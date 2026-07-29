TOEIC Pal mở rộng toàn cầu theo xu hướng học tiếng Anh phục vụ việc làm

Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) chính thức đưa ứng dụng TOEIC Pal ra thị trường toàn cầu sau giai đoạn triển khai tại một số thị trường trọng điểm. Thời điểm ra mắt diễn ra khi kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trở thành một trong những tiêu chí được doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn trong tuyển dụng và phát triển nhân lực.

Ứng dụng hướng đến thí sinh dự thi TOEIC Speaking, sinh viên, người đi làm và người học tiếng Anh. Tại Đông Nam Á, nhu cầu học tiếng Anh phục vụ công việc, học tập và dịch chuyển lao động tiếp tục gia tăng, tạo điều kiện để các nền tảng luyện tập chuyên biệt mở rộng phạm vi tiếp cận.

Ứng dụng luyện thi TOEIC Speaking chính thức cung cấp phản hồi bằng AI và lộ trình luyện tập cá nhân hóa trên thiết bị di động

Sự xuất hiện của TOEIC Pal phản ánh xu hướng doanh nghiệp ngày càng coi trọng khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thay vì chỉ đánh giá kiến thức ngôn ngữ.

Theo Báo cáo Kỹ năng Tiếng Anh Toàn cầu TOEIC 2026, 90% nhà tuyển dụng nhận định năng lực tiếng Anh có vai trò quan trọng đối với thành công của tổ chức. Có 81% cho rằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến làm gia tăng nhu cầu về kỹ năng tiếng Anh.

Báo cáo cho thấy yêu cầu đối với người lao động đang thay đổi. Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trở thành một phần của năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, nơi hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp diễn ra thường xuyên hơn.

Theo phân tích của ETS, 82% lãnh đạo nhân sự đánh giá hợp tác toàn cầu làm tăng nhu cầu về năng lực tiếng Anh. Có 78% cho rằng việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục tiếng Anh đã nâng kỳ vọng về khả năng giao tiếp của người lao động.

Tại Việt Nam, kết quả khảo sát của ETS ghi nhận 84% lãnh đạo nhân sự đánh giá hợp tác toàn cầu đang thúc đẩy nhu cầu sử dụng tiếng Anh, trong khi 95% nhận định năng lực tiếng Anh hiện nay giữ vai trò quan trọng hơn so với năm năm trước. Qua đó cho thấy doanh nghiệp ngày càng đặt yêu cầu cao đối với khả năng giao tiếp tiếng Anh nhằm đáp ứng quá trình hội nhập kinh tế, mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Xu hướng này khiến việc luyện tập theo đúng cấu trúc bài thi TOEIC Speaking trở thành một giải pháp giúp người học vừa chuẩn bị cho kỳ thi, vừa nâng cao kỹ năng giao tiếp để đáp ứng yêu cầu trong môi trường học tập và làm việc.

TOEIC Pal tích hợp nội dung TOEIC Speaking chính thức của ETS, giúp người học luyện tập các dạng bài đọc thành tiếng, mô tả tranh, trả lời câu hỏi và trình bày quan điểm, qua đó xây dựng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và nâng cao mức độ sẵn sàng cho kỳ thi TOEIC Speaking.

Ứng dụng cung cấp bài trả lời mẫu, hướng dẫn cải thiện theo từng dạng bài, hệ thống chấm điểm theo chuẩn TOEIC, bài thi mô phỏng có giới hạn thời gian và kết quả đánh giá ngay sau mỗi lần luyện tập, giúp người học nhận diện điểm mạnh, điểm cần cải thiện và theo dõi quá trình tiến bộ. Việc phát triển trên nền tảng thiết bị di động cũng tạo điều kiện để người học chủ động sắp xếp thời gian, duy trì việc luyện tập thường xuyên và điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp với kết quả đánh giá sau từng lần thực hành.

Việc bổ sung TOEIC Pal vào hệ sinh thái TOEIC của ETS cùng với nền tảng TOEIC Link cho thấy định hướng phát triển các giải pháp đánh giá và luyện tập tiếng Anh trong môi trường số, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và người học trong bối cảnh yêu cầu về năng lực giao tiếp tiếng Anh ngày càng cao.

Việc bổ sung TOEIC Pal vào hệ sinh thái TOEIC cùng với nền tảng TOEIC Link mở rộng danh mục giải pháp số của ETS, kết hợp nội dung luyện thi TOEIC Speaking chính thức, công cụ đánh giá và hoạt động luyện tập trên thiết bị di động, đáp ứng nhu cầu đánh giá và nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và người học.

Các số liệu trong Báo cáo Kỹ năng Tiếng Anh Toàn cầu TOEIC 2026 cho thấy tiếng Anh không còn là lợi thế dành cho một bộ phận lao động mà đang trở thành yêu cầu phổ biến ở nhiều lĩnh vực.

Việc ETS mở rộng TOEIC Pal trên phạm vi toàn cầu diễn ra khi nhu cầu về kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tiếp tục gia tăng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Các số liệu từ Báo cáo Kỹ năng Tiếng Anh Toàn cầu TOEIC 2026 cho thấy doanh nghiệp ngày càng coi trọng năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, qua đó làm nổi bật vai trò của các giải pháp luyện tập theo chuẩn TOEIC Speaking trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong thực tế.

TOEIC Pal hiện có thể tải xuống trên App Store và Google Play.