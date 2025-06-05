Wise chuyển niêm yết chính sang Mỹ, sàn chứng khoán London thêm một cú giáng mạnh. London đang bị nghi ngờ liệu có thể trở thành nơi niêm yết các công ty công nghệ lớn hay không? Ảnh: Getty.

Theo báo cáo thu nhập cả năm công bố ngày thứ Năm, Wise sẽ áp dụng hình thức niêm yết kép, trong đó thị trường Mỹ sẽ trở thành trung tâm niêm yết chính, trong khi vẫn duy trì niêm yết thứ cấp tại Sở giao dịch chứng khoán London (LSE).

“Điều này sẽ cho phép cổ phiếu của Wise được giao dịch trên cả hai thị trường, tại Hoa Kỳ và tại London”, đại diện công ty cho biết.

Ngay sau thông tin này, cổ phiếu Wise đã tăng 7% trong phiên giao dịch sáng thứ Năm, phản ánh sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào tính thanh khoản và cơ hội tiếp cận vốn lớn hơn tại thị trường Mỹ.

Wise ra mắt trên sàn London vào năm 2021 thông qua hình thức niêm yết trực tiếp, với mức định giá ban đầu khoảng 8 tỷ bảng Anh, tương đương 10,84 tỷ đô la Mỹ. Tính đến hiện tại, công ty đã đạt giá trị vốn hóa khoảng 11,07 tỷ bảng Anh, theo số liệu từ LSEG.

Việc Wise chọn London vào năm 2021 từng được xem là chiến thắng mang tính biểu tượng cho nước Anh, trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak lúc bấy giờ đang nỗ lực thu hút thêm các công ty công nghệ niêm yết tại xứ sở sương mù.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, vị thế của London liên tục bị nghi ngờ. Giới chuyên gia nhận định thị trường này thiếu chiều sâu thanh khoản cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về phân tích, tư vấn và hỗ trợ cho các công ty công nghệ quy mô lớn.

Quyết định của Wise được cho là phản ánh một xu hướng rõ rệt: ngày càng nhiều công ty công nghệ tại châu Âu chọn Mỹ là nơi niêm yết chính, do thị trường này có nền tảng vốn vững mạnh, hệ sinh thái nhà đầu tư phát triển và khả năng thu hút định giá cao hơn.