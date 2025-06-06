Những đồn đoán về Huawei Mate XT 2, điện thoại gập ba thách thức Samsung

Ảnh minh họa: gsmarena

Những thông tin rò rỉ về Huawei Mate XT 2, thế hệ kế tiếp của chiếc smartphone gập ba đầu tiên thế giới đã xuất hiện, hé lộ những nâng cấp đáng chú ý nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của Huawei trong phân khúc điện thoại gập cao cấp.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Huawei Mate XT 2 sẽ là smartphone đầu tiên sử dụng chip Kirin 9020, phiên bản nâng cấp từ Kirin 9010 hiện đang được sử dụng trên dòng Mate 70. Chip này do SMIC sản xuất trên tiến trình 7nm+ với cấu trúc 12 nhân gồm 1 nhân Taishan V120 3.2GHz, 3 nhân Cortex-A715 2.8GHz và 4 nhân Cortex-A510 2.0GHz.

GPU Maleoon 920 mới được cho là mang lại hiệu năng đồ họa cao hơn 35% so với thế hệ trước, hỗ trợ chơi game AAA ở cài đặt Ultra. Để kiểm soát nhiệt độ, Huawei phát triển hệ thống tản nhiệt graphene 3D kết hợp ống hơi đồng nguyên khối, giảm 45% nhiệt độ bề mặt.

Mate XT 2 dự kiến giữ nguyên cấu trúc gập ba độc đáo cho phép chuyển đổi giữa ba kích thước: 6.4 inch ở chế độ điện thoại, 7.9 inch như máy tính bảng nhỏ và 10.2 inch khi mở hoàn toàn. Điểm nhấn lớn nhất là bản lề Falcon Wing 2.0 được chế tạo từ hợp kim zirconium, cứng hơn 40% so với titan.

Cơ chế "giọt nước" mới cho phép màn hình uốn cong mượt mà, chịu được hơn 300.000 lần gập mở - vượt 1.5 lần tiêu chuẩn ngành. Hệ thống 100 chi tiết cơ khí khép kín ngăn 99.7% bụi hạt 0.1mm, giải quyết vấn đề hỏng hóc từ thế hệ trước.

Màn hình LTPO OLED 90Hz giúp tiết kiệm năng lượng 30% khi hiển thị nội dung tĩnh. Lớp phủ chống trầy nano-optical kết hợp cơ chế "gập sóng" giảm 80% độ lộ nếp gấp.

Hệ thống camera được cải tiến với cảm biến chính 50MP RYYB, ống kính tele 12MP zoom quang 5.5x và zoom kỹ thuật số 100x, cùng camera góc siêu rộng 12MP tích hợp công nghệ chống méo hình. Module mới hỗ trợ quay video 8K/30fps với chống rung lai OIS + EIS.

Ảnh minh họa: gsmarena

Tính năng Flex Selfie cho phép sử dụng camera chính để selfie thông qua các nếp gập linh hoạt, tự động điều chỉnh tiêu cự và bố cục dựa trên góc gập.

Phiên bản HarmonyOS 4.3 được tinh chỉnh riêng cho trải nghiệm đa nhiệm, cho phép chia màn hình 10.2 inch thành 3 cửa sổ độc lập với khả năng kéo thả dữ liệu. Task Bar thông minh tự động thay đổi icon dựa trên ứng dụng đang mở, hỗ trợ chuyển đổi nhanh giữa 5 tác vụ gần nhất.

Huawei Mate XT 2 dự kiến có giá 2.800-3.500 USD (khoảng 65-82 triệu đồng), cao hơn 15% so với thế hệ trước. Mức giá này chủ yếu nhắm đến thị trường doanh nhân và người đam mê công nghệ.

Tuy nhiên, sản phẩm sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Thị trường smartphone gập toàn cầu đang trải qua giai đoạn khó khăn với tăng trưởng chỉ 2.9% năm 2024 và các chuyên gia dự báo tăng trưởng âm trong năm 2025. Samsung vẫn chiếm ưu thế với Galaxy Z Fold6 đã ra mắt từ tháng 7/2024, trong khi Oppo vừa trình làng Find N5 siêu mỏng vào tháng 2/2025.

Việc thiếu hỗ trợ Google Mobile Services tiếp tục là rào cản lớn ở thị trường quốc tế. Kho ứng dụng HarmonyOS chỉ bằng 1/3 so với Android, trong khi chi phí thay màn hình lên tới 800 USD - chiếm gần 1/4 giá máy.

Dù thị trường gặp khó khăn, Huawei Mate XT 2 vẫn có cơ hội tận dụng xu hướng smartphone gập ba. Thành công của Mate XT thế hệ đầu tiên, ra mắt tại Trung Quốc tháng 9/2024 và toàn cầu tháng 2/2025 đã chứng minh tiềm năng của phân khúc này.