai cơ chế sandbox trong khoa học công nghệ Việt Nam

Cần đẩy nhanh triển khai cơ chế sandbox trong khoa học công nghệ Việt Nam

Trường Đại học Hòa Bình đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trang cho tân sinh viên

Trường Đại học Hòa Bình đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trang cho tân sinh viên

FPT được vinh danh là

FPT được vinh danh là 'Đối tác Công nghệ Sáng tạo' của Vietnam Airlines

Samsung Solve for Tomorrow 2025 lan tỏa cảm hứng STEM tới học sinh Cần Thơ và Tây Ninh

Samsung Solve for Tomorrow 2025 lan tỏa cảm hứng STEM tới học sinh Cần Thơ và Tây Ninh

YouTube Works Awards Việt Nam 2025: nơi vinh danh những chiến dịch Việt sáng tạo, đổi mới và hiệu quả

YouTube Works Awards Việt Nam 2025: nơi vinh danh những chiến dịch Việt sáng tạo, đổi mới và hiệu quả

Beijing AIForce Technology thắng giải PepsiCo Greenhouse Accelerator 2025

Beijing AIForce Technology thắng giải PepsiCo Greenhouse Accelerator 2025

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas

Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas

BYD tung

BYD tung 'cú đúp' ấn tượng tại triển lãm IAA Mobility 2025