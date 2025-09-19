Tăng cường liên kết thị trường, ổn định chuỗi cung ứng và cải thiện năng lực cạnh tranh

Hội thảo nhằm trao đổi, đánh giá thực trạng liên kết thị trường và năng lực cạnh tranh hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái sản xuất - phân phối hiệu quả. Từ đó, phát triển thị trường nội địa, đảm bảo tính ổn định và bền vững cho chuỗi cung ứng trong bối cảnh hiện nay.

Tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương Bùi Quang Hưng cho biết, kinh tế thế giới những năm gần đây đã trải qua nhiều biến động sâu sắc. Thị trường quốc tế đã đặt ra các yêu cầu cốt lõi mới về phát triển bền vững, giảm phát thải carbon, chuyển đổi xanh và số hóa thương mại. Doanh nghiệp Việt Nam muốn duy trì chỗ đứng và mở rộng thị phần xuất khẩu buộc phải nhanh chóng thích ứng.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương Bùi Quang Hưng phát biểu tại hội thảo.

Đối với thị trường trong nước, ông Bùi Quang Hưng cho rằng đây là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, ông Bùi Quang Hưng cũng cho rằng, sự kết nối giữa sản xuất, phân phối, tiêu dùng trong nước vẫn còn nhiều bất cập; việc khai thác tiềm năng thị trường nội địa chưa tương xứng với quy mô. Hạn chế đáng lo ngại là sức chống chịu của hệ thống cung ứng nội địa trước các biến động toàn cầu.

Trước thực tiễn đó, ông Bùi Quang Hưng cho rằng việc tăng cường liên kết thị trường có ý nghĩa then chốt; ổn định chuỗi cung ứng là yếu tố nền tảng để đảm bảo sự phát triển bền vững. “Liên kết giúp gắn bó chặt chẽ giữa các khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ, tạo dòng chảy thông suốt của hàng hóa, giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Một chuỗi cung ứng được kết nối chặt chẽ, minh bạch và thích ứng tốt với biến động sẽ giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất liên tục, đáp ứng kịp thời nhu cầu của cả thị trường trong nước và quốc tế" - ông Bùi Quang Hưng nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương Bùi Nguyễn Anh Tuấn phát biểu.

Trong khi đó, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương Bùi Nguyễn Anh Tuấn lại đưa ra khía cạnh khác. Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn cho rằng hệ thống phân phối đóng vai trò trung tâm của thị trường nội địa, sẽ điều tiết vấn đề kết nối sản xuất - lưu thông - tiêu dùng.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra chính là minh bạch nguồn gốc hàng hóa. Theo ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, có tới 70% vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ diễn ra tại chợ truyền thống và cửa hàng nhỏ lẻ. Năm 2024 có hơn 47.000 vụ vi phạm gian lận thương mại bị xử lý; 9 tháng đầu 2025 đã có hơn 15.000 vụ bị xử lý.

Các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm tại không gian hội thảo.

Để minh bạch thị trường hàng hoá, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn cho rằng cần triển khai đồng bộ các quy định pháp lý, đó là Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sửa đổi) 2025 sẽ có hiệu lực từ năm 2026, Thông tư 02/2024/TT-BKHCN cùng với việc đề xuất Nghị định về định danh, xác thực sản phẩm..., từ đó góp phần tác động mạnh mẽ đến việc minh bạch thị trường hàng hoá hiện nay.

Đặc biệt, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn đã nhấn mạnh vai trò của ứng dụng công nghệ trong lưu thông hàng hoá. Mục tiêu giai đoạn 2026-2028, 100% sàn thương mại điện tử và siêu thị phải hiển thị thông tin sản phẩm qua DPP/QR; lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hoàn toàn trên nền tảng số; truy xuất bắt buộc nhóm hàng rủi ro cao như thực phẩm tươi sống, dược - mỹ phẩm, phân bón, xăng dầu, điện tử. Đồng thời, hình thành Cổng truy xuất quốc gia kết nối liên thông ASEAN, EU.

“Khi hệ thống phân phối minh bạch, mỗi lần quét mã là một lần khẳng định niềm tin. Đây là giải pháp giảm gian lận, giảm chi phí tuân thủ, tăng năng lực cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường nội địa”, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.