Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại họp báo.

Thông tin được công bố tại Họp báo thường kỳ tháng 5/2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 1/6 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 5, ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là vị thế của Việt Nam trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ. Theo Báo cáo Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của StartupBlink, Việt Nam tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 50 thế giới, mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý I/2026 đạt 50,76%, phản ánh xu hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất và xuất khẩu theo hướng gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trong tháng 5 đạt 50,2%. Hạ tầng số tiếp tục được cải thiện với tốc độ Internet băng rộng di động đạt 207,3 Mbps, xếp thứ 11 trong số 104 quốc gia được đánh giá; tốc độ băng rộng cố định đạt 287,33 Mbps, đứng thứ 11/154 quốc gia.

Hiện cả nước có 110,5 triệu thuê bao Internet băng rộng di động, trong đó 24,29 triệu thuê bao 5G và 25,62 triệu thuê bao Internet băng rộng cố định. Doanh thu dịch vụ bưu chính trong tháng 5 ước đạt 8.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Song song với việc phát triển hạ tầng và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh. Trong tháng 5/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành 2 nghị định, 2 nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 4 thông tư.

Các chính sách tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý cho công nghệ mới và công nghệ chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm an toàn, an ninh công nghệ.

Tháng 5 cũng ghi nhận nhiều hoạt động đối ngoại và sự kiện lớn của ngành khoa học công nghệ. Nổi bật là Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ tại New Delhi với sự tham dự và phát biểu định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Triển lãm Sách Khoa học và Công nghệ 2026 với chủ đề “Tri thức - Kiến tạo quốc gia số”; Techmart chuyên ngành sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng nhiều hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI, bán dẫn, chuyển đổi số và hạ tầng số.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 6/2026, ngành sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển các công nghệ chiến lược, nghiên cứu tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ quốc gia, hoàn thiện Đề án Sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia và trình Thủ tướng Chính phủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Những kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm cho thấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ngày càng đóng vai trò động lực quan trọng trong quá trình nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.