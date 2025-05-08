Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tiếp nhận Trung tâm giải pháp HVAC từ Panasonic

Có thể nói, trong hơn nửa thế kỷ gắn bó tại Việt Nam, Panasonic luôn kiên định với mục tiêu góp phần phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cộng đồng bằng các giải pháp sức khỏe toàn diện. Cụ thể, trong lĩnh vực điều hòa không khí, Panasonic liên tục cải tiến và giới thiệu những giải pháp mới ứng dụng công nghệ lọc khí tiên tiến nanoe™ X hay công nghệ tiết kiệm năng lượng Inverter. Với hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hòa không khí, Panasonic cung cấp các giải pháp HVAC toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ điều hòa dân dụng, thương mại cho đến các hệ thống điều hòa trung tâm VRF (Variable Refrigerant Flow) thế hệ mới có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và khả năng vận hành thông minh, tùy biến linh hoạt theo từng loại hình công trình.

Một trong những công nghệ nổi bật của Panasonic là hệ thống lọc khí chủ động nanoe™ X có khả năng ức chế vi khuẩn, virus, nấm mốc và các chất gây dị ứng, mang lại không gian sống và làm việc an toàn, lành mạnh.

Bộ giải pháp HVAC của Panasonic được sử dụng trong nhiều công trình

Không chỉ mang đến các giải pháp công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản, Panasonic còn tích cực đồng hành cùng các đối tác trong đào tạo kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và phát triển đội ngũ chuyên gia ngành nhiệt – lạnh, góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam.

Bằng các hành động thiết thực, Panasonic đã triển khai chuỗi hợp tác chiến lược với các trường đại học hàng đầu như Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Cần Thơ, Đại học Xây dựng Hà Nội… nhằm xây dựng hệ sinh thái đào tạo thực tiễn cho sinh viên ngành điện – điện lạnh. Và mới đây nhất, Panasonic tiếp tục bàn giao Trung tâm Giải pháp HVAC cho Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng thực hành và nghiên cứu chuyên sâu về các giải pháp không khí toàn diện, đào tạo đội ngũ kỹ sư có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và phát triển hạ tầng bền vững của đất nước.

Với hệ thống mô hình, thiết bị tiêu chuẩn công nghiệp hiện đại do Panasonic trang bị, trung tâm mang đến trải nghiệm học tập trực quan - thực tiễn, giúp hàng nghìn sinh viên tiếp cận công nghệ tiên tiến ngay từ giảng đường, thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và ứng dụng thực tế trong lĩnh vực HVAC - một trong những ngành then chốt của hạ tầng tương lai.

Bên cạnh đó thì các sáng kiến hợp tác đào tạo của Panasonic đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ giảng viên và sinh viên trên cả nước, thể hiện giá trị thiết thực của triết lý kinh doanh “Phát triển vì con người” mà Panasonic kiên định theo đuổi.

Lễ bàn giao Trung tâm giải pháp Giải pháp HVAC từ Panasonic cho trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Chia sẻ tại lễ bàn giao, ông Võ Văn Hoàng - Trưởng Phòng Kỹ Thuật Thiết kế - Panasonic Air-Conditioning Vietnam cho biết: “Việc hợp tác cùng Đại học Công nghiệp TP.HCM lần này thể hiện cam kết dài hạn của Panasonic trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành cơ - nhiệt lạnh tại Việt Nam. Chúng tôi muốn mang công nghệ tiên tiến nhất vào môi trường học thuật để sinh viên và giảng viên có thể nghiên cứu, thử nghiệm thực tế. Đồng thời, quan hệ này mở ra cơ hội đào tạo, trao đổi chuyên môn và phát triển các đề tài nghiên cứu chung giữa Panasonic và nhà trường.”

Được biết, quá trình chuyển đổi công nghệ HVAC đang được diễn ra nhanh chóng với nhiều yêu cầu mới, việc học tập trên các mô hình cũ hoặc mô phỏng đơn giản không còn đáp ứng chuẩn đầu ra ngành. Do đó, việc đưa vào vận hành các Trung tâm giải pháp HVAC có tính ứng dụng cao như mô hình do Panasonic hỗ trợ, không chỉ giúp sinh viên “chạm tay” vào công nghệ thực tiễn mà còn nâng cao khả năng phân tích hệ thống, khai thác dữ liệu vận hành và làm quen với tư duy thiết kế – các yếu tố quan trọng của kỹ sư HVAC hiện đại.

Đại diện 2 bên tại lễ bàn giao

Đại diện nhà trường, PGS. TS. Đàm Sao Mai, Phó hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP.HCM chia sẻ: “Sự đồng hành của Panasonic trong việc đem đến Trung tâm giải pháp giải pháp HVAC lần này là bước đột phá trong đầu tư cơ sở vật chất, đưa thiết bị công nghiệp thực tiễn vào giảng dạy và nghiên cứu. Trung tâm giải pháp không chỉ phục vụ học tập mà còn là điểm khởi đầu cho các đề tài khoa học, sáng kiến khởi nghiệp. Điều này khẳng định định hướng gắn kết đại học – doanh nghiệp mà trường đang theo đuổi.”

Sinh viên tham quan Trung tâm giải pháp HVAC

Việc bàn giao thành công Trung tâm giải pháp Giải pháp HVAC tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM một lần nữa khẳng định nỗ lực hiện thực hóa cam kết dài hạn của Panasonic tại Việt Nam. Thông qua phát triển công nghệ, hợp tác hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật vì mục tiêu cùng hướng đến các giá trị bền vững của toàn xã hội.