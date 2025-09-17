Chuyển động số
'Dương Thụ - Bài hát Thu về': Đêm nhạc gợi ký ức đẹp của tình yêu và tuổi trẻ

Hương Sơn

Hương Sơn

07:58 | 17/09/2025
Live concert "Dương Thụ - Bài hát Thu về" diễn ra lúc 20h ngày 4/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
Đây là chương trình số 5 trong chuỗi “Cửa sổ âm nhạc”, đưa khán giả trở lại với những hoài niệm đẹp đẽ, những ký ức thanh xuân và tình yêu qua các sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ.

Dương Thụ - Bài hát Thu về: Đêm nhạc gợi ký ức đẹp của tình yêu và tuổi trẻ
Nhạc sĩ Dương Thụ.

Âm nhạc Dương Thụ gắn liền với nhiều thế hệ yêu nhạc, từ những ca khúc mang hơi thở quê hương như Một chút tình quê, Mong về Hà Nội, Tháng Tư về đến những bản tình ca trữ tình nổi tiếng như Vẫn hát lời tình yêu, Cho em một ngày, Bài hát ru cho anh, Họa mi hót trong mưa.

Trong gần 50 năm sáng tác, ông cũng góp phần tạo nên những bước ngoặt trong âm nhạc Việt qua các dự án đặc biệt: album Tóc ngắn (Mỹ Linh) đưa R&B đến gần hơn với công chúng, Chat với Mozart mở ra hiện tượng nhạc cổ điển giao thoa hiện đại, hay album Khu vườn yên tĩnh (Hồng Nhung) theo phong cách tối giản (minimalism).

Dương Thụ - Bài hát Thu về: Đêm nhạc gợi ký ức đẹp của tình yêu và tuổi trẻ
Nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ về chương trình "Cửa sổ âm nhạc số 5" mang tên Bài hát Thu về.

Âm nhạc của Dương Thụ dịu dàng, đượm buồn nhưng vẫn cuốn hút kỳ lạ, trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ yêu nhạc.

Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt live concert Cửa sổ âm nhạc số 5 - Bài hát Thu về chiều 15/9 , nhạc sĩ Dương Thụ cho biết ông không miêu tả bốn mùa theo nghĩa đen, mà chỉ mượn mùa thu như một cái cớ để âm nhạc cất tiếng lên. . Mùa thu là mùa phù sa bồi đắp, lắng lại, trong hơn, bầu trời cũng xanh hơn. "Tuổi tôi giờ là tuổi phù sa lắng lại" - nhạc sĩ chia sẻ.

Dương Thụ - Bài hát Thu về: Đêm nhạc gợi ký ức đẹp của tình yêu và tuổi trẻ

Nhạc sĩ cho rằng cuộc đời dù nhiều khổ đau vẫn luôn ẩn chứa những ký ức “ngày xanh” rất đẹp. Ông khuyến khích mọi người sống cùng những ký ức ấy thay vì dằn vặt trong đau khổ. “Nỗi buồn trong âm nhạc của tôi không phải sự tuyệt vọng, mà là nỗi buồn mạnh mẽ. Đời càng nhiều đau khổ, âm nhạc càng phải làm cho nó bừng sáng lên.”

Đó cũng là lý do ông chọn Bài hát Thu về để mở đầu và Bay vào ngày xanh để kết thúc live concert lần này – như một hành trình từ ký ức mùa thu lắng đọng đến ước mơ trời xanh rộng mở.

Nhạc sĩ Dương Thụ nói “ngay cả nỗi buồn của tôi cũng khác với người ta, đó là một nỗi mạnh mẽ. Trong bài Cho em một ngày, cho em một ngày một ngày thôi, một ngày không khắc khoải chờ đợi, một ngày không mưa rơi mưa rơi buồn tủi, một ngày không tê tái heo may. Mơ một ngày thế thôi nhưng là giấc mơ rất lớn”.

Dương Thụ - Bài hát Thu về: Đêm nhạc gợi ký ức đẹp của tình yêu và tuổi trẻ
Nhạc sĩ Dương Thụ (quần bò xanh) với các nghệ sĩ và ê-kíp của "Cửa sổ âm nhạc số 5".

"Cửa sổ âm nhạc số 5 - Bài hát Thu về" hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc thăng hoa, nơi khán giả được hòa mình vào không gian nghệ thuật tinh tế, đầy cảm xúc và lắng nghe những câu chuyện đẹp đẽ được kể qua các tác phẩm của nhạc sĩ Dương Thụ.

Live concert của nhạc sĩ Dương Thụ sẽ diễn ra tối 4/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, cùng với sự quy tụ những giọng ca gắn bó với âm nhạc của nhạc sĩ nhiều năm qua như: Thanh Lam, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Tấn Minh, Khánh Linh, Vũ Thắng Lợi. Ngoài ra, sự xuất hiện của Đào Tố Loan, Orange, Trần Nguyễn Minh Đức sẽ mang đến những sắc màu mới mẻ, kết nối âm nhạc Dương Thụ với khán giả trẻ.

Chương trình “Cửa sổ âm nhạc số 5” với chủ đề “Dương Thụ - Bài hát Thu về” do chính nhạc sĩ Dương Thụ đảm nhận vai trò Giám đốc nghệ thuật kiêm Biên tập âm nhạc cùng nhà báo Minh Đức.

Live concert do Công ty Ngọc Việt tổ chức, Nhà sản xuất Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc sản xuất Đoàn Thiên Bảo. Ê-kíp sáng tạo gồm nhạc sĩ Hoài Sa (phối khí chính) cùng các nhạc sĩ phối khí Nguyễn Phú Sơn, Nguyễn Đức Thuận.

Phần chỉ huy dàn nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Phú Sơn phụ trách, cùng sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) và dàn hợp xướng, Ban nhạc Hoài Sa, nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh và nghệ sĩ cello Bùi Hà Miên. Chương trình còn có sự tham gia dàn dựng của Đạo diễn sân khấu Vũ Hồng Thắng - Nguyễn Trung Quý.

