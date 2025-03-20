Panasonic Việt Nam chính thức được xác lập kỷ lục mới với 1 triệu cây xanh

Đây không chỉ là cột mốc quan trọng đánh dấu nỗ lực bền bỉ trên hành trình hướng tới mục tiêu Net Zero của Panasonic, mà còn là minh chứng cho cam kết dài hạn trong việc lan tỏa nhận thức sống bền vững tới cộng đồng thông qua chương trình “Sống khỏe - Góp xanh cùng Panasonic”.

Chính thức khởi động từ năm 2022, chương trình "Sống khỏe góp xanh" được Panasonic triển khai nhằm hướng đến mục tiêu Panasonic Green Impact (Cam kết xanh) và đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ. Chương trình đã hiện thực hóa ý tưởng rằng mỗi cá nhân đều có thể góp sức xây dựng "quỹ cây xanh", ươm mầm cho những cánh rừng lớn. Với mỗi sản phẩm điều hòa, tủ lạnh, máy giặt và các sản phẩm thuộc Bộ giải pháp chăm sóc sức khỏe được bán ra, Panasonic sẽ trồng 1 cây xanh phát triển rừng vì một Việt Nam xanh khỏe mạnh. Chỉ sau 3 năm triển khai, Panasonic tự hào là doanh nghiệp được xác lập kỷ lục Việt Nam với hơn 1 triệu cây được trồng trên khắp cả nước với thời gian ngắn nhất.

Đại diện Panasonic nhận chứng nhận kỷ lục “1 triệu cây xanh được trồng tại Việt Nam trong thời gian ngắn nhất” từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

Lễ xác lập kỷ lục đã diễn ra tại Nhà máy điện gió Hòa Bình, Bạc Liêu vào ngày 17-18/03 vừa qua với sự tham gia của đại diện chính quyền, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, các đối tác chiến lược cùng đông đảo cơ quan báo chí.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Marukawa Yoichi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Panasonic Việt Nam cho biết: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi Panasonic Việt Nam được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Đơn vị phát động và thực hiện thành công trồng 01 triệu cây xanh trong thời gian ngắn nhất” thông qua chương trình Sống khỏe - Góp xanh cùng Panasonic. Đây không chỉ là một cột mốc ý nghĩa mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi các sáng kiến xanh, chung tay vì một Việt Nam phát triển bền vững. Thay mặt Panasonic, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương cùng các đối tác và cộng đồng đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Bước tiếp từ thành công này, Panasonic cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Sống khỏe góp xanh”, phát triển giải pháp, công nghệ xanh và lan tỏa nhận thức sống bền vững tới cộng đồng”.

Sự kiện cũng nhận được sự đánh giá cao từ đại diện các ban ngành và chính quyền địa phương. Ông Lê Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Bạc Liêu khẳng định: “Panasonic Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực trong việc phủ xanh môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng. Chương trình “Sống khỏe góp xanh” là một hình mẫu tiêu biểu về trách nhiệm doanh nghiệp đối với xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng Panasonic trong các hoạt động vì môi trường, hướng tới một tương lai phát triển bền vững và một Việt Nam xanh hơn.”

Khách mời trực tiếp tham quan và gieo những mầm cây mới tại rừng phòng hộ ven biển tỉnh Sóc Trăng

Trong khuôn khổ sự kiện, Panasonic Việt Nam cũng đã tham quan và gieo những mầm cây mới tại rừng phòng hộ ven biển tỉnh Sóc Trăng. Hoạt động này không chỉ cung cấp thêm kiến thức về cây trồng và vai trò của rừng trong bảo vệ hệ sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, mà còn khơi dậy ý thức sống xanh trong cộng đồng.

Là một trong những tập đoàn tiên phong có tầm nhìn phát triển bền vững, Panasonic không ngừng mở rộng các sáng kiến vì cộng đồng và thúc đẩy mô hình kinh doanh bền vững với các sản phẩm công nghệ xanh. Nổi bật là bộ giải pháp sức khỏe toàn diện, giúp nâng cao chất lượng không khí, nước và sức khỏe con người. Với mong muốn cung cấp một cuộc sống khỏe toàn diện, Panasonic phát triển các công nghệ tiên tiến như nanoe™ X, giúp lọc sạch không khí và ức chế vi khuẩn, hỗ trợ tăng cường sức khỏe từ bên trong, cùng các thiết bị gia dụng thông minh hướng đến sự tiện nghi và an toàn.

Chương trình “Sống khỏe góp xanh” có sự tham gia của Chính phủ và các đối tác cùng hướng tới mục tiêu chung “Vì một Việt Nam xanh và khỏe mạnh”

Tiếp nối hành trình, Panasonic mong muốn truyền cảm hứng và kết nối chặt chẽ với khách hàng, đối tác cũng như toàn xã hội, lan tỏa tinh thần sống xanh và tiêu dùng có trách nhiệm. Mỗi sản phẩm tiết kiệm năng lượng, mỗi hành động thiết thực vì môi trường hôm nay sẽ góp phần hướng tới một tương lai Net Zero, Panasonic kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động vì môi trường, kiến tạo một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn.