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CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên

Hồng Anh

Hồng Anh

15:38 | 01/07/2026
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Theo đó, trong chương trình khuyến mãi “Tùng Tùng Deal Khủng”, ngoài ưu đãi giá tốt, hệ thống CellphoneS còn tặng thêm voucher giảm đến 3 triệu khi nâng cấp thiết bị công nghệ, dành cho học sinh - sinh viên các cấp.
Đặt sớm Galaxy S26 series tại CellphoneS nhận ưu đãi đến 8 triệu đồng CellphoneS mở bán sớm cho gần 3.000 khách đặt Galaxy S26 Series CellphoneS mở bán MacBook Neo, giá chỉ từ 16 triệu đồng

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 31/10, khách hàng là các bạn học sinh - sinh viên thành viên S-Student được giảm thêm đến 10% khi mua sắm thiết bị công nghệ trên giá khuyến mãi. Đồng thời được trợ giá lên đến 5 triệu khi bán máy cũ lên đời máy mới.

Đặc biệt, khi mua laptop tại các cửa hàng sẽ được tặng kèm balo CellphoneS chất lượng. Với giá trị đơn hàng nhất định, hệ thống còn nhận thêm quà tặng đặc quyền CellphoneS như: quạt cầm tay, bàn chải điện, túi đựng phụ kiện.

CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên
CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên

Đặc biệt từ ngày 01/07 đến 31/07, khách hàng học sinh thành viên S-Student có thể tham gia chương trình đổi điểm thi THPT Quốc gia 2026, để nhận voucher mua sắm giảm giá lên đến 3 triệu.

Đây là chương trình đặc biệt dành cho các tân sinh viên được CellphoneS kết hợp với các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, ASUS, Dell, Lenovo, OPPO, Xiaomi, MSI, Sony… thực hiện.

Chương trình không chỉ khuấy động mùa tựu trường mà còn mang đến ưu đãi đặc biệt cho các bạn học sinh - sinh viên, giáo viên...

CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên
CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên
CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên

Chương trình đặc biệt dành cho các tân sinh viên được CellphoneS kết hợp với các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, ASUS, Dell, Lenovo, OPPO, Xiaomi, MSI, Sony

Năm 2026 tiếp tục mở rộng cho kỷ nguyên ứng dụng rộng rãi các thiết bị công nghệ có trang bị trí tuệ nhân tạo AI. Các hãng sản xuất máy tính, điện thoại, máy tính bảng … bắt đầu ra mắt những mẫu máy mới có cấu hình mạnh mẽ, sử dụng chip vi xử lý tích hợp AI.

Cụ thể, các laptop, máy tính bảng, điện thoại AI đem đến rất nhiều ứng dụng như tóm tắt nội dung bài học, tạo dựng chỉnh sửa ảnh tăng khả năng sáng tạo, video nhanh chóng hay hỗ trợ làm các bài thuyết trình nhanh, đẹp mắt…

CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên
CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên

Trong tháng 8 sắp tới, chuỗi hoạt động S-Camp sẽ tiếp tục đến với 22 trường đại học với hàng chục nghìn phần quà hấp dẫn dành cho sinh viên, kết hợp cùng gian hàng trải nghiệm sản phẩm công nghệ CellphoneS còn tổ chức các buổi workshop về AI và những ứng dụng của AI đối với đời sống, học tập và tương lai với sự tham gia của nhiều KOL.

Tại chuỗi sự kiện S-camp 2026, Điện Thoại Vui cũng cung cấp miễn phí kiểm tra lỗi, vệ sinh điện thoại, máy tính cũng như tặng nhiều ưu đãi bảo hành, sửa chữa điện thoại, máy tính tại 30 cửa hàng Điện Thoại Vui, giúp các bạn học sinh - sinh viên và quý thầy cô khởi động năm học mới tiết kiệm và hứng khởi hơn.

Khách hàng thành viên S-Student học sinh - sinh viên quan tâm chuỗi chương trình “Tùng Tùng Deal Khủng” có thể tham khảo chi tiết hơn tại website, liên hệ hotline miễn phí 18002097 để được tư vấn hoặc tới trực tiếp hơn 180 cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc.

CellphoneS dành cho Tân sinh viên 2K8 ưu đãi đặc biệt điện thoại vui

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
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SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam