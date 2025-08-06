Chuyển động số
Việt Nam lọt top điểm đến hút khách nhất châu Á

Huyền Vân

Huyền Vân

16:37 | 06/08/2025
Theo đó, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những thành phố hấp dẫn nhất châu Á.
Dữ liệu đặt phòng trên Agoda trong sáu tháng đầu năm 2025 cho thấy, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 3 trong Top 5 quốc gia châu Á có lượng khách quay lại cao nhất, chỉ xếp sau Nhật Bản và Thái Lan, và vượt qua Malaysia và Indonesia.

Việt Nam lọt top điểm đến hút khách nhất châu Á
Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thành phố Châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất

Đáng chú ý, Đà Nẵng lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thành phố Châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất, đánh dấu bước tiến vượt bậc của du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, Top 5 điểm đến được du khách quay lại nhiều nhất tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay gồm có Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM, Hà Nội và Phú Quốc. Nếu như ba thiên đường biển chinh phục du khách bằng bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh và những khu nghỉ dưỡng ngập tràn nắng ấm, thì TP.HCM và Hà Nội lại quyến rũ du khách bằng nhịp sống sôi động, chiều sâu văn hóa cùng bản đồ ẩm thực địa phương đầy màu sắc, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm bản địa.

Việt Nam lọt top điểm đến hút khách nhất châu Á
Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 3 trong Top 5 quốc gia châu Á có lượng khách quay lại cao nhất

Nhiều du khách chọn quay lại để tiếp nối hành trình còn dang dở, tìm lại những trải nghiệm đáng nhớ, hoặc đơn giản chỉ để tận hưởng cảm giác thân quen từng lưu dấu cảm xúc. Dữ liệu từ Agoda ghi nhận nhiều trường hợp du khách quay lại cùng một địa điểm nhiều lần chỉ trong nửa đầu năm, thể hiện rõ ràng sức hấp dẫn của những điểm đến mang dấu ấn riêng.

“Việc Việt Nam góp mặt trong nhóm những điểm đến được du khách quay lại nhiều nhất châu Á là tín hiệu tích cực phản ảnh sức hút đa dạng và ngày càng phát triển của đất nước. Từ nhịp sống hiện đại nơi đô thị đến vẻ đẹp tuyệt vời của những bãi biển nắng ấm, Việt Nam mang đến những trải nghiệm phong phú, đầy bản sắc, đủ sức níu chân du khách quay lại nhiều lần. Agoda tự hào hỗ trợ sự phát triển này bằng cách giúp du khách dễ dàng tiếp cận các ưu đãi tuyệt vời về chỗ ở, chuyến bay và hoạt động vui chơi du lịch trên khắp cả nước”. Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, chia sẻ.

Bên cạnh Việt Nam, bảng xếp hạng còn tiết lộ các điểm đến hút khách quay lại nhiều lần như Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Bali (Indonesia), Osaka (Nhật Bản), Đài Bắc (Đài Loan), Kuala Lumpur và Johor Bahru (Malaysia), cùng Hồng Kông. Mỗi địa điểm mang một nét cuốn hút riêng, từ ẩm thực đặc sắc đến văn hóa sống động, khiến mỗi hành trình luôn có điều mới mẻ để khám phá.

TOP 5 điểm đến Agoda Việt Nam Đà Nẵng du khách

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của 'Vua Youtube' MrBeast

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong 'siêu kinh điển' LCK Cup 2026

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

