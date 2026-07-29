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Ninh Bình bổ nhiệm ông Hoàng Văn Kiên làm Giám đốc Sở Tài chính

Bùi Hiển

Bùi Hiển

09:10 | 29/07/2026
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Ninh Bình bổ nhiệm ông Hoàng Văn Kiên giữ chức Giám đốc Sở Tài chính sau khi ông Mai Văn Quyết nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được thông qua tại Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, đồng thời HĐND tỉnh bầu bổ sung ông Kiên giữ chức Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 đến 2031.
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Ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình. Ảnh: HĐND tỉnh Ninh Bình
Ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình. Ảnh: HĐND tỉnh Ninh Bình

Sáng 28/7, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất cho ông Mai Văn Quyết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo HĐND tỉnh Ninh Bình, ông Mai Văn Quyết đã có đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Do không còn điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử nên HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục theo quy định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hoàng Văn Kiên để thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm.

Sau đó, ông Hoàng Văn Kiên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. HĐND tỉnh đồng thời bầu bổ sung ông Kiên giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Văn Kiên (SN 1973), quê phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; có trình độ Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Đại học chuyên ngành Tài chính. Trước đó, ông từng giữ cương vị Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình (khi chưa sáp nhập tỉnh).

Tháng 4/2024, ông được HĐND tỉnh khóa XV bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Sau khi 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình được hợp nhất thành tỉnh Ninh Bình, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình. Đến ngày 28/7, ông Kiên quay trở lại giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Văn Kiên Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình HĐND tỉnh Ninh Bình UBND tỉnh Ninh Bình nhân sự Ninh Bình Mai Văn Quyết Sở Tài chính Ninh Bình

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Hà Nội - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đà Nẵng - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Miền Tây - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Tây Nguyên - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Cập nhật: 29/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,240 ▼100K 13,940 ▼100K
Trang sức 99.99 13,250 ▼100K 13,950 ▼100K
Cập nhật: 29/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,365 ▼10K 14,052 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,365 ▼10K 14,053 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136 ▼1K 140 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136 ▼1K 1,401 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 ▼990K 136,634 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 ▼75K 10,366 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 ▼680K 93,999 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 ▼610K 84,338 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 ▼583K 80,612 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 ▼417K 57,702 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cập nhật: 29/07/2026 10:00
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Cập nhật: 29/07/2026 10:00

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