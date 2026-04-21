Microsoft chính thức vận hành siêu trung tâm dữ liệu AI mạnh nhất thế giới

Trung tâm Fairwater sử dụng hàng trăm nghìn chip NVIDIA GB200, kết nối thành một cụm tính toán thống nhất, cho phép xử lý khối lượng dữ liệu ở quy mô chưa từng có.

Thông tin được Tổng Giám đốc Satya Nadella xác nhận mới đây cho biết dự án đi vào hoạt động sớm hơn kế hoạch. Đây được xem là một trong những hệ thống tính toán AI mạnh nhất hiện nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo của hãng.

Trung tâm Fairwater sử dụng hàng trăm nghìn chip NVIDIA GB200, kết nối thành một cụm tính toán thống nhất, cho phép xử lý khối lượng dữ liệu ở quy mô chưa từng có. Theo các đánh giá ban đầu, hiệu suất của hệ thống có thể vượt xa các siêu máy tính trước đó, trong khi hạ tầng cáp quang được thiết kế với tổng chiều dài tương đương quấn quanh Trái Đất nhiều vòng nhằm tối ưu tốc độ truyền tải.

Về công nghệ vận hành, Fairwater áp dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng khép kín thay cho phương pháp làm mát không khí truyền thống, giúp kiểm soát nhiệt hiệu quả và giảm đáng kể nhu cầu tài nguyên nước.

Để đáp ứng nhu cầu điện năng khổng lồ, Microsoft đã bổ sung tổng cộng 2 Gigawatt công suất điện cho các cơ sở AI của mình.

Bài toán năng lượng cũng được giải quyết theo hướng bền vững. Microsoft cho biết đã bổ sung khoảng 2 Gigawatt công suất điện cho các cơ sở AI, riêng Fairwater vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, trong đó có nhà máy điện mặt trời công suất 250 MW tại hạt Portage. Doanh nghiệp đồng thời cam kết không gây áp lực lên lưới điện địa phương và bảo vệ hệ sinh thái khu vực.

Không dừng lại ở một dự án đơn lẻ, Microsoft đang lên kế hoạch mở rộng mô hình này tới hơn 70 khu vực tại Mỹ, bổ sung vào mạng lưới khoảng 100 trung tâm dữ liệu hiện có. Động thái này cho thấy cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực AI đang chuyển mạnh sang hạ tầng tính toán quy mô lớn, nơi năng lực xử lý và khả năng vận hành bền vững trở thành lợi thế chiến lược.