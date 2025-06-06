Hỗ trợ thanh niên Quảng Trị khởi nghiệp qua thương mại điện tử

Ngày 5/6 tại Quảng Trị, Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương) - eComDX phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tập huấn "Ứng dụng Thương mại điện tử cho thanh niên khởi nghiệp".

Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh, tạo cơ hội để họ tiếp cận các công cụ thương mại điện tử tiên tiến, qua đó khám phá tiềm năng và nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng thương hiệu, phát triển kinh doanh trong kỷ nguyên số.

Khởi nghiệp thương mại điện tử: cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên số

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế số ngày càng phát triển, thanh niên khởi nghiệp cần nhanh chóng tiếp cận và làm chủ các hình thức thương mại điện tử tiên tiến để không bị tụt lại phía sau.

Mục tiêu của Hội nghị là mở ra cơ hội lớn cho các bạn trẻ tỉnh Quảng Trị, trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết để khai thác tối đa các nền tảng thương mại điện tử, từ đó xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm một cách hiệu quả.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Các công cụ trực tuyến như Shopee, Lazada và TikTok Shop không chỉ giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thị trường trong nước mà còn mở rộng cơ hội vươn ra quốc tế. Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử không thiếu thử thách. Một trong những khó khăn lớn nhất là sự cạnh tranh gay gắt từ các "ông lớn" đã tham gia thị trường từ rất sớm, như TikTok Shop, Shopee, Lazada hay Amazon.

Bên cạnh đó, các vấn đề về hạ tầng như hệ thống thanh toán, kho bãi, vận chuyển, bao bì đóng gói và thủ tục hải quan vẫn là những trở ngại lớn mà các start-up phải đối mặt. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp chính là sự thiếu hụt trong tư duy sáng tạo và khả năng tìm ra điểm khác biệt. Thành công không chỉ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm mà còn vào khả năng sáng tạo trong việc thiết kế các ứng dụng bán hàng, chiến dịch quảng cáo, tiếp thị và chăm sóc khách hàng.

Do đó, các bạn trẻ khởi nghiệp cần phải tìm ra những giải pháp sáng tạo, bền vững để thu hút và giữ chân người dùng, biến khách hàng tiềm năng thành những khách hàng trung thành. Chỉ khi có tư duy đột phá và chiến lược phát triển đúng đắn, các start-up mới có thể vượt qua thách thức và vươn tới thành công trong nền kinh tế số.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Vũ Minh Ngọc, đại diện Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (Bộ Công Thương) - eComDX cũng chia sẻ về những tiềm năng và thách thức của thương mại điện tử tại Việt Nam.

Ông Vũ Minh Ngọc cho biết, thương mại điện tử không còn là một xu hướng mới mẻ, mà đã trở thành yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp phát triển và hội nhập vào nền kinh tế số toàn cầu. Mặc dù chưa có số liệu chính xác, nhưng có thể thấy rằng số lượng start-up trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam vẫn còn khá thấp so với tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành. Việc thúc đẩy và tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp trẻ trong lĩnh vực này phát triển là hết sức cần thiết. Chỉ khi có những hỗ trợ đúng đắn và chiến lược phát triển bền vững, thương mại điện tử mới có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế số, đồng thời góp phần tạo ra một thị trường năng động và cạnh tranh lành mạnh.

Ông Vũ Minh Ngọc, đại diện Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (Bộ Công Thương) - eComDX chia sẻ tại hội nghị.

Thị trường thương mại điện tử phát triển bùng nổ là tiềm năng lớn, tạo ra nhiều cơ hội cho các start-up Việt. Không những thế, khởi nghiệp từ lĩnh vực thương mại điện tử còn phù hợp chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế số của Chính phủ. Khung pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử ngày càng hoàn thiện; các start-up được khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, cơ chế thông thoáng để phát triển; sự hỗ trợ của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia... Mặt khác, thị trường thương mại điện tử của Việt Nam còn khá non trẻ so với thế giới nên còn nhiều "dư địa" cho các start-up Việt.

Ông Ngọc đặc biệt nhấn mạnh sự kết hợp giữa thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình bán hàng và cải thiện trải nghiệm khách hàng. "AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là chìa khóa để tối ưu hóa chiến lược marketing, phân tích dữ liệu và tạo ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp trẻ đang khởi nghiệp, giúp họ tăng trưởng nhanh chóng và cạnh tranh trên thị trường," ông Ngọc chia sẻ.

Trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa để thanh niên khởi nghiệp tận dụng tối đa tiềm năng công nghệ

Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay không chỉ là một xu hướng công nghệ, mà đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Các công cụ AI mạnh và hiện đại như ChatGPT, Gemini, Copilot… đang mở ra nhiều cơ hội lớn trong các lĩnh vực như sáng tạo nội dung, phân tích dữ liệu và dịch vụ khách hàng. Việc ứng dụng hiệu quả những công cụ này sẽ giúp thanh niên khởi nghiệp không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn gia tăng hiệu quả công việc.

Để ứng dụng các công cụ AI này một cách hiệu quả, ông Cao Quí Long, chuyên gia từ Trung tâm eComDX đã chia sẻ những bí quyết thiết thực trong việc ứng dụng AI vào các hoạt động thương mại điện tử. Ông Long nhấn mạnh, để tận dụng tối đa sức mạnh của các công cụ AI, thanh niên khởi nghiệp cần có một chiến lược rõ ràng và cụ thể cho từng mục tiêu công việc. Dù là xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, hay cải thiện trải nghiệm khách hàng, các công cụ AI có thể hỗ trợ đắc lực trong việc tối ưu hóa quy trình và tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Theo ông Long, trong thương mại điện tử, AI có thể giúp các doanh nghiệp tự động hóa nhiều công đoạn từ phân tích dữ liệu thị trường, phân loại khách hàng đến cá nhân hóa các chiến dịch marketing. Hiện tại, các nền tảng như Shopee, Lazada hay TikTok Shop cung cấp cho các start-up những công cụ AI sẵn có, hỗ trợ việc tối ưu hóa sản phẩm, giá cả và các chiến dịch quảng cáo, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ông Cao Quí Long, đại diện Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (Bộ Công Thương) - eComDX phát biểu.

Ngoài ra, ông Long cũng cho biết, việc kiểm tra và điều chỉnh kết quả mà AI đưa ra là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Những công cụ AI không thay thế con người, nhưng nếu được sử dụng đúng cách, chúng sẽ mở ra những cơ hội mà trước đây chưa từng có. Chính vì thế, việc thanh niên khởi nghiệp nắm bắt và ứng dụng những công cụ này một cách hiệu quả sẽ quyết định sự thành công của họ trong nền kinh tế số.

Ngoài phần lý thuyết, các bạn thanh niên khởi nghiệp tại tỉnh Quảng Trị còn được hướng dẫn thực hành về cách sử dụng AI để thiết kế hình ảnh, video, âm thanh, cũng như tổng hợp và trích xuất thông tin từ tài liệu phục vụ cho nghiên cứu học tập, truyền thông và bán hàng. Các học viên đã thực hành viết prompt để tạo ra các chiến lược marketing trực tuyến hiệu quả, từ việc thiết kế hình ảnh sản phẩm, bài đăng quảng cáo, đến việc sản xuất video cho chiến dịch marketing. Qua đó, họ không chỉ hiểu được lý thuyết mà còn nắm bắt được các ứng dụng AI vào thực tế công việc để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Các bạn trẻ tỉnh Quảng Trị sôi nổi tương tác và hào hứng khi được trang bị những kỹ năng mới.

Tại Hội nghị, các bạn trẻ tỉnh Quảng Trị đã sôi nổi tương tác và thể hiện sự hào hứng khi được trang bị những kỹ năng mới và hữu ích. Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương) hy vọng rằng các khóa đào tạo chuyên sâu sẽ mở ra nhiều cơ hội để thanh niên khởi nghiệp tại Quảng Trị phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ trên các nền tảng thương mại điện tử.

Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương) sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo bổ ích, cập nhật những thông tin, xu hướng mới nhất của thị trường để giúp các doanh nghiệp tại Quảng Trị và các địa phương khác nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu vững mạnh và phát triển bền vững trong nền kinh tế số.

Trong đó, giải pháp Go Online sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp doanh nghiệp địa phương nhanh chóng tiếp cận và làm chủ các kỹ năng kinh doanh trực tuyến, đồng thời xây dựng hiện diện số mạnh mẽ trên nền tảng thương mại điện tử.