Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có tân Cục trưởng

Đại tá Ngô Thanh Bình sinh năm 1978, quê Gia Viễn, Ninh Bình, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2001, sau đó về công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Đại tá Ngô Thanh Bình trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau từ Đội trưởng, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng. Năm 2015, Đại tá Ngô Thanh Bình được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Đại tá Ngô Thanh Bình, tân Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: Ảnh: C04

Trong thời gian công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đại tá Ngô Thanh Bình từng trực tiếp và chỉ đạo đấu tranh nhiều chuyên án lớn về ma túy, điển hình là chuyên án 218LP, thu giữ gần 1,2 tấn ma túy, chuyên án 719ĐL, thu giữ 500kg ketamin tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, tham mưu nhiều văn bản quan trọng trong công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

Tháng 11/2021, Đại tá Ngô Thanh Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Đại tá Ngô Thanh Bình đã chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, không để xảy ra các vụ tụ tập đông người trái pháp luật, kích động, biểu tình, bạo loạn. Đặc biệt, bảo đảm an ninh, an toàn Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Kết quả năm 2024, tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,6%; tỷ lệ điều tra, làm rõ các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100% (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao); là tỉnh đứng thứ hai toàn quốc về tỷ lệ thu nhận hồ sơ Căn cước; có 1/6 xã đầu tiên trong toàn quốc đạt chỉ tiêu thu nhận 100% hồ sơ căn cước....

Chia sẻ tại Lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Ngô Thanh Bình trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới.

Nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao, Đại tá Ngô Thanh Bình cho biết sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy.