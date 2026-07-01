Cụ thể, từ nay đến hết ngày 31/10, khách hàng là các bạn học sinh - sinh viên thành viên S-Student được giảm thêm đến 10% khi mua sắm thiết bị công nghệ trên giá khuyến mãi. Đồng thời được trợ giá lên đến 5 triệu khi bán máy cũ lên đời máy mới.

Đặc biệt, khi mua laptop tại các cửa hàng sẽ được tặng kèm balo CellphoneS chất lượng. Với giá trị đơn hàng nhất định, hệ thống còn nhận thêm quà tặng đặc quyền CellphoneS như: quạt cầm tay, bàn chải điện, túi đựng phụ kiện.

CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên

Đặc biệt từ ngày 01/07 đến 31/07, khách hàng học sinh thành viên S-Student có thể tham gia chương trình đổi điểm thi THPT Quốc gia 2026, để nhận voucher mua sắm giảm giá lên đến 3 triệu.

Đây là chương trình đặc biệt dành cho các tân sinh viên được CellphoneS kết hợp với các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, ASUS, Dell, Lenovo, OPPO, Xiaomi, MSI, Sony… thực hiện.

Chương trình không chỉ khuấy động mùa tựu trường mà còn mang đến ưu đãi đặc biệt cho các bạn học sinh - sinh viên, giáo viên...

Chương trình đặc biệt dành cho các tân sinh viên được CellphoneS kết hợp với các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, ASUS, Dell, Lenovo, OPPO, Xiaomi, MSI, Sony

Năm 2026 tiếp tục mở rộng cho kỷ nguyên ứng dụng rộng rãi các thiết bị công nghệ có trang bị trí tuệ nhân tạo AI. Các hãng sản xuất máy tính, điện thoại, máy tính bảng … bắt đầu ra mắt những mẫu máy mới có cấu hình mạnh mẽ, sử dụng chip vi xử lý tích hợp AI.

Cụ thể, các laptop, máy tính bảng, điện thoại AI đem đến rất nhiều ứng dụng như tóm tắt nội dung bài học, tạo dựng chỉnh sửa ảnh tăng khả năng sáng tạo, video nhanh chóng hay hỗ trợ làm các bài thuyết trình nhanh, đẹp mắt…

CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên

Trong tháng 8 sắp tới, chuỗi hoạt động S-Camp sẽ tiếp tục đến với 22 trường đại học với hàng chục nghìn phần quà hấp dẫn dành cho sinh viên, kết hợp cùng gian hàng trải nghiệm sản phẩm công nghệ CellphoneS còn tổ chức các buổi workshop về AI và những ứng dụng của AI đối với đời sống, học tập và tương lai với sự tham gia của nhiều KOL.

Tại chuỗi sự kiện S-camp 2026, Điện Thoại Vui cũng cung cấp miễn phí kiểm tra lỗi, vệ sinh điện thoại, máy tính cũng như tặng nhiều ưu đãi bảo hành, sửa chữa điện thoại, máy tính tại 30 cửa hàng Điện Thoại Vui, giúp các bạn học sinh - sinh viên và quý thầy cô khởi động năm học mới tiết kiệm và hứng khởi hơn.

Khách hàng thành viên S-Student học sinh - sinh viên quan tâm chuỗi chương trình “Tùng Tùng Deal Khủng” có thể tham khảo chi tiết hơn tại website, liên hệ hotline miễn phí 18002097 để được tư vấn hoặc tới trực tiếp hơn 180 cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc.