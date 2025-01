Quảng Ninh: Yêu cầu giải quyết triệt để nợ tiền thuê đất kéo dài của các dự án lớn

Phối cảnh tổ hợp khách sạn của Cty CP khách sạn Trí Đức.

Ngày 17/08, trong thông báo mới, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thông báo kết quả cuộc họp và chỉ đạo của ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp nghe báo cáo về khó khăn và vướng mắc cũng như các giải pháp đề xuất để thực hiện các dự án lớn và xử lý tình trạng nợ tiền thuê đất kéo dài trên toàn tỉnh; cũng như việc xác định giá đất, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất năm 2023 trên toàn bộ lãnh thổ.

Chủ tịch Cao Tường Huy đã ra những chỉ đạo cụ thể trong văn bản.

Đối với các dự án lớn và tình trạng nợ tiền thuê đất kéo dài trên địa bàn tỉnh, ví dụ như dự án tổ hợp khách sạn Trí Đức Hạ Long tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long do CTCP Khách sạn Trí Đức làm chủ đầu tư, UBND tỉnh đã giao sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành nghiên cứu báo cáo, đề xuất của các cơ quan liên quan để tham khảo và xử lý triệt để các khúc mắc của dự án, báo cáo lên UBND tỉnh trước ngày 30/08.

Đối với các dự án xây dựng tổ hợp công trình thương mại và du lịch dịch vụ hỗn hợp trong khu du lịch sinh thái Hạ Long Star, dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở Biệt Thự Đồi 368, UBND tỉnh đã giao UBND TP. Hạ Long đảm nhiệm việc kiểm tra và rà soát lại tình hình quản lý sử dụng đất tại các dự án và các tài liệu pháp lý liên quan. Đồng thời, cần làm việc với chủ đầu tư để thúc đẩy tiến trình hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đề xuất giải pháp để giải quyết mọi vấn đề tồn tại.

Còn với dự án khu đô thị chung cư, văn phòng và trung tâm thương mại, khu mua sắm tại phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, do CTCP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long làm chủ đầu tư, UBND tỉnh đã giao UBND TP. Hạ Long phối hợp cùng các sở và cơ quan liên quan để kiểm tra lại tình hình tổng thể của dự án và đề xuất biện pháp để giải quyết mọi vấn đề. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đối với các dự án của CTCP Tập đoàn FLC bao gồm sân golf Ngôi sao Hạ Long và dự án Quần thể Trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, khu nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long, UBND tỉnh đã giao các cơ quan liên quan thực hiện theo chỉ đạo tại các văn bản đã ban hành.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Đồn Điển tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long do CTCP Thống nhất 508 làm chủ đầu tư. UBND tỉnh giao UBND TP Hạ Long làm việc với chủ đầu tư và các tổ chức liên quan dự án sớm hoàn thành dứt điểm nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì cùng các cơ quan liên quan xác định giá đất dự án theo Kết luận thanh tra số 2096 ngày 05/09/2014 của Thanh tra Chính phủ.

Về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Cao Xanh - Sa Tô (phía bắc đường Thành Công, còn gọi là dự án Cao Xanh - Hà Khánh A) do Chi nhánh Công ty Xây dựng Công trình 507 tại Quảng Ninh làm chủ đầu tư. UBND tỉnh giao UBND TP. Hạ Long chủ trì cùng Cục Thuế tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan làm việc, đôn đốc chủ đầu tư sớm hoàn thành dứt điểm nghĩa vụ tài chính của dự án. Song song, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hạ Long, Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan xác định giá đất dự án theo Kết luận thanh tra số 2096 ngày 05/09/2014 của Thanh tra Chính phủ.

Dự án khu đô thị phía nam Cầu Bắc Luân II tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái và dự án khu đô thị hai bên đường dẫn Cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1) tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái do CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) làm chủ đầu tư. UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh giải quyết dứt điểm đề nghị xem xét, thống nhất thời hạn nộp tiền trúng đấu giá đất hai dự án trên theo đúng quy định.

Dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư đô thị phía bắc khách sạn Hồng Vận và khu ngã ba xoáy nguồn do CTCP Quảng Thái làm chủ đầu tư. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND TP. Móng Cái mời chủ đầu tư dự án làm việc để ký cam kết việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (dự án cấp I) khu dân cư đô thị Ocean Park tại khu vực Hòn Cặp Xe, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn do Công ty TNHH Quan Minh làm chủ đầu tư. UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh căn cứ quy định pháp luật tiếp tục đôn đốc đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cùng với đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì đầu mối làm việc với các sở, ban ngành liên quan làm rõ nội dung vướng mắc và báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc của dự án.

Nợ thuế, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản kéo dài nhiều năm

CTCP Tập đoàn Hạ Long và CTCP Hợp tác Thương mại Asean tại dự án khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu san lấp mặt bằng tại phường Bình Ngọc, TP. Móng Cái. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì cùng các sở, ban ngành liên quan kiểm tra, rà soát việc ban hành quy định giá tính thuế tài nguyên đối với các sản phẩm cát làm vật liệu san lấp, đắp nền công trình khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2014, làm cơ sở tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Thời hạn hoàn thành trong tháng 08/2023.

CTCP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Vũ Bình Minh tại dự án khai thác mỏ đá khu II, Điền Xá, huyện Tiên Yên. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các sở, ban ngành liên quan giải quyết dứt điểm nội dung vướng mắc của dự án. Thời hạn hoàn thành trong tháng 08/2023.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đất thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến quyết định thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã ban hành. Thời hạn hoàn thành trong tháng 08/2023.

Cuối cùng, đối với 122 người nợ thuế nợ tiền thuế từ 1 tỷ trở lên, với tổng số tiền gần 1,531 tỷ đồng. UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành và các ban quản lý dự án khi xét duyệt hồ sơ đấu thầu, đấu giá các dự án trên địa bản, không xem xét đối với những doanh nghiệp còn nợ thuế và các khoản nghĩa vụ tải chính với ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban quản lý khu kinh tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chúng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với người nợ thuế chây ỳ nợ đọng thuế, khi có đề nghị của cơ quan Thuế. Đồng thời, giao cho Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng các cơ quan liên quan tăng cường nghiên cứu áp dụng các chế tài, biện pháp hiệu quả.

Về việc xác định giá đất, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất năm 2023 trên lãnh thổ tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND địa phương tiếp tục tuân theo kế hoạch thu ngân sách tiền đất năm 2023 mà đã được UBND tỉnh chỉ đạo, đảm bảo thực hiện việc xác định giá đất và thu ngân sách nhà nước liên quan đến tiền đất năm 2023 đúng theo kế hoạch đã được đề ra.

Đối với các vấn đề liên quan đến việc xác định chi phí dự án khi định giá đất theo phương pháp định giá thặng dư, UBND tỉnh giao cho các sở, cơ quan và Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh cùng Sở Xây dựng để tính toán giá đất của các dự án theo quy định của pháp luật.