Nhà lãnh đạo thời đại AI cần trang bị kiến thức gì để dẫn dắt doanh nghiệp?

Những thách thức giữa môi trường nhiều biến số

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các công nghệ tiên phong như Trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain và Điện toán đám mây đang định hình lại căn bản phương thức vận hành của doanh nghiệp trên toàn cầu.

Khảo sát toàn cầu mới nhất của McKinsey năm 2024 cho thấy, 65% doanh nghiệp cho biết đã ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, công nghệ Blockchain với khả năng minh bạch hóa và bảo mật dữ liệu đang từng bước được áp dụng trong các ngành tài chính, bất động sản và bán lẻ. Điện toán đám mây cũng không nằm ngoài cuộc chơi, trở thành nền tảng then chốt giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất và linh hoạt trong vận hành.

Các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp cần có những góc nhìn đột phá về bài toán chiến lược dài hạn.

Tuy nhiên, làn sóng công nghệ này không chỉ mang đến cơ hội mà còn đặt ra những thách thức không nhỏ, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố Báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2025, trong đó chỉ ra nhiều thách thức của nền kinh tế. Đơn vị này chỉ ra những rủi ro đối với triển vọng toàn cầu và khu vực, bao gồm căng thẳng thương mại lớn hơn, điều kiện thị trường tài chính chặt chẽ hơn và bất ổn gia tăng. Thuế quan cũng sẽ gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu và làm giảm đà tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch của khu vực, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh ngày càng gia tăng những thách thức kinh tế, các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp cần có những góc nhìn đột phá về bài toán chiến lược dài hạn. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy lãnh đạo, sự đầu tư bài bản và việc nâng cao năng lực nội tại của mỗi doanh nghiệp.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng, toàn cầu hóa không chỉ đơn thuần là vấn đề mở rộng thị trường mà còn là một phép thử toàn diện đối với năng lực lãnh đạo của mỗi nhà quản trị. Những ai không nhanh chóng trang bị kiến thức quốc tế và tư duy toàn cầu sẽ rất dễ bị tụt lại phía sau trong cuộc đua này.

“Bản đồ dẫn đường” cho nhà quản trị

Để thích nghi với những biến đổi của nền kinh tế, theo các chuyên gia, các nhà lãnh đạo và người quản lý thành công trong thời đại mới cần phải sở hữu những năng lực cần thiết, khả năng vận dụng các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy về các vấn đề và rủi ro về kinh doanh đương đại với tư duy toàn cầu.

Chương trình MBA tại BUV tạo điều kiện để học viên mở rộng mạng lưới chuyên môn và kết nối với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Trong bối cảnh đó, chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đang thu hút nhiều học viên trong đó có lãnh đạo và quản lý cấp trung của nhiều doanh nghiệp nhờ tính thực tiễn cao và khả năng ứng dụng sát với yêu cầu của thị trường.

Điểm khác biệt của chương trình MBA tại BUV là cách tiếp cận đào tạo theo năng lực lãnh đạo cốt lõi. Thay vì tập trung vào lý thuyết hàn lâm, chương trình định hướng phát triển 5 phẩm chất quan trọng của nhà quản trị hiện đại: linh hoạt trong chiến lược, nhạy bén trong tổ chức, tập trung vào khách hàng, hướng đến kết quả và duy trì tham vọng nghề nghiệp. Đây là những năng lực then chốt giúp nhà quản lý có thể dẫn dắt doanh nghiệp trong thời kỳ đầy biến động, chứ không chỉ đơn thuần là duy trì hoạt động ổn định.

Tiến sĩ Simon Kimber, Trưởng Khoa Đào tạo Sau Đại học, BUV chia sẻ về phương pháp giảng dạy: “Chương trình được xây dựng dựa trên triết lý “học tập dựa trên vấn đề” (problem-based learning), trong đó học viên sẽ tiếp cận các tình huống kinh doanh thực tế, đưa ra phương án giải quyết, phản biện và điều chỉnh chiến lược. Phương pháp này không chỉ nâng cao tư duy phản biện mà còn giúp học viên rèn luyện kỹ năng ra quyết định trong bối cảnh thực tế.”

Bên cạnh đó, với hình thức học bán thời gian vào cuối tuần, chương trình phù hợp cho các nhà quản lý đang đi làm, muốn học tập mà không phải gác lại sự nghiệp.

Chương trình được kiểm định bởi Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Anh Quốc (QAA) với 100% đội ngũ giảng viên có bằng cấp quốc tế, 60% trong số đó có học vị Tiến sĩ và từng làm việc trong các môi trường doanh nghiệp thực tế.

Ngoài đào tạo kiến thức, chương trình MBA tại BUV còn tạo điều kiện để học viên mở rộng mạng lưới chuyên môn. Thông qua môi trường học tập đa ngành nghề, các hội thảo chuyên đề, chương trình mentoring 1-1 và kết nối doanh nghiệp, học viên có cơ hội tiếp cận các nhà lãnh đạo, chuyên gia trong ngành, cũng như tăng khả năng hợp tác, khởi nghiệp hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm mới.

Trang bị kỹ năng mềm và ngoại giao là một trong những điểm nổi bật của chương trình MBA tại BUV, như việc học cách uống rượu và ăn một cách tinh tế trong các sự kiện quan trọng.

Khi tốt nghiệp, học viên có khả năng vận hành, quản lý doanh nghiệp một cách toàn diện với nền tảng kiến thức về tài chính, marketing, chiến lược và quản trị rủi ro... Đặc biệt, học viên được trang bị năng lực phân tích, tư duy hệ thống và phản ứng linh hoạt - những phẩm chất quan trọng để trở thành nhà quản trị hiệu quả trong thời đại số.

Nguyễn Bích Diệp - Clickable Impact Consulting Group chia sẻ, chương trình MBA không chỉ giúp chị tiếp thu kiến thức quản lý mang tính ứng dụng cao, mà còn phát triển các kỹ năng thiết yếu để trở thành một nhà quản lý cấp cao thực thụ: từ tư duy đặt đúng câu hỏi, phân tích vấn đề, xây dựng giải pháp trọng tâm, đến khả năng điều hành đội ngũ đa quốc gia và nhìn nhận toàn cảnh thị trường.

“Chương trình MBA tại BUV còn là cầu nối giúp tôi mở rộng mạng lưới chuyên nghiệp, học hỏi và gặp gỡ những đối tác tiềm năng”, chị Diệp chia sẻ.