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4 mức quà Hà Nội tặng người có công dịp Quốc khánh 2/9/2026

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

13:34 | 29/07/2026
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UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND về thăm hỏi, tặng quà người có công nhân dịp Quốc khánh 2/9/2026. Mức quà cao nhất lên tới 27 triệu đồng, trong khi suất quà 12 triệu đồng chỉ dành cho các gia đình người có công tiêu biểu do địa phương lựa chọn.
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UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 16/7/2026 về việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các cơ sở cách mạng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).

Theo kế hoạch, toàn thành phố sẽ trao 2.107 suất quà với tổng kinh phí khoảng 10,399 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, ngân sách cấp xã, phường và các nguồn huy động hợp pháp khác. Hoạt động nhằm tri ân những cá nhân, gia đình và tập thể có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Gia đình nào được nhận suất quà 12 triệu đồng?

Thông tin về suất quà trị giá 12 triệu đồng được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, đây không phải chính sách áp dụng cho toàn bộ người có công.

Theo Kế hoạch 283/KH-UBND, lãnh đạo UBND các xã, phường sẽ trực tiếp thăm hỏi và trao quà cho 02 gia đình người có công tiêu biểu tại mỗi địa phương.

Mỗi suất quà gồm 10 triệu đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 2 triệu đồng, tổng giá trị 12 triệu đồng.

Để được nhận mức quà này, gia đình phải thuộc diện người có công theo quy định, được địa phương đánh giá là tiêu biểu và được UBND xã, phường lựa chọn trong danh sách đại diện của địa phương. Vì vậy, đây là hình thức tôn vinh các điển hình tiêu biểu chứ không phải chế độ dành cho tất cả người có công trên địa bàn.

4 mức quà Hà Nội tặng người có công dịp Quốc khánh 2/9/2026
Theo Kế hoạch 283/KH-UBND, lãnh đạo UBND các xã, phường sẽ trực tiếp thăm hỏi và trao quà cho 02 gia đình người có công tiêu biểu tại mỗi địa phương.

Hà Nội áp dụng 4 mức quà trong dịp Quốc khánh

Ngoài suất quà 12 triệu đồng dành cho gia đình người có công tiêu biểu, Kế hoạch 283 còn quy định nhiều mức quà khác cho các nhóm đối tượng.

Các tập thể được Nhà nước tặng danh hiệu "Bằng có công với nước" hoặc "Kỷ niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến" tại các địa phương gồm Hà Đông, Phù Đổng, Quốc Oai, Xuân Mai, Phúc Thọ, Thiên Lộc và Ứng Hòa sẽ được nhận 27 triệu đồng, trong đó có 25 triệu đồng tiền mặt và 2 triệu đồng quà hiện vật.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng bố trí các mức quà khác dành cho người có công, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng chính sách theo từng nhóm, bảo đảm phù hợp với quy định của thành phố. Như vậy, trong đợt này Hà Nội triển khai 4 mức quà tương ứng với từng nhóm đối tượng được thăm hỏi.

Việc trao quà phải hoàn thành trước ngày 1/9

UBND TP.Hà Nội yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, lập danh sách, tổ chức thăm hỏi và trao quà đúng đối tượng.

Toàn bộ việc trao quà phải hoàn thành trước ngày 1/9/2026 để các gia đình chính sách đón Quốc khánh trong không khí trang trọng.

Các xã, phường chịu trách nhiệm lựa chọn đúng đối tượng, tổ chức trao quà công khai, minh bạch và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng kinh phí hơn 10, 39 tỷ đồng

Theo Kế hoạch 283/KH-UBND, thành phố bố trí khoảng 10,399 tỷ đồng để thực hiện chương trình tặng quà với 2.107 suất.

Nguồn kinh phí được bảo đảm từ ngân sách thành phố, ngân sách cấp xã, phường theo phân cấp quản lý và các nguồn huy động hợp pháp khác. Ngoài nguồn ngân sách, các địa phương cũng có thể vận động thêm nguồn tài trợ hợp pháp nhằm tăng cường hoạt động chăm lo người có công, trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định hiện hành.

4 mức quà nổi bật Hà Nội trao dịp Quốc khánh 2/9/2026

Mức cao nhất: 27 triệu đồng dành cho một số tập thể có thành tích đặc biệt trong kháng chiến.

Mức 12 triệu đồng dành cho 02 gia đình người có công tiêu biểu tại mỗi xã, phường.

Tổng số quà: 2.107 suất.

Tổng kinh phí thực hiện: khoảng 10,399 tỷ đồng.

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Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
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23°C
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27°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
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25°C
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27°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
25°C
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24°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
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25°C
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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
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Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
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26°C
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30°C
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31°C
Quảng Bình

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
22°C
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24°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
27°C
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26°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
22°C
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22°C
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Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
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24°C
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Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
24°C
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24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
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24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
23°C
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24°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
24°C
Thừa Thiên Huế

30°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 06:00
26°C
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26°C
Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
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24°C
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25°C
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26°C
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26°C
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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
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34°C
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30°C
Hà Giang

29°C

Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
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Thứ hai, 03/08/2026 03:00
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Thứ hai, 03/08/2026 06:00
28°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,000 ▼200K 140,900 ▼300K
Hà Nội - PNJ 136,000 ▼200K 140,900 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 136,000 ▼200K 140,900 ▼300K
Miền Tây - PNJ 136,000 ▼200K 140,900 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 136,000 ▼200K 140,900 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,000 ▼200K 140,900 ▼300K
Cập nhật: 29/07/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,710 ▼40K 14,110 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 13,710 ▼40K 14,110 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 13,710 ▼40K 14,110 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,710 ▼40K 14,110 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,710 ▼40K 14,110 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,710 ▼40K 14,110 ▼40K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,300 ▼40K 14,000 ▼40K
Trang sức 99.99 13,310 ▼40K 14,010 ▼40K
Cập nhật: 29/07/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,371 ▼4K 14,112 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,371 ▼4K 14,113 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,366 ▲1229K 1,406 ▲1265K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,366 ▲1229K 1,407 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,336 ▲1202K 1,386 ▲1247K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,228 ▼396K 137,228 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,431 ▼30K 10,411 ▼30K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,607 ▼272K 94,407 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,904 ▼244K 84,704 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,162 ▼233K 80,962 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,152 ▼167K 57,952 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Cập nhật: 29/07/2026 13:45
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Cập nhật: 29/07/2026 13:45

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