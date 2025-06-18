Chuyển động số
Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong quá trình sáp nhập tại TP.HCM

Hồng Nhung

Hồng Nhung

16:21 | 18/06/2025
Trong quá trình triển khai sáp nhập các đơn vị hành chính, TP. HCM sẽ trở thành địa phương lớn nhất trong cả nước với 168 phường / xã, bao gồm 102 phường / xã hiện tại của TP. HCM, cùng với các phường xã từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được sáp nhập vào.
Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong quá trình sáp nhập tại Tp HCM
Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong quá trình sáp nhập tại TP. HCM

Để quá trình sáp nhập được triển khai một cách đồng bộ, thuận tiện, tạo nền tảng để thành phố bứt phá trong quản lý, phục vụ người dân và phát triển kinh tế số, thì chuyển đổi số được xem là yếu tố then chốt.

Đứng trước tính cấp thiết của tiến trình này, Hội Truyền thông - Điện tử TP. HCM phối hợp cùng Trung tâm Chuyển đổi số TP. HCM tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh sáp nhập”.

Sự kiện diễn ra sáng nay, ngày 18 tháng 06 năm 2025 tại Trung tâm Báo chí TP. HCM (số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP. HCM), với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chuyên gia kinh tế số, doanh nghiệp công nghệ và các cơ quan truyền thông.

Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong quá trình sáp nhập tại Tp HCM
Ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP. HCM

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp đã cùng trao đổi về những cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập hành chính của thành phố. Qua đó, góp phần hỗ trợ cơ quan quản lý xây dựng giải pháp phù hợp, giúp doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ số và phát triển một cách bền vững.

Theo đó, các vấn đề đã được đưa ra thảo luận bao gồm:

Công tác truyền thông trong quá trình sáp nhập.

Chuyển đổi số trong bối cảnh sáp nhập - Kết nối công dân số.

Các vấn đề pháp lý về chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Các giải pháp về số hóa tài sản trí tuệ và ứng dụng trong thực tiễn.

Doanh nghiệp truyền thông điện tử với hành trình chuyển đổi số và sáp nhập.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh mới sẽ trở thành đầu tàu, động lực lan tỏa phát triển mạnh mẽ cho toàn vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Và để đạt được mục tiêu này, thì TP. HCM không thể tách rời việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, một định hướng chiến lược về đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong quá trình sáp nhập tại Tp HCM
Ông Nguyễn Thanh Hoà cho biết Trung tâm Chuyển đổi số TP. HCM ra mắt Nền tảng đào tạo trực tuyến dành cho đội ngũ cán bộ xã, phường trên địa bàn thành phố, cùng với bản tin “30 phút - Chuyển đổi số tại TP. HCM”

Theo đó, bên cạnh việc ra mắt bản tin “30 Phút - Chuyển đổi số” và nền tảng đào tạo trực tuyến dành cho đội ngũ cán bộ chuyên trách. Mà theo ông Nguyễn Thanh Hòa, phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP. HCM chia sẻ thì: “Từ ứng dụng công nghệ thông tin đến chuyển đổi số, TP. HCM đã đi được một chặng đường dài. Tuy nhiên, trong quá trình này, phần “số”, tức hạ tầng công nghệ, thường được chú trọng trong khi phần “chuyển đổi”, tức ứng dụng mô hình mới, hình thức kinh doanh mới, lại chưa được quan tâm đúng mức.”

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số cần ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết vấn đề của thành phố, tập trung vào 3 lĩnh vực chính là Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.

Bên cạnh đó, ông Hòa cũng chia sẻ về các nền tảng chuyển đổi số quan trọng mà thành phố đã triển khai, như xây dựng hạ tầng và dữ liệu số, cổng dữ liệu thành phố, bản đồ số dùng chung, hệ thống quản trị trong nền tảng số, cổng dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp, cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân và doanh nghiệp (Cổng 1022), cổng chuyển đổi số, ứng dụng công dân số…

Ngoài ra, Trung tâm Chuyển đổi số TP. HCM cũng ra mắt Nền tảng đào tạo trực tuyến dành cho đội ngũ cán bộ xã, phường trên địa bàn thành phố, cùng với bản tin “30 phút - Chuyển đổi số tại TP. HCM” nhằm cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy nhận thức về chuyển đổi số trong cộng đồng.

Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong quá trình sáp nhập tại Tp HCM
Bà Lê Nguyễn Trà My, đại diện Chi hội Blockchain TP. HCM

Đứng trước các vấn đề xã hội cùng hàng loạt các thực trạng hiện nay, chi hội Blockchain TP. HCM ra mắt giải pháp chống hàng giả. Bà Lê Nguyễn Trà My, đại diện Chi hội Blockchain TP. HCM chia sẻ giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực tài sản trí tuệ, với mục tiêu biến trí tuệ thành tài sản, tạo động lực để TP. HCM bứt phá trong bối cảnh sáp nhập.

Bà My cũng cho biết, trong năm 2024, Việt Nam xử lý hơn 140.000 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, nhưng tỷ lệ thương mại hóa chỉ khoảng 0,1%, thấp hơn 50 lần so với trung bình thế giới và 100 lần so với các nước phát triển. Nguyên nhân chính là do thiếu vắng một nền tảng chuyên biệt, minh bạch cho giao dịch tài sản trí tuệ và cơ chế định giá chuẩn hóa, khiến các sáng chế, ý tưởng khó có thể tiếp cận thị trường và phát huy giá trị kinh tế.

Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong quá trình sáp nhập tại Tp HCM
Chi hội Blockchain TP. HCM đã tư vấn ứng dụng công nghệ chuỗi khối để thành lập các “giấy khai sinh số”

Để giải quyết vấn đề này, một trong những công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg, là chìa khóa không chỉ quản lý tốt tài sản trí tuệ mà còn biến nó thành động lực thực sự thúc đẩy kinh tế. Theo đó, chi hội Blockchain TP. HCM đã tư vấn ứng dụng công nghệ chuỗi khối để thành lập các “giấy khai sinh số” đại diện cho quyền sở hữu một loại tài sản, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, “tờ giấy” này được lưu trữ trên chuỗi khối nên hoàn toàn không thể làm giả được.

Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong quá trình sáp nhập tại Tp HCM
Định danh sản phẩm thật và truy xuất nguồn gốc là một trong những biện pháp hữu hiệu để tránh hàng giả, gian lận

Từ đó, đại diện chi hội cũng đưa ra 3 hướng phát triển cho chuyển đổi số:

  1. Định danh sản phẩm thật và truy xuất nguồn gốc. Giải pháp này không chỉ hưởng ứng Chương trình Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định 749, mà còn trực tiếp góp phần thực hiện Đề án 100 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm quốc gia.
  2. Xây dựng một "Chợ ý tưởng" minh bạch và hiệu quả, phù hợp với ý tưởng của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng "Biến kết quả nghiên cứu thành tài sản để giao dịch".
  3. Quản lý thông minh, hỗ trợ sáp nhập. Công nghệ chuỗi khối cho phép tạo ra một cơ sở dữ liệu liên thông và bất biến, nơi mọi hồ sơ sáng chế, nhãn hiệu được lưu trữ an toàn, minh bạch và có thể tra cứu tức thời. Đây chính là công cụ hữu hiệu để đảm bảo tài sản trí tuệ được quản lý thông suốt và hiệu quả trong bối cảnh sáp nhập của thành phố.
Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong quá trình sáp nhập tại Tp HCM
Ông Võ Trung Tín, phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain TP. HCM

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần sớm văn bản hướng dẫn thực hiện luật Công Nghiệp Công nghệ Số. Mà theo ông Võ Trung Tín, phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain TP. HCM thì bên cạnh một số đổi mới mà các doanh nghiệp phát triển trên công nghệ Blockchain của TP. HCM và Việt Nam cũng cần lưu ý để có sự chuẩn bị kỹ càng. Đó là 4 chính sách pháp lý hiện đang tạo cơ hội cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia vào kinh tế số, thu hút vốn đầu tư, và khuyến khích đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực chuỗi khối như chính sách ưu đãi và hỗ trợ tài chính; chính sách thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); hỗ trợ R&D và hạ tầng; phát triển nhân lực.

Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong quá trình sáp nhập tại Tp HCM
Ông Tín kỳ vọng cơ quan nhà nước sớm hướng dẫn, đưa ra khung pháp lý, các buổi tập huấn để doanh nghiệp có thể áp dụng các quy định và luật công nghệ số

Đại diện Chi hội Blockchain TP. HCM cũng cho biết, dù khung pháp lý còn thiếu các hướng dẫn chi tiết, khiến doanh nghiệp phải chờ hướng dẫn để tận dụng tối ưu các ưu đãi; tuy nhiên ông Tín cũng kỳ vọng cơ quan nhà nước sớm hướng dẫn, đưa ra khung pháp lý, các buổi tập huấn để doanh nghiệp có thể áp dụng các quy định và luật công nghệ số.

Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong quá trình sáp nhập tại Tp HCM
Ông Nguyễn Quý Hòa - Chủ tịch Hội truyền thông - Điện tử TP. HCM

Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành và đại diện doanh nghiệp công nghệ, buổi tọa đàm kỳ vọng sẽ mang lại những góc nhìn thực tiễn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho thành phố trong quá trình sáp nhập.

