Google bị kiện vì tính năng tóm tắt bằng AI

CTV

CTV

18:56 | 15/09/2025
Google đang đối mặt với cáo buộc sử dụng trái phép nội dung của các tập đoàn truyền thông để tạo ra các bản tóm tắt bằng AI.
Tính năng tóm tắt AI Overview của Google. Ảnh: Google
Tính năng tóm tắt AI Overviews của Google. Ảnh: Google

Nguyên đơn là Penske Media Corporation (PMC) – tập đoàn truyền thông sở hữu nhiều tạp chí, tờ báo chuyên biệt nổi tiếng như Rolling Stone, Billboard, Variety, Hollywood Reporter, Deadline, Vibe và Artforum. Đây là vụ kiện đầu tiên nhắm trực tiếp vào Google và công ty mẹ Alphabet liên quan tới việc hiển thị kết quả tìm kiếm bằng các bản tóm tắt của AI. Trước đó, nhiều nhà xuất bản và tác giả khác cũng từng kiện nhiều công ty AI khác về vấn đề bản quyền tương tự.

“Là một nhà xuất bản toàn cầu, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ đội ngũ nhà báo xuất sắc và những tác phẩm báo chí đoạt giải thưởng của PMC. Đồng thời, chúng tôi cũng có nghĩa vụ chủ động đấu tranh cho tương lai và tính chính trực của truyền thông số, mà điều này lại đang bị đe dọa bởi hành động của Google”, Ông Jay Penske, CEO của Penske Media, tuyên bố.

Kể từ khi ra mắt AI Overviews, tính năng tóm tắt thông tin bằng AI, Google đã bị chỉ trích là đe dọa việc kinh doanh của các nhà xuất bản - những bên cung cấp nội dung để Google tạo ra các bản tóm tắt và câu trả lời chính xác dựa trên AI.

Theo TechCrunch, vụ kiện lần này nghiêm trọng hơn khi Google gặp phải các cáo buộc lạm dụng vị thế độc quyền để ép PMC phải cho phép Google tái xuất bản nội dung của PMC trong tính năng AI Overviews và dùng chính những nội dung đó để huấn luyện các mô hình AI.

Về phía Google, phát ngôn viên José Castañeda cho rằng tính năng AI Overviews giúp việc tìm kiếm trở nên hữu ích hơn và mở ra các cơ hội tiếp cận nhiều loại nội dung hơn. Ông cũng cho biết Google sẽ chống lại các cáo buộc trên.

Google nhiều lần phủ nhận việc tính năng AI Overviews làm giảm lưu lượng truy cập của các nhà xuất bản dù hồ sơ vụ kiện đề cập tới việc “Google chưa từng cung cấp bất kỳ dữ liệu đáng tin cậy nào để chứng minh điều ngược lại”, TechCrunch thông tin.

Vụ kiện diễn ra sau khi Google tạm thời tránh được một án phạt chống độc quyền, dù một thẩm phán liên bang đã kết luận Google hành xử bất hợp pháp để duy trì độc quyền trong mảng tìm kiếm trực tuyến, nhưng tòa không yêu cầu công ty phải chia tách hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Google hiện còn đang đối mặt với một đơn khiếu nại chống độc quyền tại châu Âu liên quan đến tính năng AI Overviews.

