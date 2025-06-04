ADO EBIKE trình làng hai mẫu xe đạp trợ lực điện mới

ADO EBIKE chính thức thành lập vào năm 2021 tại Đức

Thương hiệu xe đạp điện toàn cầu đến từ Đức - ADO EBIKE cho biết, điểm nổi bật của dòng sản phẩm này chính là động cơ độc quyền tích hợp hộp số tự động 3 cấp, được ADO hợp tác phát triển cùng BAFANG, một tập đoàn công nghệ động cơ hàng đầu thế giới. Đây là hệ thống truyền động thông minh đầu tiên được tích hợp vào xe đạp điện, có khả năng tự động chuyển số theo điều kiện địa hình và tốc độ, mang lại cảm giác lái mượt mà, tối ưu hiệu suất đạp mà không cần thao tác thủ công.

ADO đã có mặt tại hơn 36 quốc gia, xây dựng nhà máy và trung tâm R&D hiện đại tại Trung Quốc, cùng với mạng lưới hỗ trợ khách hàng rộng khắp toàn cầu

Với phương châm “công nghệ vì sự tiện lợi và bền vững”, ADO không ngừng đổi mới để phục vụ người dùng toàn cầu. Kể từ khi thành lập vào năm 2021 tại Düsseldorf (Đức), đến nay ADO đã có mặt tại hơn 36 quốc gia, xây dựng nhà máy và trung tâm R&D hiện đại tại Trung Quốc, cùng với mạng lưới hỗ trợ khách hàng rộng khắp tại Việt Nam, Nhật Bản, châu Âu và hơn 200 đại lý toàn cầu.

A28 Ultra cùng với A20 Ultra là bộ đôi xe đạp trợ lực điện mới được thiết kế linh hoạt

Chia sẻ về bộ đôi A20 Ultra và A28 Ultra mới, đại diện ADO Việt Nam cho biết, hai mẫu xe đạp trợ lực điện này không chỉ mang thiết kế thời thượng, có thể gấp gọn linh hoạt, mà còn tích hợp cảm biến lực thông minh, kết nối dễ dàng với smartphone qua ADO App để theo dõi lộ trình, cũng như các cảnh báo an ninh, cùng hệ thống chiếu sáng an toàn đạt chuẩn quốc tế.

Đáng chú ý, bộ đôi A20 Ultra và A28 Ultra tiếp tục kế thừa tinh thần của dòng ADO Air, hướng đến giải pháp di chuyển xanh và thông minh giữa lòng thành phố.

Xe đạp trợ lực điện A20 Ultra có thể gấp gọn linh hoạt

Sự xuất hiện của động cơ tự động chuyển số không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của ADO, mà còn đặt nền móng cho tương lai của ngành xe đạp điện toàn cầu, nơi mà mỗi hành trình đều trở nên nhẹ nhàng, thông minh và bền vững hơn.

Cũng như tích hợp cảm biến lực thông minh, kết nối dễ dàng với smartphone qua ADO App để theo dõi lộ trình, cũng như các cảnh báo an ninh

Thông qua A20 Ultra và A28 Ultra, ADO EBIKE một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực e-bike, đồng thời mang đến một lựa chọn hoàn hảo cho người dùng yêu thích công nghệ, tiện ích và sự khác biệt.

Xe đạp trợ lực điện A28 Ultra

Xe đạp trợ lực điện A20 Ultra

Chi tiết xem thêm tại: adoebike.vn