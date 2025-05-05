Quốc hội khóa XV khai mạc Kỳ họp thứ 9 với nhiều nội dung quan trọng

Trước giờ khai mạc Kỳ họp, vào 07 giờ 15 phút, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các vị đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lúc 08 giờ 00 phút, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các đại biểu nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu và nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp. Sau đó, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp.

Phiên khai mạc chính thức diễn ra vào 9 giờ 00 phút tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên các kênh VTV1, VOV1 và được tiếp sóng trên Cổng TTĐT Chính phủ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng chủ trì họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội xem xét, quyết định 54 nội dung về công tác lập hiến, lập pháp, gồm: 3 nghị quyết về công tác lập hiến

51 luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp

14 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác

Thời gian và nội dung kỳ họp

Theo thông tin từ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn, Kỳ họp thứ 9 dự kiến bế mạc vào ngày 30/6/2025, được tiến hành theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội và chia làm 2 đợt:

Đợt 1: từ ngày 5/5 đến ngày 29/5/2025

Đợt 2: từ ngày 11/6 đến ngày 30/6/2025

Tổng thời gian làm việc của Quốc hội dự kiến là 37 ngày.

Kỳ họp này được tổ chức sớm hơn thông lệ nhằm xem xét, quyết định các vấn đề cấp thiết vừa được Trung ương thống nhất chủ trương tại Hội nghị lần thứ 11, phục vụ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và điều chỉnh những luật, nghị quyết liên quan mật thiết tới phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua: Xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

Thông qua 34 luật, 11 nghị quyết

Cho ý kiến về 06 dự án luật khác

Quyết định việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Quyết định việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Sắp xếp đơn vị hành chính và hiến pháp

Một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp lần này là việc xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV khai mạc sớm hơn thông lệ với nhiều nội dung quan trọng để xem xét, quyết định các vấn đề thực sự cấp thiết vừa được Trung ương thống nhất chủ trương tại Hội nghị lần thứ 11.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn

Đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Kỳ họp thứ 9.

Tuyên truyền về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chú trọng thông tin tại vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lưu ý các cơ quan báo chí cần bám sát Đề án tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền và Đề cương tuyên truyền về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp

Đặc biệt, đối với công tác thông tin, tuyên truyền về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, các cơ quan báo chí cần lưu ý việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là công việc hết sức hệ trọng, khối lượng công việc cần triển khai rất lớn, có nhiều đổi mới trong cách làm, nhưng thời gian thực hiện không nhiều và phải hết sức khẩn trương, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Do đó đề nghị các cơ quan báo chí cần xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tuyến bài về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; bám sát Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hồ sơ dự án do Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 công khai trình Quốc hội...

Tại Kỳ họp, Văn phòng Quốc hội đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên; tham ưu tham mưu Tổng Thư ký Quốc hội ban hành Thông cáo báo chí về các chương trình và nội dung của Kỳ họp; đồng thời sẽ ban hành Thông cáo báo chí hàng ngày và đề cương tuyên truyền về các nội dung Quốc hội xem xét và quyết định.