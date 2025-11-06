Định giá tự động, chương trình “Thu cũ - Đổi mới” của FPT có gì khác biệt?

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy thị trường tiêu dùng công nghệ phát triển bền vững tại Việt Nam. Theo đó, khách hàng có thể mang iPhone cũ đến cửa hàng FPT Shop (xem danh sách tại đây) để được định giá và đổi sang thiết bị mới với mức giá thu cũ cạnh tranh, minh bạch, thông qua nền tảng định giá tự động IMPROVED. Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng, khách hàng sẽ nhận được báo giá chính xác dựa trên tình trạng thực tế của thiết bị và có thể hoàn tất giao dịch chỉ trong vài phút.

Định giá tự động là thành quả của sự hợp tác mới đây giữa FPT Shop và TriGood

Sau khi đồng ý mức giá, khách hàng sẽ lựa chọn sản phẩm muốn đổi, thanh toán phần chênh lệch hoặc có thể trả góp với 0% lãi suất và nhận ngay thiết bị mới chính hãng.

Chương trình hiện chỉ áp dụng thu cũ đối với iPhone, khách hàng có thể tùy chọn nâng cấp lên nhiều sản phẩm mới khác nhau như iPhone, MacBook, iPad hoặc điện thoại Android từ các thương hiệu Samsung, OPPO, Xiaomi. Giá trị thu cũ được trừ trực tiếp vào giá bán thiết bị mới, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp mà không cần mất thời gian rao bán, không lo bị ép giá hay gặp rủi ro trong giao dịch.

Điểm đặc biệt của sự hợp tác này là việc ứng dụng công nghệ định giá tự động IMPROVED để phân tích tình trạng thiết bị và đối chiếu với cơ sở dữ liệu hàng triệu giao dịch thu mua – bán lại trên thị trường. Nhờ đó, hệ thống có thể đưa ra mức định giá minh bạch, chính xác và công bằng cho từng thiết bị. Toàn bộ quy trình kiểm định, xác nhận và thu hồi máy cũ được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính minh bạch, nhanh chóng và an toàn dữ liệu cá nhân cho khách hàng. Thông qua hợp tác này, hai bên hướng đến mục tiêu “Tăng giá trị thu cũ – Nâng trải nghiệm khách hàng.”

Hợp tác này sẽ giúp“Tăng giá trị thu cũ – Nâng trải nghiệm khách hàng.

“FPT Shop luôn coi công nghệ là nền tảng cốt lõi trong mọi hoạt động, đặc biệt là việc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Việc hợp tác cùng TriGood lần này là bước tiến trong hành trình số hóa toàn diện quy trình ‘thu cũ – đổi mới’, giúp khách hàng được định giá thiết bị nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn bao giờ hết. Chúng tôi không chỉ mang đến mức giá thu cũ cạnh tranh mà còn ứng dụng công nghệ để tối ưu mọi điểm chạm trong hành trình mua sắm – từ khâu định giá, thanh toán đến nhận thiết bị mới. Trong tương lai, FPT Shop sẽ tiếp tục mở rộng các giải pháp khác dựa trên nền tảng công nghệ nhằm mang lại trải nghiệm cá nhân hóa, liền mạch và bền vững hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.” Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, chia sẻ.Đại diện phía TriGood, bà Hoàng Tiểu Băng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TriGood cho biết: “TriGood tự hào đồng hành cùng FPT Shop trong hành trình mang lại giá trị thực cho người tiêu dùng. Với nền tảng định giá tự động và quy trình kiểm định chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết mang đến mức thu cũ tối ưu cho khách hàng, cùng trải nghiệm minh bạch, nhanh gọn và đáng tin cậy trong từng giao dịch.”

Chương trình hợp tác giữa FPT Shop và TriGood được kỳ vọng là bước khởi đầu cho xu hướng “Thu cũ – Đổi mới thông minh” tại Việt Nam, nơi người tiêu dùng vừa được tối ưu giá trị thiết bị, vừa góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc tái sử dụng và tái chế thiết bị công nghệ. Với thông điệp “Tăng giá trị thu cũ – Nâng trải nghiệm khách hàng”, FPT Shop và TriGood mong muốn mang đến cho người dùng Việt Nam một lựa chọn hiện đại, minh bạch và bền vững hơn trong hành trình nâng cấp công nghệ.

Chi tiết về chương trình, xem thêm tại https://fptshop.com.vn/sim-fpt