Điện tử tiêu dùng
Computing

CellphoneS mở bán MacBook Neo, giá chỉ từ 16 triệu đồng

Huyền Vân

Huyền Vân

22:11 | 10/04/2026
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Cụ thể, khách hàng là học sinh - sinh viên S-Student được ưu đãi giảm thêm 5% (tối đa 500,000 đồng) trên giá niêm yết. Giảm thêm 1% giá trị đơn hàng đồng thời trợ giá khi thu cũ lên đời đối với khách hàng thành viên Smember. Giảm thêm 1 triệu khi tham gia thu cũ lên đời…
MacBook Neo 15 triệu đồng: chip A18 Pro bước lên laptop và chiến lược phổ cập AI của Apple Apple rút MacBook Air M4 khỏi cửa hàng trực tuyến Việt Nam, mở đường cho thế hệ máy tính mới MacBook Neo về Việt Nam giá hơn 16 triệu: Mua được gì, thiếu gì?

Bên cạnh đó thì CellphoneS cũng triển khai chương trình trả góp 3-Không cho toàn bộ sản phẩm Apple trên giá khuyến mãi: Không trả trước, Không lãi suất, Không phụ phí khi đăng ký trả góp kỳ hạn trong vòng 12 tháng; đối với khách hàng sở hữu thẻ tín dụng của 1 trong gần 30 ngân hàng.

CellphoneS mở bán MacBook Neo, giá chỉ từ 16 triệu đồng
CellphoneS chính thức mở bán MacBook Neo

Hệ thống cũng mong muốn mang đến cho các khách hàng trẻ như học sinh - sinh viên, nhân viên văn phòng… thêm nhiều lựa chọn mua sắm tiết kiệm, dễ dàng hơn để sở hữu nhanh chóng các sản phẩm MacBook, iPhone, iPad… Cụ thể, khi mua kèm phụ kiện với MacBook Neo tại CellphoneS, khách hàng được giảm lên đến 50% với sản phẩm phụ kiện case bao da chống sốc, dán màn hình bảo vệ và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

MacBook Neo gây ấn tượng với phân khúc giá từ 16 ~ 18 triệu chính hãng. Sản phẩm này phù hợp với khách hàng học sinh - sinh viên, nhân viên văn phòng, hay các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn nâng cấp thiết bị laptop cũ nhưng không cần các tính năng quá cao cấp, đáp ứng các thao tác sử dụng cơ bản mà dễ sử dụng liền mạch hệ sinh thái giữa macOS và iOS.” Đại diện CellphoneS chia sẻ.
CellphoneS mở bán MacBook Neo, giá chỉ từ 16 triệu đồng
MacBook Neo mới của Apple sở hữu thiết kế nhôm bền chắc cùng 4 màu sắc cá tính

Được biết, MacBook Neo mới của Apple sở hữu thiết kế nhôm bền chắc cùng 4 màu sắc cá tính, màn hình Liquid Retina 13 inch sắc nét, sức mạnh của chip Apple A18 Pro và thời lượng pin đủ dùng cả ngày… Tất cả với một mức giá khởi điểm đầy ấn tượng chỉ hơn 16 triệu.

Với gần 170 cửa hàng bán lẻ toàn quốc, phục vụ các thiết bị Apple chính hãng cho khách hàng, CellphoneS hiện là đối tác cao cấp của Apple tại Việt Nam. Khách hàng có thể đến bất cứ cửa hàng nào trong hệ thống CellphoneS để trải nghiệm MacBook Neo từ hôm nay 10/04/2026.

Ngoài ra, CellphoneS cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành ủy quyền chính hãng Apple CareS ASP (Apple Authorized Service Provider), giúp khách hàng dễ dàng sửa chữa và bảo hành thiết bị chính hãng.

Với những ưu đãi hấp dẫn và chế độ hậu mãi toàn diện, MacBook Neo hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng giá cho người dùng yêu thích hệ sinh thái Apple.

CellphoneS mở bán MacBook Neo, giá chỉ từ 16 triệu đồng
Với những ưu đãi hấp dẫn và chế độ hậu mãi toàn diện, MacBook Neo hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng giá cho người dùng yêu thích hệ sinh thái Apple.
Có thể bạn quan tâm:

Chương trình khuyến mãi khi mua MacBook Neo chính hãng tại CellphoneS bao gồm:

Giảm thẳng 5% (tối đa 500,000 đồng) dành riêng cho khách hàng học sinh - sinh viên S-Student.

Chương trình trả góp “3-Không” trên giá khuyến mãi: Không trả trước, Không lãi suất, Không phụ phí , kỳ hạn đến 12 tháng qua các công ty tài chính cũng như thẻ tín dụng hơn 30 ngân hàng

Trợ giá giảm đến 1 triệu khi thu cũ lên đời.

Ưu đãi dành cho thành viên Smember:

Giảm đến 1% khi mua máy và phụ kiện.

Trợ giá đến 500.000 đồng khi thu cũ sản phẩm được mua tại CellphoneS.

Trợ giá đến 500.000 đồng khi bán cũ và lên đời sản phẩm.
CellphoneS MacBook Neo Mở bán hệ sinh thái Apple Học sinh sinh viên cấu hình Macbook Neo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu