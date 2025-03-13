AISC 2025: Giao điểm của trí tuệ nhân tạo-bán dẫn và vị thế mới của Việt Nam

AISC là sự kiện quốc tế quan trọng về AI và bán dẫn, mang đến cơ hội tiếp cận những thông tin công nghệ mới nhất, kết nối chuyên gia, nhà khoa học thế giới và khẳng định vai trò của Việt Nam tham gia tích cực trong cộng đồng chuyên gia ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Hội nghị quốc tế về AI & bán dẫn được tổ chức với sự góp mặt của các tên tuổi toàn cầu như Google, NVIDIA, IBM, Meta, Intel, TSMC, Samsung, MediaTek, Tokyo Electron, Panasonic, Qorvo, Marvell và các tập đoàn công nghệ từ Silicon Valley (Hoa Kỳ) quy tụ tại AISC 2025, khẳng định sự quan tâm của các Tập đoàn lớn đến Việt Nam.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhấn mạnh: "Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo và Bán dẫn là diễn đàn trao đổi học thuật, cơ hội để Việt Nam từng bước tham gia trong cuộc đua công nghệ khu vực. Sự kiện này sẽ giúp doanh nghiệp trong nước định hướng chiến lược phát triển, mở rộng các kể nối quốc tế và khu vực, tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong ngành công nghệ cao phát triển bền vững"

Tiến sĩ Christopher Nguyễn, nhà sáng lập Aitomatic chia sẻ: “Những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển AI và bán dẫn đang cho thấy hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế dịch chuyển của chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Hội nghị AISC 2025 cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, khẳng định sức hút của Việt Nam như một điểm đến chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao. Sự kết hợp giữa tầm nhìn quốc gia và nhu cầu đầu tư quốc tế của các nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… đã tạo nên sức hút lớn cho Hội nghị AISC, mở ra nhiều cơ hội quan trọng cho sự phát triển của ngành AI và bán dẫn tại Việt Nam.”

Tiến sĩ Christopher Nguyễn, nhà sáng lập Aitomatic.

Tại Hội nghị AISC, SemiKong - mô hình AI mã nguồn mở - cũng được giới thiệu đến cộng đồng công nghệ Việt Nam. Mô hình tiên phong này giúp tối ưu hóa sản xuất chip, là sự hợp tác giữa Aitomatic (Hoa Kỳ), Tokyo Electron (Nhật Bản) và FPT Software (Việt Nam). SemiKong ra đời trong bối cảnh nhu cầu về các nền tảng AI mã nguồn mở ngày càng gia tăng, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tốc độ, độ chính xác và năng suất cho các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao. Việc công bố nền tảng này tại Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng trong khả năng làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước, mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất bán dẫn toàn cầu.

Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo và Bán dẫn (AISC) 2025 tập trung thảo luận về các xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực AI và bán dẫn, bao gồm cách mạng hóa thiết kế và sản xuất chip, tiềm năng của kiến trúc bán dẫn tiên tiến và chính sách chiến lược tăng cường hợp tác toàn cầu. Các nội dung chính trong các phiên Hội nghị gồm:

Đổi mới sáng tạo trong thiết kế chip bằng AI

Phiên khai mạc Hội nghị AISC 2025 mang đến những góc nhìn đa chiều về sự giao thoa giữa AI và công nghệ bán dẫn, quy tụ các chuyên gia lớn trong cả hai lĩnh vực. Tiến sĩ Anna Goldie từ Google DeepMind chia sẻ về AlphaChip - bước tiến mang tính cách mạng của Google trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bằng AI. Các nhà khoa học hàng đầu đến từ Đại học Stanford, Warwick mang đến những nghiên cứu tiên phong về thiết kế IC ứng dụng AI, mở rộng quy mô vi mạch bán dẫn, cũng như tiềm năng của mô hình AI LLM trong các lĩnh vực đặc thù. Đại diện Việt Nam, ông Bùi Hải Quân - Phó Chủ tịch VPBank - trình bày về ứng dụng AI trong lĩnh vực ngân hàng.

Ông Bùi Hải Quân - Phó Chủ tịch VPBank.

Ông Bùi Hải Quân chia sẻ trong Hội nghị: “Nhận thức được vai trò của công nghệ, của AI, từ rất sớm, VPBank đã kiên định lựa chọn Làm chủ công nghệ thay vì chỉ đơn thuần đi theo thị trường. Ngân hàng đã xây dựng Ecosystem - một hệ sinh thái số liền mạch kết nối các công ty thành viên trong tập đoàn, hoạt động đa lĩnh vực từ ngân hàng đến tài chính tiêu dùng, chứng khoán, bảo hiểm số, và một số nền tảng đa dịch vụ khác. Tất cả hệ sinh thái đều lấy công nghệ làm trọng tâm. Các sản phẩm, ứng dụng số của Tập đoàn đang được sử dụng bởi hàng chục triệu người dùng Việt Nam mỗi ngày. Đây thực sự là kết quả của tầm nhìn chiến lược và sự kiên định, quyết liệt của Lãnh đạo NH nhiều năm qua”.

Phiên khai mạc nhấn mạnh vai trò của AI mã nguồn mở trong đổi mới sáng tạo và tối ưu sản xuất chip, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cuối phiên khai mạc, lần đầu tiên tại Việt Nam, các doanh nghiệp tham gia Hội nghị AISC tham gia chương trình Startup Pavilion - Shark Tank quốc tế, nơi các quỹ đầu tư hàng đầu trực tiếp lắng nghe và đánh giá các ý tưởng sáng tạo. Tại đây, các công ty công nghệ trong nước được kết nối nhanh chóng với các lãnh đạo cấp cao, trình bày dự án trong thời gian giới hạn và có thể đạt được những thỏa thuận quan trọng ngay tại hội nghị, tham gia vào thị trường công nghệ toàn cầu.

Giải pháp hiệu suất và hiệu quả năng lượng trong bán dẫn

Trong phiên thảo luận ngày thứ hai, các chuyên gia đầu ngành đến từ các tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới, bao gồm Tiến sĩ Myung-Hee Na (Intel) và ông John Wuu (AMD), trình bày về kiến trúc và điện toán thế hệ mới giúp tối ưu hiệu suất và tiết kiệm năng lượng cho chip bán dẫn AI – một chủ đề đáng quan tâm trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, diễn giả đại diện Việt Nam là ông Bùi Hải Hưng (VinAI) cùng ông Da-Shan Shiu (MediaTek) và Giáo sư Nhật Hồ (UT Austin) trao đổi chuyên sâu về Edge AI (trí tuệ nhân tạo thiết bị biên), và các ý tưởng mới nâng cao năng lực phát triển công nghệ.

Phiên thảo luận cũng đặt trọng tâm vào các chiến lược hợp tác quốc tế. Tiến sĩ Christopher Nguyễn (Aitomatic, Inc) và Tiến sĩ Lê Viết Quốc (Google DeepMind) trao đổi về triển vọng hợp tác Đông - Tây trong lĩnh vực công nghệ cao, trong bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ. Ngoài ra, đại diện từ Marvell, Intel và Đại học Quốc gia Seoul (SNU) cùng tham gia bàn tròn chính sách, rào cản đầu tư và đổi mới sáng tạo, với sự điều phối của bà Nguyễn Bích Yến, Chuyên gia Cấp cao tại Soitec.

AISC 2025 đã thu hút hơn 50 gian hàng công nghệ của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cùng nhau trình diễn các sản phẩm công nghệ, sáng kiến mới trong lĩnh vực AI và bán dẫn.

Ngày 13/03 đánh dấu một sự kiện quan trọng, Lễ công bố một số tổ chức doanh nghiệp Việt Nam chính thức gia nhập Liên minh AI (AI Alliance) - liên minh công nghệ toàn cầu do IBM, Meta và các học viện hàng đầu sáng lập. AI Alliance hiện này có hơn 160 thành viên, tạo nên hệ sinh thái AI trên toàn cầu, hỗ trợ nghiên cứu chung, phát triển mã nguồn mở, tiêu chuẩn hóa công nghệ và ứng dụng AI có trách nhiệm. AI Alliance thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo theo hướng cởi mở, hợp tác và minh bạch, giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ AI tiên tiến mà không phụ thuộc vào nền tảng độc quyền.

Trở thành thành viên của Liên minh AI, các doanh nghiệp Việt Nam kết nối trực tiếp với những “ông lớn” của ngành, tiếp cận công nghệ AI tiên tiến, tham gia mạng lưới hợp tác toàn cầu, hưởng lợi từ nghiên cứu chung và mã nguồn mở, nâng cao vị thế công nghệ của Việt Nam trong hệ sinh thái toàn cầu

Diễn đàn chính sách phát triển ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn chính sách với chủ đề: “Việt Nam chủ động phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới”. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, trong đó có hơn 300 đại biểu là lãnh đạo của các tập đoàn công nghệ trên thế giới về AI, bán dẫn, điện tử cùng một số kiến trúc sư trưởng, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực AI và bán dẫn, đóng vai trò then chốt trong việc định hình các xu hướng công nghệ trên thế giới như: Ông Michael Kagan, Giám đốc Công nghệ, Tập đoàn NVIDIA; Ông Lợi Nguyễn, Phó Chủ tịch cấp cao, Tập đoàn Marvell; Ông Lê Viết Quốc, Nhà đồng sáng lập Google Brain; Bà Nguyễn Thị Bích Yến, Chuyên gia cấp cao, Tập đoàn Soitec (được đánh giá là kiến trúc sư trưởng trong lĩnh vực bán dẫn); Đại diện lãnh đạo các Tập đoàn: NVIDIA, AMD, Intel, Meta, IBM, TSMC, Qualcomm, MediaTek, Tokyo Electron, NXP Semiconductors, AlphaChip, Honeywell, MaxLinear; ….

Tại phiên đối thoại chính sách, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, các chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài sẽ cùng hiến kế để Việt Nam chủ động phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường thuận lợi để phát triển ngành công nghệ cao tại Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo và Bán dẫn (AISC) 2025 do Công ty Aitomatic (Hoa Kỳ) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp tổ chức.

Tại Diễn đàn, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và các đối tác liên quan sẽ công bố các Sáng kiến để Việt Nam làm chủ công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo và Giới thiệu Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2025 do NIC phối hợp NVIDIA và Meta tổ chức với chủ đề “Xây dựng cơ sở dữ liệu tiếng Việt mã nguồn mở phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI” .

Hội nghị AISC 2025 còn thu hút hơn 50 gian hàng công nghệ của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cùng nhau trình diễn các sản phẩm công nghệ, sáng kiến mới trong lĩnh vực AI và bán dẫn. Đây là cơ hội để các đại diện doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu tiềm lực công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh chuỗi cung ứng lĩnh vực công nghệ cao đang dịch chuyển, góp phần nâng tầm vị thế của nền công nghệ Việt Nam trên toàn cầu.