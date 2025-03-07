Hà Nội là nơi có số lượng cơ sở giáo dục đại học lớn nhất cả nước. Ảnh: ĐHQGHN.

Thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy hiện có sự chênh lệch rất lớn giữa các vùng về quy mô sinh viên, số lượng trường đại học, tỉ lệ sinh viên/vạn dân... giữa các vùng miền.

Chênh lệch lớn giữa các vùng miền

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá quy mô sinh viên những năm qua tăng nhưng phân bổ không đồng đều giữa các vùng trong cả nước.

Sự khác biệt về quy mô sinh viên giữa các vùng khá lớn, quy mô dân số không hoàn toàn tương quan với quy mô sinh viên.

Tỉ lệ dân số, số trường và quy mô sinh viên theo vùng kinh tế - Nguồn: Bộ GD-ĐT.

Theo biểu đồ này, Đồng bằng sông Hồng chiếm 23,49% dân số cả nước, tỉ lệ trường đại học 44,2% và quy mô sinh viên chiếm 39,86% tổng số sinh viên.

Ngược lại, Đồng bằng sông Cửu Long, quy mô dân số chiếm 17,7% nhưng chỉ có 6,9% trường đại học và chỉ chiếm 8,24% tổng số sinh viên cả nước.

Tỉ lệ sinh viên/vạn dân có sự khác biệt đáng kể giữa các vùng miền. Đông Nam Bộ, vùng có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao nhất trong những năm gần đây, có tỉ lệ sinh viên/vạn dân cao nhất, 373 sinh viên/vạn dân.

Tiếp đến là Đồng bằng sông Hồng, 352 sinh viên/vạn dân, và thấp nhất là Tây Nguyên, 51 sinh viên/vạn dân, Trung du miền núi phía Bắc là 53 sinh viên/vạn dân.

Cũng theo thống kê này, số lượng trường đại học tại Đồng bằng sông Hồng (chiếm 44,2%) gấp đôi Đông Nam Bộ (22,9%). Mặc dù vậy tỉ lệ sinh viên/vạn dân của Đông Nam Bộ cao hơn Đồng bằng sông Hồng.

Thu hẹp khoảng cách số lượng đại học

Theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sự chênh lệch về số lượng trường đại học được thu hẹp hơn so với hiện tại.

Mục tiêu của quy hoạch này là phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm đồng bộ và hiện đại với quy mô, cơ cấu, phân bố hợp lý; thiết lập được một hệ thống giáo dục đại học mở, công bằng, bình đẳng, chất lượng và hiệu quả.

Cụ thể đến năm 2030, quy mô trên 3 triệu người học, đạt 260 sinh viên và 23 học viên sau đại học/vạn dân. Tỉ lệ học đại học trên số người trong độ tuổi 18 - 22 đạt 33%.

Quy mô đào tạo đại học đến năm 2030 của các vùng như sau:

Đồng bằng sông Hồng có quy mô đào tạo lớn nhất với 1,3 triệu sinh viên, riêng Hà Nội 1,1 triệu.

Đông Nam Bộ là vùng có quy mô đào tạo lớn thứ hai cả nước với 1,1 triệu sinh viên, riêng TP.HCM 1 triệu. Tây Nguyên có quy mô đào tạo đại học thấp nhất cả nước.

Đi cùng với quy mô đào tạo là phân bố số lượng đại học tại các vùng miền. Định hướng đến năm 2030 cả nước có 248 trường đại học, trong đó có 176 trường công lập, 72 trường đại học tư thục.

Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là hai khu vực có số lượng trường đại học lớn nhất cả nước. Định hướng phân bố số lượng cơ sở giáo dục đại học (theo trụ sở chính) các vùng như sau:

Với sự phân bố này, Đồng bằng sông Hồng chiếm 41,4%, giảm so với 44,2% hiện nay. Trong khi đó số lượng trường đại học tại Đông Nam Bộ chiếm 24,2%, tăng so với mức 22,9% hiện tại. Như vậy xét về số lượng trường đại học, chênh lệch giữa hai vùng đã có sự thu hẹp.

Mặc dù vậy, xét tổng thể quy mô đào tạo hai vùng chênh lệch không quá lớn nhưng số lượng trường đại học vẫn còn khoảng cách rất xa.