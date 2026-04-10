CellphoneS mở bán MacBook Neo, giá chỉ từ 16 triệu đồng

Bên cạnh đó thì CellphoneS cũng triển khai chương trình trả góp 3-Không cho toàn bộ sản phẩm Apple trên giá khuyến mãi: Không trả trước, Không lãi suất, Không phụ phí khi đăng ký trả góp kỳ hạn trong vòng 12 tháng; đối với khách hàng sở hữu thẻ tín dụng của 1 trong gần 30 ngân hàng.

CellphoneS chính thức mở bán MacBook Neo

Hệ thống cũng mong muốn mang đến cho các khách hàng trẻ như học sinh - sinh viên, nhân viên văn phòng… thêm nhiều lựa chọn mua sắm tiết kiệm, dễ dàng hơn để sở hữu nhanh chóng các sản phẩm MacBook, iPhone, iPad… Cụ thể, khi mua kèm phụ kiện với MacBook Neo tại CellphoneS, khách hàng được giảm lên đến 50% với sản phẩm phụ kiện case bao da chống sốc, dán màn hình bảo vệ và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

“MacBook Neo gây ấn tượng với phân khúc giá từ 16 ~ 18 triệu chính hãng. Sản phẩm này phù hợp với khách hàng học sinh - sinh viên, nhân viên văn phòng, hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn nâng cấp thiết bị laptop cũ nhưng không cần các tính năng quá cao cấp, đáp ứng các thao tác sử dụng cơ bản mà dễ sử dụng liền mạch hệ sinh thái giữa macOS và iOS.” Đại diện CellphoneS chia sẻ.

MacBook Neo mới của Apple sở hữu thiết kế nhôm bền chắc cùng 4 màu sắc cá tính

Được biết, MacBook Neo mới của Apple sở hữu thiết kế nhôm bền chắc cùng 4 màu sắc cá tính, màn hình Liquid Retina 13 inch sắc nét, sức mạnh của chip Apple A18 Pro và thời lượng pin đủ dùng cả ngày… Tất cả với một mức giá khởi điểm đầy ấn tượng chỉ hơn 16 triệu.

Với gần 170 cửa hàng bán lẻ toàn quốc, phục vụ các thiết bị Apple chính hãng cho khách hàng, CellphoneS hiện là đối tác cao cấp của Apple tại Việt Nam. Khách hàng có thể đến bất cứ cửa hàng nào trong hệ thống CellphoneS để trải nghiệm MacBook Neo từ hôm nay 10/04/2026.

Ngoài ra, CellphoneS cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành ủy quyền chính hãng Apple CareS ASP (Apple Authorized Service Provider), giúp khách hàng dễ dàng sửa chữa và bảo hành thiết bị chính hãng.

Với những ưu đãi hấp dẫn và chế độ hậu mãi toàn diện, MacBook Neo hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng giá cho người dùng yêu thích hệ sinh thái Apple.

Với những ưu đãi hấp dẫn và chế độ hậu mãi toàn diện, MacBook Neo hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng giá cho người dùng yêu thích hệ sinh thái Apple.