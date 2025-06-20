Phải giải quyết hiệu quả cả 'nguồn cung' và 'nguồn cầu' liên quan đến ma túy

Đại tá Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an các đồng chí lãnh đạo Cục C04 và các đơn vị nghiệp vụ tham dự buổi làm việc.

Báo cáo của Cục C04 cho biết: Thời gian qua, tội phạm ma túy trên thế giới và trong khu vực đã gia tăng hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy với tính chất ngày càng manh động, khó kiểm soát. Số lượng người sử dụng trái phép ma túy duy trì đà tăng liên tục trong 10 năm qua với mức tăng 2,3%/năm, tiệm cận mức 300 triệu người trên thế giới. Lượng cung ma túy toàn cầu đều ghi nhận tăng, tính liên kết giữa các thị trường ma túy ngày càng chặt chẽ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi làm việc.

Ở trong nước, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Qua công tác theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo hệ lực lượng trên toàn quốc và trực tiếp đấu tranh, Cục C04 đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá và chỉ ra 5 xu hướng diễn biến mới của tình hình tội phạm ma túy thời gian gần đây. Cụ thể:

Thứ nhất, nguồn ma túy từ nước ngoài vào nước ta ngày càng đa dạng và gây áp lực rất lớn đến tình hình trong nước. Nguồn ma túy thẩm lậu vào nước ta phần lớn đến từ khu vực Tam giác Vàng qua các tỉnh giáp biên bằng đường bộ. Bên cạnh đó, gần đây xuất hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ các nước châu Âu về nước ta qua đường hàng không; một số vụ thu giữ số lượng ma túy là cocain có nguồn gốc từ Nam Mỹ qua tuyến đường biển… cho thấy tính “toàn cầu hóa” của nguồn cung ma túy.

Thứ hai, đã phát hiện vụ sản xuất ma túy trong nước với quy mô công nghiệp. C04 đã phát hiện và triệt phá thành công một đường dây sản xuất trái phép ma túy tổng hợp quy mô rất lớn do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu tại Khánh Hòa, thu giữ 1,4 tấn ma túy tổng hợp và gần 80 tấn hóa chất, tiền chất, máy móc, thiết bị dùng để sản xuất ma túy.

Đại tá Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục C04 báo cáo về tình hình liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Thứ ba, lợi dụng chính sách hợp pháp hóa cần sa của một số quốc gia, đặc biệt là Thái Lan, nhiều người Việt Nam sinh sống tại Thái Lan đã cấu kết với các đối tượng mở trang trại trồng cần sa và vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Đây là nguồn cung ma túy mới xuất phát từ những khác biệt về chính sách tại một quốc gia có vị trí địa lý rất gần với Việt Nam, gây gia tăng nguồn cung, tạo áp lực đối với công tác phòng, chống ma túy trong nước.

Thứ tư, cơ cấu tội phạm ma túy có xu hướng chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ lệ tội mua bán, tổ chức sử dụng và giảm tỷ lệ đối với tội tàng trữ. Đây là xu hướng tích cực trong công tác phòng, chống ma túy, cho thấy việc đấu tranh, điều tra xử lý tội phạm ma túy ngày càng đúng bản chất tội phạm hơn.

Thứ năm, hiện cả nước có hơn 286.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện. Về địa điểm tổ chức, các đối tượng đang có xu hướng tìm kiếm những địa điểm mang tính riêng tư, bảo mật cao hơn như: căn hộ chung cư, home stay, khu nghỉ dưỡng, resort cao cấp… gây nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh của các lực lượng chức năng.

Tại buổi làm việc, Đại tá Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ, các phòng chức năng của Cục C04 đã báo cáo sâu với Thứ trưởng Nguyễn Văn Long về tình hình cũng như đề xuất cụ thể các giải pháp, những nội dung liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, quản lý người nghiện, quản lý người sau cai nghiện; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở trong nước, khu vực và trên thế giới cũng như hoạt động phối hợp, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước trên thế giới đối với công tác đấu tranh loại tội phạm này…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những kết quả của Cục Cảnh sát Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đạt được trong thời gian qua đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2025.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Cục Cảnh sát Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bám sát những chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, gặt hái được nhiều thành tích, có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng khác để kéo giảm tình hình tình tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chỉ đạo của Trung ương trong Kết luận 132 là kéo giảm "nguồn cầu" ma túy tiến tới chặn đứng sự gia tăng của người nghiện.

Thống nhất và đồng ý với những đề xuất của lãnh đạo Cục Cảnh sát Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng chỉ ra những tồn tại, đồng thời chỉ đạo các giải pháp, yêu cầu Cục Cảnh sát Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai sớm để đạt được kết quả cao trong công tác ở các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, phải giải quyết hiệu quả cả hai vấn đề về “nguồn cung” và “nguồn cầu” liên quan đến ma túy; phát huy vai trò dẫn dắt, “đánh” án từ xa; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới để đấu tranh, phòng, chống hiệu quả tội phạm ma túy và sản xuất ma túy; tăng cường kiểm soát hiệu quả giữa các địa phương giáp ranh các nước láng giềng với Việt Nam…

Về giải quyết “nguồn cầu”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu cùng với Cục C04 phát huy vai trò chủ công dẫn dắt, cùng với đó Công an các tỉnh phải chủ động, xác định rõ và nâng cao trách nhiệm trong đánh giá đúng tình trạng người người, rà soát được rõ những điểm, tụ điểm liên quan đến người nghiện. “Phải phân định rõ trách nhiệm của Cục và Công an các địa phương, đồng thời biện pháp triển khai cũng phải làm căn cơ, bài bản” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng yêu cầu Cục Cảnh sát Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhanh chóng hoàn tất các phần việc góp phần phục vụ thành công cho đại hội của đơn vị; công tác hợp tác quốc tế phải thực chất, tránh hình thức; cần thay đổi tư duy về làm việc phù hợp với đặc thù nhiệm vụ; đảm bảo nghiêm túc về hậu cần; ứng dụng hiệu quả, triệt để khoa học công nghệ trong thực hiện công tác; rà soát kỹ, đánh giá đúng, đủ những chỉ tiêu, nguồn lực trong Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030; nâng cao hiệu quả tham mưu, vai trò “tư lệnh” trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống ma túy...