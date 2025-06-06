Ngày 5/6, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh-Hành động xanh-Tương lai xanh”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Giám đốc dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” nhấn mạnh, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang đặt ra những thách thức lớn đối với đô thị Việt Nam, thúc đẩy sự ra đời của Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II”. Dự án kéo dài 5 năm nhằm đưa yếu tố thích ứng khí hậu và bảo vệ môi trường vào nền tảng quy hoạch đô thị bền vững.

Ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Giám đốc dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” phát biểu.

Để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của dự án, đồng thời hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2025, Ban quản lý Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Khoảnh khắc xanh - Hành động xanh - Tương lai xanh”.

Theo ông Nguyễn Trung Thắng, cuộc thi ảnh hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, mua sắm công xanh và đô thị phát thải thấp, đồng thời, tôn vinh những hành động xanh thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh sáng tạo, giàu giá trị nội dung và nghệ thuật.

Các tác phẩm sẽ góp phần truyền thông hiệu quả cho Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II”, lan tỏa thông điệp vì môi trường bền vững, đồng thời tôn vinh những cá nhân và tập thể đang nỗ lực xây dựng tương lai xanh cho đất nước.

Theo thể lệ, mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam đều được dự thi. Các tác phẩm tham dự cần thể hiện một trong những nội dung chính, như khoảnh khắc cụ thể trong cuộc sống hàng ngày liên quan đến bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn, mua sắm công xanh và phát triển đô thị phát thải carbon thấp. Ưu tiên những bức ảnh ghi lại một khoảnh khắc chân thực, tự nhiên, không dàn dựng.

Ảnh dự thi thể hiện rõ hành động cụ thể liên quan đến bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn, mua sắm công xanh và phát triển đô thị phát thải carbon thấp; ai đang thực hiện hành động đó và hành động đó tác động như thế nào.

Phát động cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc xanh - hành động xanh - tương lai xanh".

Hoặc tác phẩm dự thi có thể gợi mở về tương lai xanh, kinh tế tuần hoàn, mua sắm công xanh, giảm khí thải - giữ bầu không khí trong lành…

Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc đen trắng đều được chấp nhận. Nếu thi ảnh bộ thì tối đa mỗi tác giả 2 bộ ảnh, mỗi bộ ảnh từ 5 đến 8 ảnh.

Ảnh tham dự phải được sáng tác bằng phương pháp hiện thực. Ban tổ chức không chấp nhận ảnh cắt ghép, thêm, bớt hoặc làm sai lệch thực tế (trừ thể loại ảnh panorama).

Tác giả gửi ảnh dự thi trực tiếp tại website 5W Photo - “Khoảnh khắc xanh - Hành động xanh - Tương lai xanh” năm 2025, từ ngày 5/6 đến hết ngày 31/8/2025.

Ban tổ chức sẽ công bố kết quả và trao giải vào cuối tháng 9/2025. Cuộc thi gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 1 giải Ảnh được yêu thích nhất. Giải Nhất trị giá 10 triệu đồng.